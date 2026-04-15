Irán calificó de irracionales y alejadas de la realidad las exigencias de EEUU para un alto al fuego permanente, mientras los efectos de la guerra continúan.

En las últimas horas, funcionarios iraníes rechazaron dejar de enriquecer uranio por 20 años, y han propuesto hacerlo por 5 años.

Según el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, las exigencias de Occidente “carecen de fundamento y buscan desviar la atención de sus propias acciones en Medio Oriente”.

Irán responde ante declaraciones internacionales

Las declaraciones se producen luego de que Estados Unidos asegurara que la guerra está cerca de terminar, sin brindar mayores detalles.

En un contexto regional frágil, la comunidad internacional observa con atención la postura de Irán y las posibles reacciones de países involucrados.

En declaraciones recientes, el presidente de Irán advirtió categóricamente que la presión internacional ejercida sobre su país está condenada al fracaso.

Según el mandatario, cualquier intento por parte de potencias extranjeras para obligar a Irán a rendirse no logrará sus objetivos, reafirmando así la postura firme de su gobierno frente a las crecientes tensiones en la región.

“Inaceptable”: EEUU quiere que Irán deje de enriquecer uranio por 20 años

La propuesta de 20 años de restricción al enriquecimiento fue presentada durante las negociaciones impulsadas por Pakistán.

Según explicó, esta medida permitiría aliviar las preocupaciones sobre la proliferación de armas nucleares en la región.

Diversos países europeos han apoyado la posición estadounidense, remarcando la importancia de evitar una escalada nuclear en Medio Oriente.

Sin embargo, Irán insiste en que su programa tiene fines pacíficos y critica las sanciones impuestas por Washington.

Analistas internacionales temen que la falta de acuerdo agrave la desconfianza y el riesgo de una futura confrontación.

Por su parte, Irán ha calificado de inaceptable la propuesta; proponiendo una veda de cinco años. Este punto ha sido trascendental para que las negociaciones se detengan.

Vuelven las tensiones entre EEUU e Irán por el uranio persa

La confirmación de que Irán seguirá enriqueciendo uranio pese a las amenazas del presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, eleva la tensión en torno al programa nuclear iraní y preocupa a la comunidad internacional.

Este anuncio llega tras recientes advertencias de Estados Unidos sobre posibles acciones militares ante la falta de avances diplomáticos.

La decisión de Irán, comunicada oficialmente este martes, subraya el deterioro de las relaciones entre Teherán y Washington. El enriquecimiento de uranio es el proceso clave para la obtención de combustible nuclear, y su aceleración genera temores de una posible proliferación de armas en Medio Oriente.

Por su parte, Trump amenazó con nuevos ataques si Irán persiste en sus actividades, advirtiendo sobre consecuencias “más graves” para la región.

OIEA: Irán está aumentando reservas de uranio

Irán parece haber realizado actividades nucleares en una instalación que no había difundido a los inspectores extranjeros, informó el lunes el Organismo Internacional de Energía Atómica.

El organismo dependiente de Naciones Unidas dijo que había detectado rastros de uranio derivado de actividad humana “en una localidad dentro de Irán que no había sido reportada al organismo”.

Es la primera vez que el OIEA confirma denuncias hechas antes por Estados Unidos e Israel.

La instancia no identificó el lugar en su reporte anual, entregado a sus países miembros y revisado por reporteros de The Associated Press.

Además, la instancia afirmó que Irán está aumentando sus reservas de uranio, lo que viola el acuerdo nuclear del 2015 y que Irán está enriqueciendo uranio en una instalación subterránea en Fordo, lo que también está vedado por el acuerdo.

El informe añade que Teherán está enriqueciendo el uranio al 4,5% a pesar de que el límite establecido era de 3,67%.

Desde que Estados Unidos bajo el gobierno de Donald Trump se salió unilateralmente del acuerdo nuclear el año pasado e impuso nuevas sanciones económicas a Irán la economía iraní ha caído en espiral. A raíz de ello Irán ha estado gradualmente violando las cláusulas del pacto a fin de presionar a las otras potencias mundiales _Gran Bretaña, Francia, Alemania, China y Rusia_ a ofrecerle mayores incentivos económicos.

En una reunión en Bruselas el lunes, los cancilleres de la UE ratificaron su respaldo al pacto con Irán.

La comisionada de relaciones exteriores de la UE Federica Mogherini afirmó el “compromiso total con el acuerdo que sigue siendo crucial para nuestra seguridad, aun cuando se está haciendo difícil preservarlo. Continuaremos nuestros esfuerzos por una implementación total del acuerdo”.

Es posible que en los próximos días se convoque a una reunión de todos los firmantes del pacto.

