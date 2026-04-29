El presidente ruso le advirtió a Trump las consecuencias de una operación que invada la soberanía iraní.

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, advirtió recientemente a Donald Trump que una operación terrestre contra Irán sería “totalmente inaceptable y peligrosa“.

La declaración, que se dio en el marco de las tensiones crecientes entre Estados Unidos e Irán, subraya la preocupación global por una posible escalada militar en el Medio Oriente.

Putin advierte a Trump sobre intervención en Irán, destacando los riesgos de una confrontación directa para la estabilidad regional y la seguridad internacional.

La advertencia de Putin ha resonado en la comunidad internacional, generando reacciones tanto en Moscú como en Washington.

Según el mandatario ruso, cualquier acción militar directa no solo aumentaría la violencia, sino que podría tener consecuencias imprevisibles, no solo para Irán y Estados Unidos, sino también para otras potencias involucradas en la región.

El tema de conflicto en Medio Oriente vuelve a estar en el centro del debate, especialmente en las relaciones Estados Unidos-Rusia.

Repercusiones internacionales de la advertencia de Putin a favor de Irán

Expertos en política internacional han señalado que la postura rusa podría limitar las opciones estadounidenses ante Irán, forzando a buscar soluciones diplomáticas antes que militares.

Esta advertencia llega en un contexto donde múltiples actores buscan evitar una guerra de mayores proporciones.

La historia reciente muestra que intervenciones militares externas en la región han provocado consecuencias de largo alcance, como puede verse en el caso de Irak o Siria.

La ONU se une a las exigencias de Trump: Irán debe ser controlada de manera estricta

Cualquier posible acuerdo entre Estados Unidos e Irán para poner fin a su guerra en Oriente Medio debe incluir medidas “muy detalladas” para verificar las actividades nucleares de Irán, afirmó el miércoles el jefe de la agencia de control nuclear de la ONU.

El director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, Rafael Grossi, subrayó la necesidad de un régimen de verificación exhaustivo para el programa nuclear iraní, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declarase el martes que en los próximos dos días podía celebrarse una segunda ronda de conversaciones con Irán.

El gobierno de Trump ha señalado que impedir que Irán obtenga un arma nuclear es un objetivo clave de la guerra. Irán ha dicho anteriormente que no está desarrollando ese tipo de armas, pero rechaza límites a su programa nuclear.

La ronda inicial de conversaciones entre ambos países no logró producir un acuerdo el fin de semana pasado en Pakistán. La Casa Blanca indicó que las ambiciones nucleares de Irán fueron un punto central de fricción. Pero un funcionario diplomático iraní, que habló bajo condición de anonimato debido a la sensibilidad de las conversaciones a puerta cerrada, negó que las negociaciones hubieran fracasado por las ambiciones nucleares de Irán.

Irán tiene un programa nuclear ambicioso

“Irán tiene un programa nuclear muy ambicioso y amplio, así que todo eso requerirá la presencia de inspectores del OIEA”, dijo Grossi a los periodistas en Seúl. “De lo contrario, no habrá un acuerdo. Habrá una ilusión de acuerdo”.

Afirmó que cualquier acuerdo sobre tecnología nuclear “requiere mecanismos de verificación muy detallados”.

Irán no ha permitido al OIEA acceder a sus instalaciones nucleares bombardeadas por Israel y Estados Unidos durante una guerra de 12 días en junio, según un informe confidencial del OIEA distribuido entre los Estados miembros y visto por The Associated Press en febrero.

El informe subrayó que “no puede verificar si Irán ha suspendido todas las actividades relacionadas con el enriquecimiento”, ni el “tamaño de las reservas de uranio de Irán en las instalaciones nucleares afectadas”.

Irán ha insistido durante mucho tiempo en que su programa es pacífico, pero el OIEA y las naciones occidentales sostienen que Teherán tuvo un programa organizado de armas nucleares hasta 2003.

El OIEA ha mantenido que Irán cuenta con una reserva de 440,9 kilogramos (972 libras) de uranio enriquecido hasta una pureza del 60%, a un breve paso técnico de los niveles del 90% propios del grado armamentístico.

Esa reserva podría permitir a Irán construir hasta 10 bombas nucleares, si decidiera convertir su programa en arma, había dicho Grossi anteriormente.

Ese material nuclear tan altamente enriquecido normalmente debería verificarse cada mes, de acuerdo con las directrices del OIEA.

