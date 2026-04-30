¡La ayuda no llegará a Gaza! El gobierno de Israel decomisó 22 embarcaciones y los víveres que fueron recolectados en diferentes países.

ATENAS (AP) — Activistas que navegaban en decenas de barcos e intentaban romper el bloqueo marítimo de Israel sobre la Franja de Gaza denunciaron el jueves que fuerzas israelíes interceptaron las embarcaciones durante la noche, destrozando motores y deteniendo a algunos ocupantes mientras navegaban en aguas internacionales cerca de Grecia.

La Global Sumud Flotilla zarpó a principios de mes desde Barcelona. Los organizadores dijeron que participarían más de 70 embarcaciones y 1.000 personas de todo el mundo, y que más barcos se sumarían a la comitiva a medida que avanzara hacia el este por el Mediterráneo.

Según el rastreador de barcos publicado en la web del grupo activista, 22 embarcaciones fueron interceptadas en aguas internacionales al oeste de la isla griega de Creta, y otras 36 seguían navegando a media mañana del jueves .

El Ministerio de Exteriores de Israel dijo en una publicación en X que estaba trasladando a territorio israelí a unos 175 activistas de más de 20 barcos que participaban en la flotilla.

“Las acciones de Israel… suponen una escalada peligrosa y sin precedentes: el secuestro de civiles en medio del Mediterráneo, a más de 600 millas de Gaza, a la vista de todo el mundo”, declaró el grupo en un comunicado. La distancia es de más de 1.000 kilómetros de Gaza.

Israel y Egipto han impuesto distintos grados de bloqueo sobre Gaza desde que el grupo insurgente Hamás tomó el poder de manos de fuerzas palestinas rivales en 2007. Israel sostiene que la medida es necesaria para impedir que Hamás importe armas, mientras que los críticos afirman que equivale a un castigo colectivo contra toda la población palestina de la Franja.

Israel había frustrado esfuerzos anteriores para romper su bloqueo

El intento de los activistas se produce menos de un año después de que las autoridades israelíes frustraran otro esfuerzo del grupo activista para llegar al sitiado enclave palestino. Ese intento involucró a unas 50 embarcaciones y alrededor de 500 activistas, incluida la activista climática sueca Greta Thunberg, Mandla Mandela, nieto de Nelson Mandela, y varios legisladores europeos.

Israel arrestó, detuvo y posteriormente deportó a los participantes, que denunciaron que las autoridades israelíes los maltrataron durante su detención. Las autoridades israelíes negaron las acusaciones.

La acción israelí había planteado preguntas sobre lo que una nación puede hacer legalmente para defender un bloqueo en aguas internacionales. Varios líderes mundiales y grupos de derechos humanos habían condenado a Israel, diciendo que violó el derecho internacional.

Esfuerzos anteriores para vulnerar el bloqueo también han fracasado. En 2010, comandos israelíes asaltaron el barco turco Mavi Marmara, que participaba en una flotilla de ayuda que intentaba llegar a Gaza. Nueve ciudadanos turcos y un turco-estadounidense a bordo murieron. La última vez que un barco activista logró llegar a la Franja fue en 2008.

El Ministerio de Exteriores de Turquía condenó el jueves la incautación de la flotilla y calificó el operativo de “acto de piratería”.

“Al atacar a la Global Sumud Flotilla, cuya misión es llamar la atención sobre la catástrofe humanitaria que afronta la gente inocente de Gaza, Israel también ha violado los principios humanitarios y el derecho internacional”, explicó el departamento en un comunicado.

El portavoz del ministerio, Oncu Keceli, escribió en X que el ministro turco de Exteriores, Hakan Fidan, habló por teléfono sobre el operativo con su homólogo español, José Manuel Albares Bueno.

En una publicación en Telegram, Hamás también condenó la interceptación, acusando a Israel de cometer un crimen y pidiendo la liberación de los detenidos.