En su reporte, el OIEA aseguró que para el 3 de noviembre, las reservas de uranio iraní ascendían a 372,3 kilos (820,78 libras) comparado con 241,6 kilos el 19 de agosto y más que el límite estipulado de 202,8 kilos.

Confirmó además la existencia de las centrifugadoras en la base de Fordo, a donde Irán aceptó la entrada de inspectores.

Según el acuerdo, Fordo debería ser nada más un centro de investigaciones, pero actualmente alberga más de 1.000 centrifugadoras.

La semana pasada en una reunión del OIEA se habló de una instalación iraní no declarada, en las afueras de Teherán, que el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu describió ante la ONU en el 2018 como “un arsenal atómico secreto”.

La ONU se une a las exigencias de Trump: Irán debe ser controlada de manera estricta

Cualquier posible acuerdo entre Estados Unidos e Irán para poner fin a su guerra en Oriente Medio debe incluir medidas “muy detalladas” para verificar las actividades nucleares de Irán, afirmó el miércoles el jefe de la agencia de control nuclear de la ONU.

El director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, Rafael Grossi, subrayó la necesidad de un régimen de verificación exhaustivo para el programa nuclear iraní, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declarase el martes que en los próximos dos días podía celebrarse una segunda ronda de conversaciones con Irán.

El gobierno de Trump ha señalado que impedir que Irán obtenga un arma nuclear es un objetivo clave de la guerra. Irán ha dicho anteriormente que no está desarrollando ese tipo de armas, pero rechaza límites a su programa nuclear.

La ronda inicial de conversaciones entre ambos países no logró producir un acuerdo el fin de semana pasado en Pakistán. La Casa Blanca indicó que las ambiciones nucleares de Irán fueron un punto central de fricción. Pero un funcionario diplomático iraní, que habló bajo condición de anonimato debido a la sensibilidad de las conversaciones a puerta cerrada, negó que las negociaciones hubieran fracasado por las ambiciones nucleares de Irán.

Irán tiene un programa nuclear ambicioso

“Irán tiene un programa nuclear muy ambicioso y amplio, así que todo eso requerirá la presencia de inspectores del OIEA”, dijo Grossi a los periodistas en Seúl. “De lo contrario, no habrá un acuerdo. Habrá una ilusión de acuerdo”.

Afirmó que cualquier acuerdo sobre tecnología nuclear “requiere mecanismos de verificación muy detallados”.

Irán no ha permitido al OIEA acceder a sus instalaciones nucleares bombardeadas por Israel y Estados Unidos durante una guerra de 12 días en junio, según un informe confidencial del OIEA distribuido entre los Estados miembros y visto por The Associated Press en febrero.

El informe subrayó que “no puede verificar si Irán ha suspendido todas las actividades relacionadas con el enriquecimiento”, ni el “tamaño de las reservas de uranio de Irán en las instalaciones nucleares afectadas”.

Irán ha insistido durante mucho tiempo en que su programa es pacífico, pero el OIEA y las naciones occidentales sostienen que Teherán tuvo un programa organizado de armas nucleares hasta 2003.

El OIEA ha mantenido que Irán cuenta con una reserva de 440,9 kilogramos (972 libras) de uranio enriquecido hasta una pureza del 60%, a un breve paso técnico de los niveles del 90% propios del grado armamentístico.

Esa reserva podría permitir a Irán construir hasta 10 bombas nucleares, si decidiera convertir su programa en arma, había dicho Grossi anteriormente.

Ese material nuclear tan altamente enriquecido normalmente debería verificarse cada mes, de acuerdo con las directrices del OIEA.

Durante la conferencia de prensa del miércoles, Grossi también dijo que su agencia ha confirmado “un rápido aumento” de la actividad en instalaciones nucleares en Corea del Norte. Sus comentarios se hicieron eco de una opinión de muchos observadores extranjeros de que Corea del Norte ha tomado medidas para ampliar su principal complejo nuclear de Yongbyon y construir recintos adicionales de enriquecimiento de uranio desde que su diplomacia con Estados Unidos colapsó en 2019.

“Inaceptable”: EEUU quiere que Irán deje de enriquecer uranio por 20 años

La propuesta de 20 años de restricción al enriquecimiento fue presentada durante las negociaciones impulsadas por Pakistán.

Según explicó, esta medida permitiría aliviar las preocupaciones sobre la proliferación de armas nucleares en la región.

Diversos países europeos han apoyado la posición estadounidense, remarcando la importancia de evitar una escalada nuclear en Medio Oriente.

Sin embargo, Irán insiste en que su programa tiene fines pacíficos y critica las sanciones impuestas por Washington.

Analistas internacionales temen que la falta de acuerdo agrave la desconfianza y el riesgo de una futura confrontación.

Por su parte, Irán ha calificado de inaceptable la propuesta; proponiendo una veda de cinco años. Este punto ha sido trascendental para que las negociaciones se detengan.





