Los expertos utilizaron un método innovador, conocido como tránsito, que descubre cambios minúsculos en el momento en que dos estrellas se eclipsan entre sí.

La idea de planetas bajo la luz de dos soles, popularizada por la saga Star Wars, está cada vez más cerca de ser una realidad científica.

Un grupo internacional de astrónomos ha identificado un total de 27 posibles mundos con dos soles, conocidos como exoplanetas circumbinarios, tras analizar datos de la misión TESS de la NASA.

Este hallazgo no solo amplía nuestro conocimiento sobre sistemas binarios, sino que también plantea nuevas preguntas sobre la diversidad de mundos en el universo.

“El cálculo de la precesión se basó en el cambio con el tiempo del argumento del periastro de la estrella binaria, que puede determinarse a partir del momento exacto de los eclipses primarios y secundarios”, explican los autores del estudio.

La ciencia detrás de los planetas como los de Star Wars

Para que se forme un planeta con dos soles, es necesario que orbite alrededor de dos estrellas que giran entre sí.

Los expertos encontraron estos candidatos en 17 sistemas de estrellas binarios estudiados, confirmando que al menos seis de ellos cumplen todas las condiciones para albergar exoplanetas estables.

El trabajo, liderado por investigadores del Instituto de Astrofísica de Canarias y publicado en la revista Nature Astronomy, sugiere que los planetas como Tatooine podrían ser más comunes de lo pensado.

Este descubrimiento se suma a los avances recientes en la detección de exoplanetas y refuerza la fascinación humana por encontrar lugares similares, aunque distantes, al hogar cinematográfico de Luke Skywalker.

La investigación también ayuda a comprender cómo podrían formarse y evolucionar estos mundos, abriendo la puerta a estudios sobre su clima, formación de atmósferas y, eventualmente, su potencial para la vida.

Trump vuelve a generar polémica; ahora es Mandaloriano de Star Wars



Durante celebración mundial del “Día de Star Wars”, el pasado lunes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a ser tendencia tras aparecer en redes sociales caracterizado como el Mandaloriano, uno de los personajes más icónicos de la franquicia galáctica.

El “Donald Trump Mandaloriano” sorprendió a seguidores y detractores por igual, generando reacciones y debates en torno al ingenio y uso político de la cultura pop.

Esta singular aparición no fue casualidad. El equipo de Trump compartió una imagen editada en la que el mandatario porta la famosa armadura beskar, haciendo alusión a la serie de Disney+.

La publicación fue lanzada por la Casa Banca y retuiteada por sus simpatizantes, utilizando el lema “This is the way” (“Este es el camino”), que se ha popularizado entre los fanáticos de Star Wars.

El 4 de mayo, conocido internacionalmente como el “Día de Star Wars” por el juego de palabras “May the 4th be with you”, se convierte cada año en una oportunidad para que figuras públicas participen en la conversación digital.

“Que la fuerza te acompañe”: Hoy se celebra el Día de Star Wars

Fanáticos de Star Wars conmemoran este 4 de mayo el éxito de la producción con eventos y otras actividades que rememoran una de las producciones icónicas del cine.

“Que la fuerza te acompañe”, es una de las frases referencias de las películas que hasta cuenta con su propio día y que reconoce la cultura pop en el mundo.

Aunque el Día de Star Wars se celebra desde 1977, es en los últimos años ha ganado popularidad y se ha extendido por el mundo.

En algunas naciones se realizan eventos para celebrar la creación de este mundo desarrollado por George Lucas.

“No. Yo soy tu padre”, es otra de las frases que un fanático identifica al escucharla.

El origen del Día de Star Wars fue invención de Reino Unido. Existen varios vacíos que no permiten conocer con exactitud qué motivó a los desarrolladores.

Datos recabados señalan que Lucasfilm promovió la conmemoración, pero fue un 4 de mayo de 1979 que la ex primera ministra de Reino Unido, Margaret Thatcher, popularizó el evento.

El partido de Thatcher usó la frase “Que el 4 esté contigo, Maggie, Felicidades”. Desde ese momento el Día de Star Wars se ha ido extendiendo.

En Reino Unido y Estados Unidos, algunas tiendas usan la fecha para hacer marketing, promoviendo ofertas que animen a los fanáticos a conmemorar el evento.