Activistas dicen que fuerzas de Israel abordaron y dejaron inhabilitados los barcos

La Flotilla de Sumud describió la interceptación como una “incursión violenta en aguas internacionales”. En una publicación en redes sociales, el grupo dijo que “después de destrozar motores y destruir sistemas de navegación, los militares se retiraron — dejando intencionalmente a cientos de civiles varados en embarcaciones sin energía y averiadas directamente en la trayectoria de una enorme tormenta”.

También dijo que las comunicaciones habían sido interferidas, lo que les impedía pedir ayuda. Consultado sobre las acusaciones, el ejército israelí declinó hacer comentarios.

El portavoz del Ministerio de Exteriores de Israel, Oren Marmorstein, señaló que “se requería una acción temprana de acuerdo con el derecho internacional” debido al gran número de embarcaciones en la flotilla. “La operación se llevó a cabo en aguas internacionales de forma pacífica y sin víctimas”, afirmó.

Marmorstein acusó al grupo insurgente Hamás en Gaza de ser la “fuerza impulsora” detrás de la flotilla, “con el objetivo de sabotear la transición del plan de paz del presidente (estadounidense Donald) Trump a su segunda fase y con la intención de desviar la atención de la negativa de Hamás a desarmarse”.

Activistas en Grecia apuntaron que planeaban una manifestación de protesta para el jueves por la tarde frente al Ministerio de Exteriores en Atenas. Según afirman, la operación israelí ocurrió dentro de la zona marítima responsabilidad de Grecia para operaciones de búsqueda y rescate, y que la guardia costera del país no había reaccionado.

La flotilla busca llamar la atención sobre la situación en Gaza

En Gaza, un frágil alto el fuego de seis meses ha detenido los combates más intensos entre las fuerzas israelíes y los insurgentes liderados por Hamás. Pero, pese a la tregua, los ataques israelíes han matado a más de 790 personas, de acuerdo con el Ministerio de Salud gazatí. El departamento, que forma parte del gobierno encabezado por Hamás, mantiene registros detallados de víctimas que las agencias de Naciones Unidas y expertos independientes consideran, por lo general, fiables. Su conteo no distingue entre víctimas civiles y combatientes.

En total, el ministerio afirma que 72.300 palestinos han perdido la vida desde el inicio de la guerra en Gaza.

El conflicto estalló tras el ataque liderado por Hamás sobre el sur de Israel el 7 de octubre de 2023, que causó alrededor de 1.200 fallecidos, en su mayoría civiles.

Unos dos millones de personas siguen viviendo entre ruinas en Gaza, con falta de alimentos y medicinas, y la ayuda limitada que entra por un único paso fronterizo controlado por Israel.

Los organizadores de la flotilla apuntaron que esperan que su último intento de llegar al enclave palestino ayude a visibilizar las condiciones de vida en el territorio, en especial ahora que la atención global ha desplazado su foco a Estados Unidos y la guerra de Israel contra Irán.

Israel demuestra quien tiene el control en Gaza: detuvo la flotilla humanitaria y deporta a sus tripulantes

Este jueves, Israel traslada activistas de flotilla humanitaria hacia su territorio en un operativo que culminará con su deportación a Europa.

La autoridad migratoria israelí realizó el anuncio tras interceptar en aguas internacionales a los tripulantes de la denominada “flotilla humanitaria”, destinada a transportar ayuda a Gaza.

Contexto del conflicto y el operativo en aguas internacionales

El hecho ocurrió luego de que la flotilla, compuesta por activistas de distintos países europeos, intentara romper el bloqueo marítimo impuesto sobre la Franja de Gaza.

El ejército israelí detuvo la embarcación bajo el argumento de seguridad nacional, señalando que la ayuda debía ser canalizada por vías oficiales.

Los activistas, por su parte, denunciaron el uso de la fuerza y la criminalización de la ayuda humanitaria.

Según información oficial, todos los activistas serán trasladados en las próximas horas a través de procedimientos de seguridad y posteriormente deportados vía aérea a sus países de origen europeos.