Durante la conferencia de prensa del miércoles, Grossi también dijo que su agencia ha confirmado “un rápido aumento” de la actividad en instalaciones nucleares en Corea del Norte. Sus comentarios se hicieron eco de una opinión de muchos observadores extranjeros de que Corea del Norte ha tomado medidas para ampliar su principal complejo nuclear de Yongbyon y construir recintos adicionales de enriquecimiento de uranio desde que su diplomacia con Estados Unidos colapsó en 2019.

“Inaceptable”: EEUU quiere que Irán deje de enriquecer uranio por 20 años

La propuesta de 20 años de restricción al enriquecimiento fue presentada durante las negociaciones impulsadas por Pakistán.

Según explicó, esta medida permitiría aliviar las preocupaciones sobre la proliferación de armas nucleares en la región.

Diversos países europeos han apoyado la posición estadounidense, remarcando la importancia de evitar una escalada nuclear en Medio Oriente.

Sin embargo, Irán insiste en que su programa tiene fines pacíficos y critica las sanciones impuestas por Washington.

Analistas internacionales temen que la falta de acuerdo agrave la desconfianza y el riesgo de una futura confrontación.

Por su parte, Irán ha calificado de inaceptable la propuesta; proponiendo una veda de cinco años. Este punto ha sido trascendental para que las negociaciones se detengan.

Vuelven las tensiones entre EEUU e Irán por el uranio persa

La confirmación de que Irán seguirá enriqueciendo uranio pese a las amenazas del presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, eleva la tensión en torno al programa nuclear iraní y preocupa a la comunidad internacional.

Este anuncio llega tras recientes advertencias de Estados Unidos sobre posibles acciones militares ante la falta de avances diplomáticos.

La decisión de Irán, comunicada oficialmente este martes, subraya el deterioro de las relaciones entre Teherán y Washington. El enriquecimiento de uranio es el proceso clave para la obtención de combustible nuclear, y su aceleración genera temores de una posible proliferación de armas en Medio Oriente.

Por su parte, Trump amenazó con nuevos ataques si Irán persiste en sus actividades, advirtiendo sobre consecuencias “más graves” para la región.

Escalada diplomática y riesgos para la estabilidad regional

La respuesta iraní forma parte de una larga disputa sobre los límites y la supervisión internacional en su programa nuclear, un tema central en las tensiones con Estados Unidos y Europa.

Varias naciones han solicitado la vuelta a la mesa de negociaciones y el respeto a los acuerdos previos. Sin embargo, la reciente retórica de ambos bandos aumenta el riesgo de confrontaciones y coloca a la zona al borde de una crisis más profunda.

Esta situación recuerda otros episodios de tensión internacional relacionados con la energía nuclear y destaca la urgencia de soluciones diplomáticas.

Para seguir de cerca otros temas de política internacional, te invitamos a leer sobre la [reacción mundial tras el último atentado en Oriente Medio.

La ONU advirtió que Irán tiene suficiente uranio altamente enriquecido para construir “varias” armas nucleares

La organización de las Naciones Unidas (ONU) advirtió a través de un comunicado que Irán tiene suficiente uranio altamente enriquecido para construir varias armas nucleares si lo desea.

Recientemente, los expertos en no proliferación han sugerido que Irán tenía suficiente uranio enriquecido hasta el 60% para construir al menos un arma nuclear, aunque Teherán ha insistido durante mucho tiempo que su programa tiene fines pacíficos.

Rafael Mariano Grossi, del Organismo Internacional de la Energía Atómica, en una conferencia de presa, muestra lo mucho que está en juego el programa nuclear iraní y expresó “una cosa es cierta: han acumulado suficiente material nuclear para varias armas nucleares, no para una en este momento”.

Los diplomáticos iraníes han señalado los sermones del líder supremo, el ayatolá Khamenei, como un edicto religioso vinculante de que Irán no buscaría construir una bomba atómica.

Sin embargo, en los últimos meses funcionarios iraníes han empezado a hablar abiertamente de la posibilidad de construir armas nucleares, mientras Teherán arma a Rusia en su guerra contra Ucrania y los disturbios sacuden a la República Islámica.

“El programa nuclear iraní nunca ha tenido como objetivo fabricar armas nucleares y el enriquecimiento no tiene nada que ver con desviarse de él”, declaró un representante del gobierno iraní a la agencia de noticias AP.

