A tan solo 29 días del inicio del Mundial, la selección de Irán atraviesa un momento de incertidumbre debido a que sus jugadores, cuerpo técnico y delegación aún no han recibido los visados necesarios para ingresar a Estados Unidos, uno de los países sede del torneo. La situación ha generado preocupación dentro de la Federación Iraní de Fútbol, especialmente por el poco tiempo que queda antes del arranque de la competencia.

El presidente de la Federación Iraní, Mahdi Taj, confirmó que sostendrán una reunión decisiva con la FIFA para intentar resolver el problema y obtener garantías sobre la participación de la selección en el campeonato. “Mañana o pasado mañana tendremos una reunión decisiva con la FIFA. Debe proporcionarnos garantías, porque el problema de los visados sigue sin resolverse”, declaró el dirigente.

Taj también explicó que hasta el momento no existe información clara sobre quiénes dentro de la delegación han recibido aprobación migratoria. “No hemos recibido ningún informe de la otra parte sobre quiénes han obtenido visados. Aún no se han expedido visados”, agregó, dejando en evidencia la incertidumbre que rodea al combinado iraní.

Pese a las complicaciones, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, aseguró recientemente que Irán podrá disputar sin problemas los partidos programados en territorio estadounidense. La selección iraní forma parte del Grupo G y tiene previstos encuentros frente a Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda.

El conflicto diplomático entre Irán y Estados Unidos continúa siendo uno de los principales obstáculos. Ambos países rompieron relaciones diplomáticas en 1980 tras la crisis de los rehenes en la embajada estadounidense en Teherán, un episodio que se prolongó durante 444 días y marcó profundamente la relación bilateral. A esto se suman las recientes tensiones en Medio Oriente y el bloqueo del Estrecho de Ormuz por parte del país asiático, factores que han aumentado la tensión política internacional.

Además, el proceso de obtención de visados se ha vuelto más complejo para los futbolistas iraníes. Según detalló Taj, los jugadores deben trasladarse hasta Ankara, capital de Turquía, para completar el procedimiento biométrico y la toma de huellas dactilares exigida por las autoridades estadounidenses como parte del trámite migratorio.

Mientras el reloj avanza hacia el inicio del Mundial, la FIFA mantiene conversaciones para evitar que la situación política afecte el desarrollo deportivo del torneo y garantizar la presencia de todas las selecciones clasificadas.

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