Organizaciones internacionales han expresado su preocupación respecto al trato hacia los activistas, exigiendo respeto a los derechos humanos y el debido proceso durante su estadía en Israel.

El incidente generó repercusión en la comunidad internacional y reavivó el debate sobre las restricciones en el acceso de ayuda a Gaza. Las autoridades israelíes reiteran que cualquier entrega debe realizarse bajo estrictas normas de control.

Flotilla de barcos se dirige a Gaza con el objetivo de romper el bloqueo de ayuda israelí

Este 31 de agosto, una flotilla de 30 barcos con bandera internacional partió desde el puerto de Barcelona. El objetivo de la misión: romper el bloqueo israelí en la Franja de Gaza y entregar ayuda humanitaria vital a la población palestina.

Esta acción, impulsada por organizaciones solidarias de todo el mundo, genera gran expectativa y señalamientos hacia la política de aislamiento implementada por Israel.

La “flotilla zarpa a Gaza” ilustra el interés global por este operativo, que intenta acceder a una zona bajo severas restricciones desde hace más de una década.

El bloqueo israelí ha sido ampliamente criticado, tanto por organismos internacionales como por líderes humanitarios, quienes alertan sobre el dramático deterioro de las condiciones de vida en Gaza.

Solidaridad internacional frente a la emergencia humanitaria

Entre los participantes de la flotilla se encuentran activistas latinoamericanos y europeos, personal médico y representantes de organizaciones civiles.

Llevan medicinas, alimentos y material de emergencia en respuesta a la aguda crisis humanitaria. Los organizadores, enfatizan que la misión es pacífica y urgen el respeto al derecho internacional humanitario.

Mientras tanto, desde Israel se advierte que cualquier intento de quebrar el bloqueo sin coordinación podría ser interceptado. Diversos sectores internacionales se mantienen atentos, recordando episodios previos como los de la “Flotilla de la Libertad” en 2010.

La situación actual en Gaza ha sido clasificada como “insostenible” por organizaciones como la ONU.

¿España e Italia ayudan a la flotilla de Gaza? Así respaldan el Sumud

La noticia de que España e Italia asisten a la flotilla Sumud Gaza ha llamado la atención internacional. Ambos países han enviado buques para respaldar el convoy humanitario que busca entregar ayuda de emergencia a la Franja de Gaza, atravesando un contexto de intenso asedio y bloqueo por parte de Israel. La expedición, conocida como “Sumud flotilla”, integra barcos de diversos países y organizaciones que reclaman el paso seguro y el cese de la crisis humanitaria palestina.

Según reportes recientes, los gobiernos español e italiano han autorizado el despliegue de buques militares en el Mediterráneo oriental destinados a brindar apoyo logístico y protección a la flotilla.

Esta acción busca reforzar la seguridad de los participantes ante posibles interceptaciones y visibilizar el llamado europeo a una solución pacífica en la región. Diversos analistas sostienen que este gesto simboliza la presión diplomática sobre Israel y un giro en la respuesta europea ante el prolongado conflicto en Gaza.

Las reacciones no se hicieron esperar tanto dentro como fuera de la Unión Europea. Mientras sectores humanitarios celebran la participación de España e Italia en la flotilla humanitaria a Gaza, otros actores internacionales advierten sobre posibles tensiones geopolíticas. El envío de buques coincide con las denuncias sobre el deterioro de las condiciones en la Franja y la urgencia de acceso para la ayuda médica y alimentaria.

Israel confirma que no dejará entrar ni delegaciones ni ayuda a Gaza: detuvo otra flotilla

En las últimas horas, miembros de una flotilla internacional denunciaron que Israel intercepta flotilla humanitaria rumbo a Gaza que intentaba entregar ayuda urgente a la población de la Franja.

Los barcos, que zarparon con activistas y suministros básicos, fueron interceptados en aguas internacionales según denuncias de los propios implicados.

Organizaciones civiles y humanitarias buscaban desafiar el bloqueo a Gaza llevando medicinas, alimentos y agua potable ante una crisis sin precedentes.

