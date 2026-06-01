En las últimas horas, la decisión de género de la hija de Jennifer López ha generado debate a nivel internacional, especialmente por una publicación de Emme Muñiz.

La hija de Jennifer López, de 18 años, supuestamente ha decidido identificarse como hombre en una publicación en sus redes sociales, generando expectativa.

El cambio asumido por Emme al usar el nombre “Oskar Muñiz” y utilizar ropa varonil, dejó varios comentarios sobre su nueva identidad.

“¡Oskar a Sarah Lawrence! ¡No más viajes improvisados a Nueva York porque vivirá allí! Menos mal que está a solo unas horas de Stagedoor. ¡Vamos Gryphons! ¡¡¡Felicidades!!!”.

Lo anterior, es el posteo que ha generado polémica ante la posibilidad que Emme ahora se convierta en Oskar y se sume a una tendencia en Hollywood.

Además, el contenido incluía una referencia a una cuenta privada de Instagram identificada como “Oskar Jakob”.

De acuerdo con las capturas que comenzaron a circular, el perfil utiliza el pronombre masculino “él” y muestra símbolos asociados a la inclusividad y a la comunidad transgénero.

Al respecto, se indicó que la hija de Jennifer López hizo el gesto como parte de una especialización de en Teatro y Artes Plásticas.

El mensaje compartido llamó especialmente la atención al señalar: ¡Oskar a Sarah Lawrence! Hasta el momento no se ha confirmado ni desmentido el cambio de género de la hija de Jennifer López.

Aunque hasta el momento no existe una declaración oficial por parte de Jennifer Lopez, Marc Anthony o representantes de la familia, la aparición de este nombre provocó una ola de comentarios y preguntas entre seguidores.