Un hecho poco común en el mundo del arte ha captado la atención internacional: un ingeniero aficionado al arte se convirtió en el nuevo propietario de una obra original del reconocido pintor Pablo Picasso tras ganar una rifa benéfica. La pieza, valorada en más de un millón de euros, fue sorteada como parte de una iniciativa destinada a recaudar fondos para la investigación del alzhéimer.

El ganador, Ari Hodara, de 58 años, recibió la noticia mediante una videollamada realizada desde Christie’s en París. Sorprendido por el anuncio, el nuevo propietario de la obra reaccionó con incredulidad, preguntando si se trataba de una broma. Sin embargo, pocos minutos después confirmó que efectivamente había ganado el sorteo.

La obra obtenida es “Cabeza de mujer”, un retrato elaborado en 1941 mediante la técnica de gouache sobre papel. La pintura representa a Dora Maar, figura clave en la vida personal y artística del pintor durante esa etapa. El estilo de la obra refleja los rasgos característicos de la producción de Picasso en los años cuarenta, con formas expresivas y una marcada carga emocional.

La rifa formó parte de la tercera edición del proyecto solidario conocido como “Un Picasso por 100 euros”, una iniciativa que busca democratizar el acceso al arte mientras recauda fondos para causas benéficas. En esta ocasión, se vendieron más de 120,000 boletos a un precio individual de 100 euros, logrando reunir cerca de 11 millones de euros.

Hodara explicó que compró su boleto casi por casualidad durante el fin de semana previo al sorteo, sin grandes expectativas de ganar. Su boleto correspondía al número 94,715. Según relató, decidió participar por su interés en el arte, pero nunca imaginó convertirse en el dueño de una pieza tan valiosa. “Cuando participas en algo así, no esperas ganar, pero es una gran noticia para mí”, expresó tras conocer el resultado.

La iniciativa fue organizada por la periodista francesa Perri Cochin, con el respaldo de la familia y la fundación vinculada al legado de Picasso. Los organizadores destacaron como una coincidencia positiva que el ganador resida en París, lo que facilitará la entrega de la obra, ya que la ciudad tiene un fuerte vínculo histórico con el artista.

París fue uno de los principales centros de actividad de Picasso durante gran parte de su vida. En esta ciudad desarrolló gran parte de su carrera artística y dejó un legado que aún se conserva en museos, galerías y colecciones privadas. Por ello, la permanencia de la obra en la misma ciudad tiene un valor simbólico adicional.

En cuanto a los fondos recaudados, los organizadores informaron que una parte será destinada a la galería propietaria de la obra, mientras que la mayor proporción se dirigirá a la Fundación Francesa para la Investigación del Alzhéimer. El objetivo es apoyar estudios y proyectos enfocados en esta enfermedad neurodegenerativa, que afecta a millones de personas en el mundo.

El director de la fundación, Olivier de Ladoucette, destacó la importancia de este tipo de iniciativas, señalando que contribuyen a avanzar en la investigación científica y generan conciencia sobre la enfermedad. Según indicó, acciones como esta permiten acercarse al objetivo de que el alzhéimer pueda ser prevenido o tratado de manera más eficaz en el futuro.

No es la primera vez que se realiza este tipo de rifa. La primera edición, en 2013, tuvo como ganador a un joven estadounidense, mientras que los fondos recaudados se destinaron a la conservación del patrimonio en la ciudad de Tiro, en el Líbano. La segunda edición, realizada en 2020, benefició a proyectos de saneamiento en comunidades de África, tras ser ganada por una contadora italiana.

El éxito de estas iniciativas demuestra el interés del público en participar en proyectos que combinan arte, solidaridad y la posibilidad de obtener piezas únicas. Además, pone de relieve nuevas formas de financiamiento para causas sociales mediante la participación masiva.

Este caso no solo resalta la suerte de un participante, sino también el potencial de las campañas benéficas para movilizar recursos a gran escala. La historia de Ari Hodara se convierte así en un ejemplo de cómo el arte puede trascender su valor estético y convertirse en una herramienta para generar impacto social positivo.

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