El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, lanzó fuertes críticas contra el futbolista del FC Barcelona, Lamine Yamal, luego de que el jugador apareciera ondeando una bandera de Palestina durante las celebraciones del reciente título de Liga conquistado por el club azulgrana.

A través de un mensaje publicado en redes sociales, Katz acusó al joven delantero de “incitar contra Israel y fomentar el odio”, relacionando el gesto con el contexto del conflicto en Medio Oriente. El funcionario aseguró que, mientras las fuerzas israelíes continúan enfrentando a Hamás, acciones como la de Yamal generan controversia y tensión internacional.

El ministro también cuestionó públicamente si el gesto del futbolista podía considerarse “humanitario” o “moral”, dejando clara su postura sobre el tema. “Como Ministro de Defensa del Estado de Israel, no guardaré silencio frente a la incitación contra Israel y contra el pueblo judío”, expresó en su declaración.

Además, Katz dirigió sus críticas hacia el FC Barcelona, club al que calificó como una institución “grande y respetada”, exigiendo que se pronuncie oficialmente sobre lo ocurrido. El funcionario pidió al equipo catalán dejar claro que “no hay lugar para la incitación ni para el apoyo al terrorismo” dentro de la institución.

Hasta el momento, ni Lamine Yamal ni el FC Barcelona han emitido una respuesta oficial sobre las declaraciones del gobierno israelí.

La celebración de Lamine Yamal con una bandera palestina desató polémica internacional. El ministro de Defensa de Israel criticó duramente al jugador del FC Barcelona y pidió al club pronunciarse oficialmente sobre el gesto.

Lamine Yamal podría comprar la exmansión de Shakira y Piqué para vivir con Nicki Nicole