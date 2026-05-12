La muerte de Francisco Beltrán, presunto integrante del Cartel de Sinaloa conocido como “el Payín”, ha generado controversia en México tras revelarse versiones que apuntan a una posible participación de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA) en el ataque ocurrido a finales de marzo.

Beltrán murió junto a su conductor luego de que el vehículo en el que viajaban explotara mientras circulaba por una autopista cercana a Ciudad de México. Imágenes difundidas en redes sociales mostraron el momento en que el automóvil se incendió antes de salir del camino.

De acuerdo con reportes citados por medios internacionales, el ataque habría sido un asesinato selectivo vinculado a operaciones encubiertas contra redes del narcotráfico. Fuentes consultadas aseguraron que la CIA habría colaborado en acciones dirigidas a desmantelar estructuras de carteles mexicanos, especialmente tras la decisión del presidente Donald Trump de catalogar a varios grupos criminales como organizaciones terroristas extranjeras.

Según las versiones, las operaciones no solo estarían enfocadas en líderes de alto perfil, sino también en operadores considerados piezas clave dentro de las organizaciones criminales. La supuesta participación directa de agentes estadounidenses ha despertado cuestionamientos legales y políticos debido a las restricciones que existen en México para la actuación de fuerzas extranjeras en territorio nacional.

Hasta el momento, ni la CIA ni autoridades mexicanas han ofrecido declaraciones oficiales sobre el caso. Analistas consideran que el atentado refleja un nuevo nivel de sofisticación en la lucha contra el crimen organizado en México.

EEUU planifica la presencia de la CIA en Venezuela, según CNN