México es un ejemplo de cómo se ha popularizado el evento. Este país cuenta con el museo de Star Wars más grande de América Latina.

El lugar tiene más de seis mil piezas de exposición de la famosa película.

Modelo de la icónica nave Ala-X de “Star Wars” se subastará con un precio inicial de US$ 400,000

Un antiguo ejemplar de un caza Ala-X que ha estado desaparecido desde hace mucho tiempo y que fue empleado en la película original de “Star Wars” de 1977, será puesto a la venta en una subasta con un precio inicial de US$ 400,000.

Este caza en particular fue utilizado durante la filmación de la épica batalla final de “Star Wars: Episodio IV – Una Nueva Esperanza”, donde la Alianza Rebelde se enfrenta al Imperio en la Estrella de la Muerte. Según la casa de subastas Heritage Auctions, con sede en Dallas, este modelo es considerado como uno de los objetos más destacados de la franquicia “Star Wars” que nunca antes había estado disponible en el mercado.

Las dos alas superiores del caza están decoradas con una franja roja singular, que sirve como la distintiva marca de identificación del “Líder Rojo” dentro del escuadrón.

Este ejemplar forma parte de la colección que originalmente perteneció al fallecido Greg Jein, un renombrado fabricante de maquetas nominado tanto al Oscar como al Emmy, reconocido por su labor en producciones como “Star Trek” y “Encuentros Cercanos del Tercer Tipo”. La subasta está programada para los días 14 y 15 de octubre. Durante mucho tiempo, se le conoció como el “Ala-X perdido”, y su redescubrimiento ocurrió cuando un grupo de expertos en efectos visuales, incluyendo a Gene Kozicki ayudaba a la familia de Jein a revisar su colección, según lo mencionó Kozicki en una entrevista con Hollywood Reporter.

Kozicki explicó: “Este modelo no ha sido expuesto ni alterado de ninguna manera desde que salió de Industrial Light & Magic , la compañía de efectos visuales”. Agregó que para aquellos que crecieron en las décadas de 1970 y 1980, así como para aquellos que trabajaron en la industria de efectos visuales, este hallazgo es tan significativo como los icónicos zapatos rojos de rubí o la valiosa estatua del Halcón Maltés.

La maqueta a escala 1:24 es uno de los cuatro modelos “principales” que se construyeron específicamente para tomas cercanas en momentos clave de la batalla espacial, incluyendo las escenas de la carrera por las trincheras mientras la flota rebelde intenta destruir la Estrella de la Muerte.

Actor de Star Wars disfruta de la belleza de Ruinas de Copán

El famoso actor Ewan McGregor, quien interpretó a Obi-Wan en la película Star Wars, se encuentra en Honduras, precisamente en las bellas Ruinas de Copán.

Durante su estadía, en uno de los lugares más visitados por famosos, McGregor realizó el tradicional recorrido por el Parque Arqueológico.

Obi-Wan, como le conocen los seguidores de Star Wars, y su equipo de producción se ha dedicado en los últimos meses a su proyecto Travesía por América.

El programa tiene como objetivo recorrer en motocicleta varios lugares y finalizar en Los Ángeles, California.

Su visita se da a unas semanas que el presentador de la serie de investigación “Alienígena Ancestral”, Giorgio Tsoukalos, hiciera un documental en el lugar.

Próximo film de Star Wars se titula “The Rise of Skywalker” y ya tiene tráiler

“Nadie se va del todo”, dice la voz de Luke Skywalker en el primer avance de “Star Wars: Episodio IX”, cuyo título finalmente se reveló el viernes en un evento en Chicago: “Star Wars: The Rise of Skywalker”.

La resguardada cinta del director J.J. Abrams pondrá fin a la saga Skywalker que comenzó hace más de 40 años, pero aun cuando algunos personajes y actores han pasado a mejor vida, el nuevo tráiler nos recuerda que la muerte era sólo un tecnicismo hace mucho mucho tiempo, en una galaxia muy lejana.

Skywalker (interpretado por Mark Hamill) habrá muerto al final de la entrega más reciente, pero su voz domina el avance al decirle a alguien, posiblemente Rey (Daisy Ridley), “esta es tu lucha ahora”. Y el público también pudo ver a otra figura del pasado: el Emperador Palpatine de la trilogía original y la precuela, cuya risa amenazante cierra el avance promocional.

