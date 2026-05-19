La selección de Túnez no contará con el delantero Louey Ben Farhat para la Copa Mundial de la FIFA 2026, luego de que el jugador decidiera no integrarse al plantel que competirá en Norteamérica.

La situación fue confirmada por el entrenador Sabri Lamouchi, quien aseguró que recibió una llamada del padre del futbolista informando que consideraban prematura su participación en el torneo. El técnico calificó el episodio como una “falta de respeto” debido a la falta de comunicación posterior con el jugador y su entorno.

Ben Farhat, de 19 años y actualmente jugador del Karlsruher SC, había despertado expectativa tras debutar recientemente con la selección absoluta y llamar la atención de clubes de la primera división alemana.

Tras la polémica, el atacante explicó que continúa recuperándose de una fractura de metatarsiano sufrida el año pasado y que decidió priorizar su estado físico para evitar complicaciones futuras.

Túnez debutará en el Mundial el próximo 14 de junio frente a Suecia y posteriormente enfrentará a Japón y Países Bajos en la fase de grupos.

El Mundial 2026 tendrá nuevas reglas y el formato más grande de la historia