Asimismo, Israel, que ha llevado a cabo ataques para detener programas nucleares en Irak y Siria, ha advertido que no permitirá que Irán obtenga una bomba nuclear.

Hasta el momento, Grossi señalo que no había “casi ninguna actividad diplomática” para tratar de restaurar el acuerdo nuclear con Irán, un acuerdo que ahora describe como “una cáscara vacía”. Sin embargo, instó a más diplomacia, ya que Teherán todavía necesitaría diseñar y probar cualquier posible arma nuclear.

OIEA: Irán está aumentando reservas de uranio

VIENA (AP) — Irán parece haber realizado actividades nucleares en una instalación que no había difundido a los inspectores extranjeros, informó el lunes el Organismo Internacional de Energía Atómica.

El organismo dependiente de Naciones Unidas dijo que había detectado rastros de uranio derivado de actividad humana “en una localidad dentro de Irán que no había sido reportada al organismo”.

Es la primera vez que el OIEA confirma denuncias hechas antes por Estados Unidos e Israel.

La instancia no identificó el lugar en su reporte anual, entregado a sus países miembros y revisado por reporteros de The Associated Press.

Además, la instancia afirmó que Irán está aumentando sus reservas de uranio, lo que viola el acuerdo nuclear del 2015 y que Irán está enriqueciendo uranio en una instalación subterránea en Fordo, lo que también está vedado por el acuerdo.

El informe añade que Teherán está enriqueciendo el uranio al 4,5% a pesar de que el límite establecido era de 3,67%.

Desde que Estados Unidos bajo el gobierno de Donald Trump se salió unilateralmente del acuerdo nuclear el año pasado e impuso nuevas sanciones económicas a Irán la economía iraní ha caído en espiral. A raíz de ello Irán ha estado gradualmente violando las cláusulas del pacto a fin de presionar a las otras potencias mundiales _Gran Bretaña, Francia, Alemania, China y Rusia_ a ofrecerle mayores incentivos económicos.

En una reunión en Bruselas el lunes, los cancilleres de la UE ratificaron su respaldo al pacto con Irán.

La comisionada de relaciones exteriores de la UE Federica Mogherini afirmó el “compromiso total con el acuerdo que sigue siendo crucial para nuestra seguridad, aun cuando se está haciendo difícil preservarlo. Continuaremos nuestros esfuerzos por una implementación total del acuerdo”.

Es posible que en los próximos días se convoque a una reunión de todos los firmantes del pacto.

En su reporte, el OIEA aseguró que para el 3 de noviembre, las reservas de uranio iraní ascendían a 372,3 kilos (820,78 libras) comparado con 241,6 kilos el 19 de agosto y más que el límite estipulado de 202,8 kilos.

Confirmó además la existencia de las centrifugadoras en la base de Fordo, a donde Irán aceptó la entrada de inspectores.

Según el acuerdo, Fordo debería ser nada más un centro de investigaciones, pero actualmente alberga más de 1.000 centrifugadoras.

La semana pasada en una reunión del OIEA se habló de una instalación iraní no declarada, en las afueras de Teherán, que el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu describió ante la ONU en el 2018 como “un arsenal atómico secreto”.

En septiembre pasado, el ministro de Unificación de Corea del Sur, Chung Dong-young, dijo que Corea del Norte estaba operando cuatro instalaciones de enriquecimiento de uranio y que estaban funcionando todos los días.

EEUU no puede tolerar que Irán controle Ormuz



La posibilidad de que Irán controle el estrecho de Ormuz ha generado un debate que traspasa fronteras tras la guerra protagonizada por EEUU en contra de la nación islámica.

El control iraní del estrecho de Ormuz representa un desafío estratégico para EEUU, que históricamente considera esta vía un punto clave para el comercio energético global y su influencia en Medio Oriente.

Actualmente, aproximadamente un tercio del petróleo mundial que se transporta por mar pasa por el estrecho de Ormuz, lo que subraya su enorme importancia para la economía global.

El secretario de Estado, Marco Rubio, fue contundente al decir que EEUU no puede tolerar un escenario en el que Irán ejerza control sobre el estratégico estrecho de Ormuz.

“Si lo que quieren decir con ‘abrir el estrecho’ es: ‘Sí, el estrecho está abierto siempre y cuando te coordines con Irán, obtengas nuestro permiso o te volaremos por los aires, y nos pagues’, eso no es abrir el estrecho. Son vías navegables internacionales”, dijo el funcionario estadounidense.

