“Dan asco”. Lavrov fue contundente al indicar que todo el que apoya la persecución de la iglesia está vinculado al mal.

Serguéi Lavrov, canciller ruso, sorprendió en la última declaración. El funcionario ruso dijo que Occidente es responsable de impulsar el “satanismo”.

Estas declaraciones, que rápidamente se viralizaron, reavivan el debate internacional sobre el choque de valores que enfrenta a Rusia con Estados Unidos y Europa.

El canciller ruso argumentó que el bloque occidental estaría perdiendo sus tradiciones morales y promoviendo ideologías que, según él, atentan contra los principios fundamentales de la humanidad, especialmente por la persecución de la iglesia ortodoxa en Ucrania.

“A dónde conduce el rechazo de la élite política a sus raíces espirituales y civilizacionales puede observarse, y eso es lo que hacemos con amargura, en el ejemplo de la Ucrania actual”, dijo el canciller ruso antes de hablar del satanismo impulsado desde Occidente.

Lavrov no solo responsabilizó a las potencias occidentales de “imponer” valores ajenos a otras culturas sino que relacionó directamente estos movimientos con el resurgimiento del satanismo en la esfera pública.

“Detrás de esta formulación burocrática del Ministerio de Cultura ucraniano se esconde una profanación legalizada, cometida con la connivencia e incluso el apoyo directo de toda una serie de países europeos, donde también florece, digámoslo claramente, el satanismo“, indicó en tono contundente.

Rusia califica de “satanismo tan obvio” el cierre de los Juegos Olímpicos de París

El gobierno de Rusia calificó el cierre de los Juegos Olímpicos de París 2024 como un satanismo tan obvio, desatando polémica en las redes sociales.

Fue por medio del Ministerio de Asuntos Exteriores que la nación habló sobre la simbología de la clausura de una de las competencias deportivas más importantes del mundo.

No solo Rusia considera que Francia trató de demostrar en el evento un satanismo tan obvio, mientras el mundo quedó en “shock” por la presentación de un ángel caído que subyugó a la humanidad.

Las primeras declaraciones de Rusia sobre la clausura fue por medio de la Cancillería, María Zajárova; quien hizo un análisis de la presentación en su canal de Telegram.

“A nadie se le ocurriría siquiera plantear su argumento favorito: Están mintiendo, sobre todo, en respuesta a un satanismo tan obvio”, dijo la funcionaria rusa sobre la cuestionada clausura considerada parte de la agenda de un supuesto orden mundial para el 2030.

Zajárova agradeció la honestidad de Francia, que sin velos ni medios tonos demostraron el mensaje que querían dar al mundo.

“Todo está claro: un ángel caído convierte a las personas en zombies, subyuga a su voluntad a la humanidad, que cada vez tiene menos tiempo”, destacó la funcionaria sobre la presentación, que generó una ola de críticas a nivel internacional.

El satanismo tan obvio, como asegura Rusia se vio en los Juegos Olímpicos, no fue el único tema que se ha discutido en las redes sociales. La agenda de ideología de género fue otro tema controvertido que generó escándalo en la inauguración.

Usuarios en las distintas plataformas de Internet han apoyado a la canciller rusa con sus cuestionamientos en contra de la clausura de los Juegos Olímpicos.