También está de vuelta Carrie Fisher como Leia Organa, pese a que la actriz falleció en diciembre del 2016, gracias a material no usado para “The Force Awakens” (“El despertar de la fuerza”) que Abrams logró insertar a la narrativa de su nuevo filme.

Lucasfilm presenta nuevo mapa de Star Wars y fascina a los fans

En el universo de Star Wars, las innovaciones nunca dejan de sorprender a su ferviente comunidad. Esta semana, Lucasfilm publicó un nuevo mapa de Star Wars, una actualización que añade detalles y ubicaciones nunca antes vistas dentro de la saga.

La noticia ha generado entusiasmo entre los seguidores, quienes analizan cada referencia y rincón de la galaxia ficticia. El nuevo mapa abarca desde los planetas clásicos como Tatooine y Coruscant hasta territorios completamente inéditos, conectando lugares de películas, series y cómics.

Esta integración despierta el interés tanto de fanáticos de larga data como de nuevos seguidores, que encuentran en este recurso una forma de explorar a fondo la historia y la “geografía” de la galaxia lejana.

Fans y expertos en Star Wars han compartido su entusiasmo en foros y redes sociales, celebrando la inclusión de detalles que enriquecen el canon. Esta actualización de Lucasfilm permite visualizar cómo interactúan los protagonistas con distintos mundos y abre nuevas posibilidades para futuros proyectos de la franquicia.

¿Star Wars en las profundidades de la Antártida? Científicos dicen que el lugar suena como “naves espaciales”

Una expedición en la Antártida, uno de los lugares más misteriosos del mundo, ha revelado que sus profundidades suenan como naves espaciales, muy similar al sonido de la película de ciencia ficción Star Wars.

La científica de origen colombiano, Andrea Bonilla, detalló que la variedad de zumbidos y sonidos impresionante serán estudiados para conocer la vida marina de la región.

“Se realizó una expedición científica los confines del continente helado, encontrando sonidos muy parecidos a las naves espaciales”, dijo la científica encargada del análisis.

Para escuchar los sonidos se utilizó un hidrófono cubierto de titanio y atado a una boya, coronado por témpanos de hielo. “El aparato detecta las ondas sonoras bajo el agua y le permite entender los patrones de comportamiento de los mamíferos marinos”.

Los desplazamientos del hidrófono son solo con fines auditivos porque la zona es casi inhabitable. “Hay especies acá que suenan impresionante literal como Star Wars (la saga de cine), suenan como naves espaciales. Muy pocos oídos tienen el privilegio de monitorear ese tipo de especies”.

Según se explicó, el objetivo de la expedición tiene junto a otros científicos recoger los hidrófonos que dejaron el año pasado junto a una misión turca para su posterior análisis.

El análisis de un año de sonidos empezará en unas semanas, determinando que tipos de especies habitan en la Antártida.

“El ruido o las alteraciones auditivas pueden afectar la comunicación de las especies o impedir el desarrollo normal de sus actividades naturales, como la caza“, añadió la experta.

Al respecto, se indicó que el aparato baja a unos 500 metros, respondiendo a las ondas transmitidas por los expertos para luego liberarse del ancla adosada y volver hasta la superficie.

Uno de los propósitos de la expedición es apoyar la propuesta promovida por Chile y Argentina desde 2012 de convertir a la Península Antártica en “un área marina protegida”.

Muere Carrie Fisher, la “princesa Leia” de Star Wars

La actriz estadounidense Carrie Fisher, conocida por su papel de la princesa Leia en “Star Wars”, falleció hoy a los 60 años, informó la familia de la intérprete por medio de un comunicado a la revista People.

La emblemática princesa Leia en la saga La guerra de las galaxias, falleció después de sufrir un infarto la semana pasada, informaron medios especializados.

Fisher murió en un hospital de Los Ángeles, donde había sido hospitalizada el viernes tras sufrir el ataque al corazón en un vuelo proveniente de Londres.

“El mundo la amó y la extrañará profundamente”, expresó su hija Billie Lourd en un comunicado citado en estos reportes.