Irán no deja de exportar petróleo a pesar del asedio de EEUU en Ormuz

Unos 90 barcos, incluidos petroleros, han cruzado el estrecho de Ormuz desde el inicio de la guerra con Irán. Además, el país aún está exportando millones de barriles de petróleo.

La exportación del crudo se da en un momento en que la vía marítima ha quedado prácticamente cerrada, según plataformas de datos marítimos y comerciales.

Muchos de los buques que atravesaron el estrecho realizaron los llamados tránsitos “clandestinos”, con los que eluden las sanciones y la supervisión de gobiernos occidentales.

Más recientemente, embarcaciones con vínculos con India y Pakistán también han logrado cruzar el estrecho, a medida que los gobiernos intensificaron las negociaciones.

Donald Trump, presionó a aliados y socios comerciales para que enviaran buques de guerra y reabrieran el estrecho. Lo hizo con la esperanza de bajar los precios del petróleo.

La mayor parte del tráfico marítimo por el estrecho de Ormuz se ha detenido desde principios de marzo, después de que comenzó la guerra. Unos 20 buques han sido atacados en la zona.

Sin embargo, Irán aún ha logrado exportar bastante más de 16 millones de barriles de petróleo desde el comienzo de marzo. Así lo estimó la plataforma de datos y análisis comerciales Kpler.

Debido a las sanciones occidentales y los riesgos asociados, China ha sido el mayor comprador de petróleo iraní.

Ha habido una “resiliencia continua” en los volúmenes de exportación de petróleo de Irán, manifestó la analista de riesgo comercial de Kpler, Ana Subasic.

Irán ha logrado beneficiarse de las ventas de petróleo. También ha logrado “preservar su propia arteria de exportación” al esgrimir el control sobre el paso, señaló Kun Cao, director de clientes de la consultora Reddal.

Irán exhibe los barcos que incautó en Ormuz y recrudece su vigilancia

La tensión en Medio Oriente se agudiza tras la reciente decisión de Irán de exhibir públicamente los barcos portacontenedores secuestrados en el estrecho de Ormuz.

Esta estratégica ruta marítima, por donde transita hasta el 20% del comercio global de petróleo, vuelve a estar en el centro de atención mundial luego de que la República Islámica endureciera sus amenazas contra embarcaciones extranjeras hostiles que atraviesen la zona.

Irán exhibe barcos secuestrados ante medios locales e internacionales, buscando demostrar su control y fortaleza en respuesta a las sanciones occidentales y a los recientes episodios de tensión militar en la región.

Las autoridades iraníes advierten que cualquier nave que consideren hostil puede ser objeto de acciones similares, lo que genera preocupación entre navieras y gobiernos del mundo.

La televisión estatal iraní difundió imágenes de los buques MSC Francesca y Epaminondas, anclados cerca del estrecho tras ser incautados por el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) bajo la acusación de intentar ingresar sin autorización.

El estrecho e Ormuz está bajo vigilancia continúa por el “control total del corredor marítimo por parte de las fuerzas armadas iraníes, hecho inédito en la historia contemporánea del país”.

El Estrecho de Ormuz es un punto geopolítico de alto riesgo. Los recientes anuncios y amenazas de Irán no solo afectan la estabilidad regional, sino también la economía global.

Organismos internacionales y expertos advierten que cualquier escalada podría impactar los precios del petróleo e incrementar el riesgo de conflictos armados en la zona.

Se dispara el precio del petróleo por guerra EEUU e Irán

El precio del petróleo supera los 110 dólares por barril tras la escalada del conflicto entre EEUU e Irán, un hecho que ya está teniendo consecuencias en la economía global.

La cotización del crudo alcanzó este martes su nivel más alto en meses, según reportes de agencias, tras nuevos episodios de violencia y ataques cruzados que mantienen en vilo a los mercados energéticos internacionales.

Impacto económico regional y mundial del precio del petróleo

Esta subida, impulsada directamente por la incertidumbre geopolítica y la posibilidad de cortes en el suministro de los principales productores, genera preocupación no solo en los países involucrados en la guerra en Irán, sino también en las economías latinoamericanas, donde los combustibles y productos básicos podrían encarecerse en las próximas semanas.

Analistas advierten de un panorama incierto que podría replicarse como en otras crisis energéticas recientes.

