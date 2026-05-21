El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, anunció un sorteo de 1.000 entradas para partidos del Copa Mundial de la FIFA 2026 destinadas exclusivamente a residentes de la ciudad.

Las entradas tendrán un costo de 50 dólares e incluirán transporte gratuito de ida y vuelta hacia el MetLife Stadium, sede de varios encuentros del torneo, incluyendo partidos de eliminación directa y la final del campeonato.

Según informó la alcaldía, los boletos serán distribuidos entre siete partidos, incluyendo encuentros de fase de grupos y eliminatorias. El proceso de inscripción comenzará el próximo 25 de mayo y contará con un límite diario de solicitudes.

Mamdani explicó que la iniciativa busca permitir que personas trabajadoras puedan asistir a uno de los eventos deportivos más importantes del mundo, especialmente ante el elevado precio que han alcanzado muchas entradas en plataformas de reventa.

Las autoridades también indicaron que los boletos serán intransferibles para evitar la reventa y garantizar que realmente beneficien a residentes de Nueva York.

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