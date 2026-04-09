Seis institutos públicos de España realizarán en las próximas semanas viajes educativos a antiguos campos de concentración nazis como parte de una iniciativa pedagógica impulsada por el sistema educativo, con el objetivo de promover la reflexión histórica y los valores de convivencia.

De acuerdo con el Ministerio de Educación, estas visitas forman parte de una experiencia formativa que busca acercar a los estudiantes a uno de los episodios más oscuros del siglo XX, marcado por la persecución y el exterminio durante el régimen nazi.

La ministra de Educación, Milagros Tolón, sostuvo un encuentro virtual con alumnos y docentes de distintos centros que ya han participado o participarán en estas actividades, destacando el impacto emocional y educativo de la experiencia.

Tolón señaló que no se trata de un viaje convencional, sino de una vivencia que invita a la reflexión profunda sobre la historia y la dignidad humana, subrayando la importancia de enfrentar estos espacios con respeto, concentración y sensibilidad.

La iniciativa es presentada como una “lección de humanidad frente al odio”, en la que los estudiantes pueden comprender de manera directa las consecuencias de la intolerancia y la violencia extrema, reforzando así la educación en valores democráticos y derechos humanos.

El programa educativo busca, además, fomentar el pensamiento crítico entre los jóvenes y mantener viva la memoria histórica como herramienta para prevenir la repetición de hechos similares en el futuro.

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