Los países de Centroamérica y Sudamérica, en especial los importadores netos de hidrocarburos, ya se preparan para escenarios de mayor inflación y presión en el costo de vida.

El conflicto también pone sobre la mesa el debate sobre la vulnerabilidad de la economía global ante tensiones militares en zonas estratégicas para el suministro energético.

Expertos internacionales llaman a diversificar fuentes de energía y fortalecer pactos de seguridad regional para hacer frente a futuras crisis similares.

Trump: Irán está en “estado de colapso” y quiere reabrir Ormuz lo antes posible

El estrecho de Ormuz, controlado por Irán, vuelve a estar en el centro de la geopolítica después de que Donald Trump, presidente de Estados Unidos, declarara públicamente que Irán solicitó la reapertura inmediata de la vital vía marítima.

Según Trump, la petición se realizó directamente al gobierno estadounidense ante el cierre parcial del paso por tensiones militares.

Esta declaración, difundida en varias plataformas y citada por medios internacionales, sostiene que Irán estaría buscando evitar mayores afectaciones al comercio internacional de petróleo, en un periodo de alta volatilidad en la región y especialmente en el estrecho de Ormuz.

El mensaje de Trump llega cuando las relaciones entre Washington y Teherán continúan marcadas por la desconfianza y la rivalidad.

“Quieren que ‘abramos el estrecho de Ormuz’ lo antes posible“, escribió el presidente estadounidense en Truth Social.

El papel estratégico del estrecho de Ormuz en el comercio mundial

El estrecho de Ormuz es uno de los pasos marítimos más críticos del planeta, ya que por allí transita cerca del 20% del petróleo global.

Su cierre o bloqueo implica consecuencias directas para precios y suministros energéticos, impactando especialmente a países de Centroamérica y Latinoamérica dependientes de combustibles importados.

Analistas sugieren que una reapertura rápida, como la mencionada por Trump, sería crucial para estabilizar los mercados internacionales.

El contexto actual se complica por los recientes enfrentamientos en la región, así como por la presión internacional ejercida sobre Irán.

Por otro lado, la veracidad de las afirmaciones de Trump aún está siendo analizada por fuentes independientes, y oficiales iraníes hasta el momento no han emitido declaraciones públicas al respecto.

Irán: EEUU pone fin a la guerra y se abre el estrecho de Ormuz

Irán ha ofrecido poner fin al control que ejerce sobre el estrecho de Ormuz a cambio de que Estados Unidos levante su bloqueo sobre el país y ponga fin a la guerra, en una propuesta que aplazaría las discusiones sobre el programa nuclear de la República Islámica, afirmaron el lunes dos funcionarios regionales con conocimiento del asunto.

Parece poco probable que el presidente estadounidense Donald Trump acepte la oferta, que fue transmitida a los estadounidenses por Pakistán y dejaría sin resolver los desacuerdos que llevaron a Estados Unidos e Israel a ir a la guerra el 28 de febrero.

Y el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, pareció descartar cualquier acuerdo que excluya el programa nuclear de Irán.

“No podemos dejar que se salgan con la suya”, dijo Rubio en una entrevista con Fox News el lunes. “Tenemos que asegurarnos de que cualquier acuerdo que se haga, cualquier pacto que se haga, sea uno que definitivamente les impida alcanzar un arma nuclear en cualquier momento”.

Con un alto el fuego en vigor, Estados Unidos e Irán se encuentran en un punto muerto sobre el estrecho de Ormuz, por el que en tiempos de paz pasa una quinta parte del petróleo y el gas comercializados en el mundo.

El bloqueo de Estados Unidos está diseñado para impedir que Irán venda su petróleo, privándolo de ingresos cruciales y, al mismo tiempo, creando potencialmente una situación en la que Teherán tenga que cerrar la producción porque no tiene dónde almacenar el petróleo.

Pero el cierre del estrecho de Ormuz ha puesto presión sobre Trump, ya que los precios del petróleo y la gasolina se han disparado antes de las cruciales elecciones de mitad de mandato, y ha presionado a sus aliados del golfo Pérsico, que utilizan la vía marítima para exportar su petróleo y gas.

Renovadas exigencias para poner fin al bloqueo en Ormuz

La frustración entre muchas naciones está aumentando, y el lunes hubo nuevas exigencias de poner fin al bloqueo que ha tenido efectos de gran alcance en toda la economía mundial, incluyendo elevar el precio de los fertilizantes, los alimentos y otros productos básicos.

