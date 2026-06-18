La familia de Lionel Messi confirmó este jueves que Jorge Messi atraviesa un problema de salud y se encuentra bajo supervisión médica, luego de que circularan versiones y especulaciones sobre su estado, incluyendo rumores falsos sobre su fallecimiento.

A través de un comunicado emitido el 18 de junio, los familiares del capitán argentino señalaron que Jorge Messi se encuentra en proceso de recuperación y que su evolución es positiva. Sin embargo, evitaron proporcionar detalles sobre el diagnóstico o el tratamiento que recibe.

“En estos momentos se encuentra bajo seguimiento médico, recuperándose y evolucionando favorablemente dentro del cuadro que presenta”, expresó la familia en el documento.

Además, los Messi manifestaron su inconformidad con la difusión de información no verificada sobre una situación que calificaron como privada y familiar. En el comunicado criticaron la falta de sensibilidad con la que algunos sectores abordaron el tema en las últimas horas.

La aclaración llega pocos días después de la destacada actuación de Lionel Messi en el debut de la selección argentina ante Argelia en el Mundial 2026. En ese encuentro, el astro anotó los tres goles de la victoria albiceleste y alcanzó importantes marcas históricas en la Copa del Mundo.

Durante el partido, las cámaras captaron a Messi visiblemente emocionado tras celebrar uno de sus goles. Posteriormente, el futbolista explicó que atravesaba momentos difíciles por motivos personales.

“Fue una cuestión ajena a lo deportivo. Pasé unos días difíciles y complicados. Agradecido a la delegación y a todos mis compañeros. Siempre estuvieron a mi lado y me dieron fuerza para que esté bien”, declaró el delantero argentino después del encuentro.

Mientras continúa la atención mediática sobre el estado de salud de Jorge Messi, la familia ha pedido respeto y prudencia, insistiendo en que la recuperación avanza favorablemente.

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