Sin embargo, según reportes de los organizadores, las embarcaciones no lograron llegar a destino debido a la intervención de la armada israelí, que llevó a cabo el abordaje y retuvo a algunas personas a bordo.



Preocupación internacional por la crisis humanitaria en Gaza

La acción generó reacciones de preocupación en la comunidad internacional.

Diversos países y organismos han reiterado su llamado a facilitar el acceso de ayuda para los más de dos millones de habitantes de Gaza, quienes enfrentan severos cortes de suministros médicos y alimentarios.

La situación revive la polémica por el estricto control israelí sobre el acceso marítimo y terrestre a la Franja, tensionando aún más el contexto político regional y humanitario.

Israel expulsa a Greta Thunberg y otros 170 activistas que intentaron desafiar el bloqueo en Gaza

La noticia de que Israel deporta a Greta Thunberg, junto a otros 170 activistas de la llamada “Flotilla de la Libertad” que intentaba llegar a Gaza, ha generado controversia internacional.

Las autoridades israelíes determinaron la expulsión de los defensores de derechos humanos tras las denuncias sobre detención y presunto uso excesivo de la fuerza durante la operación en aguas internacionales.

Según fuentes oficiales y reportes periodísticos, el grupo de activistas intentaba romper el bloqueo marítimo impuesto por Israel a la Franja de Gaza, transportando ayuda humanitaria y haciendo un llamado de atención sobre la situación humanitaria en el enclave palestino.

Entre los deportados figura la ambientalista sueca Greta Thunberg, lo que ha causado reacciones en redes sociales y posicionamientos oficiales de varias ONGs.

Las razones de la deportación y reacciones internacionales

Las autoridades israelíes justificaron la deportación por considerar que la flotilla violaba leyes de navegación y ponía en riesgo la seguridad nacional.

Organizaciones como Amnistía Internacional y líderes políticos han condenado la expulsión de los activistas, señalando la importancia de respetar el derecho a la protesta pacífica y el acceso humanitario para la población de Gaza.

El episodio revive el debate sobre las restricciones del bloqueo a Gaza y el trato a los activistas internacionales.

En América Latina y Centroamérica, el caso también reabre preocupaciones sobre derechos humanos en zonas de conflicto, temas recurrentes en la agenda mediática de la región.



Israel confirma la intercepción de 42 embarcaciones con ayuda humanitaria que no llegará a Gaza

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han confirmado este 3 de octubre que interceptaron el último bote de la flotilla internacional que intentaba llevar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, reforzando el bloqueo marítimo que mantiene sobre este territorio desde hace años.

Este hecho refuerza la tensión internacional y reaviva el debate sobre la situación humanitaria en Gaza.

Este jueves, la operación naval israelí impidió que el barco “Akdeniz”, proveniente de Chipre y con una tripulación internacional de activistas y periodistas, llegara a destino.

Según informaron las FDI, el bote fue abordado pacíficamente y redirigido al puerto de Ashdod, sin que se registraran incidentes graves.

Las autoridades señalaron que su objetivo es evitar cualquier violación del bloqueo marítimo establecido como medida de seguridad.

Organizaciones humanitarias y gobiernos han expresado su preocupación y critica ante la acción militar, argumentando que el flujo de ayuda humanitaria hacia Gaza es vital debido a la crisis que atraviesa el enclave palestino.

De acuerdo con agencias, el barco transportaba suministros esenciales para la población gazatí.

El bloqueo a Gaza ha sido duramente criticado por la comunidad internacional y organismos de derechos humanos.

En ocasiones previas, la intercepción de flotillas ha derivado en graves altercados, poniendo nuevamente en la agenda mundial la urgencia de buscar soluciones.

La situación humanitaria en Gaza continúa en deterioro, según reportes de Amnistía Internacional, y los intentos de romper el bloqueo marítimo reflejan la desesperación por parte de organizaciones y sociedad civil para ayudar a la población.