La propuesta iraní aplazaría las negociaciones sobre su programa nuclear para una fecha posterior. Trump dijo que una de las principales razones por las que fue a la guerra fue negar a Irán la capacidad de desarrollar armas nucleares.

Los dos funcionarios, que tenían conocimiento de la propuesta, hablaron bajo condición de anonimato para tratar las negociaciones a puerta cerrada entre funcionarios iraníes y paquistaníes este fin de semana. El medio de noticias Axios informó primero sobre la propuesta de Irán.

La oferta surgió mientras el ministro iraní de Relaciones Exteriores, Abbas Araghchi, visitaba Rusia, que ha sido un respaldo clave de Teherán. No estaba claro qué ayuda, en su caso, podría ofrecer Moscú ahora.

La capacidad de Irán para asfixiar el tráfico en el estrecho de Ormuz ha demostrado ser una de sus mayores ventajas estratégicas en una guerra que a menudo se ha reducido a qué lado puede soportar más penurias.

Los precios del petróleo han subido de forma constante desde que comenzó la guerra y buques petroleros llenos de crudo quedaron varados en el golfo Pérsico, sin poder transitar con seguridad por el estrecho y llegar a puntos de distribución global.

El lunes, el precio spot del crudo Brent, el referente internacional, cerró por encima de 108 dólares por barril, alrededor de un 50% más que cuando comenzó la guerra.

Decenas de naciones presionan para la reapertura del estrecho de Ormuz

Decenas de naciones reiteraron los llamados a abrir la vía marítima crítica en una declaración conjunta encabezada por Baréin.

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, dijo el lunes al Consejo de Seguridad que el costo humanitario está aumentando por el cierre del estrecho de Ormuz.

“Estas presiones están derivando en tanques de combustible vacíos, estantes vacíos, y platos vacíos”, manifestó.

El canciller alemán Friedrich Merz criticó el lunes a Estados Unidos por entrar en la guerra sin una estrategia. “El problema con conflictos como estos es siempre el mismo: no se trata sólo de entrar. También hay que salir”, declaró Merz.

El ministro francés de Relaciones Exteriores, Jean-Noël Barrot, arremetió contra todas las partes. Señaló que la crisis comenzó después de que Estados Unidos e Israel atacaran a Irán sin objetivos claros “de una manera que viola el derecho internacional”.

Pero dijo que Irán es responsable de cerrar el paso. “Los estrechos son las arterias del mundo. No son propiedad de ningún individuo”, aseveró.

Irán viola las normas comerciales al cobrar peajes en el estrecho de Ormuz

Para poner fin a la guerra con Estados Unidos e Israel, Irán exige el derecho a cobrar peajes en el estrecho de Ormuz.

Lo anterior, como condición previa para reabrir la vía marítima, vital para el suministro mundial de petróleo.

Sin embargo, cobrar peajes en el estrecho violaría un principio básico y duradero del comercio marítimo internacional: la libertad de navegación pacífica. Es una idea antigua que quedó codificada en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, que entró en vigor en 1994.

Reabrir el estrecho salvaría a la economía mundial de las restricciones de suministro que han disparado los precios de la energía y los fertilizantes desde que comenzó la guerra el 28 de febrero.

Pero aceptar que Irán cobre peajes consolidaría el control de la República Islámica sobre el estrecho por el que se transporta el 20% del petróleo mundial, y enriquecería al país contra el que se lanzó la guerra.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha convertido la reapertura del estrecho en una prioridad. Pero la Casa Blanca indicó el miércoles que se opone a los peajes, y los analistas señalan que los productores de petróleo del Golfo también.

Los analistas afirmaron el miércoles que no habían visto cambios en el tráfico a través del estrecho desde que se anunció el alto el fuego, pese a las afirmaciones en sentido contrario de la Casa Blanca.

Datos de seguimiento de buques de Kpler mostraron que sólo cuatro embarcaciones con sus rastreadores del Sistema de Identificación Automática encendidos atravesaron el estrecho de Ormuz el miércoles, el primer día del alto el fuego.

Sin embargo, eso no incluye a los llamados buques de la “flota clandestina”, que viajan con sus rastreadores AIS apagados. Muchos de esos barcos de la “flota clandestina” transportan crudo iraní sancionado hacia el mercado abierto.

A continuación, algunas cosas que hay que saber sobre la propuesta de Irán y el derecho internacional con el que choca.

