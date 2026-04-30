DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos (AP) — El líder supremo de Irán afirmó el jueves que la República Islámica protegerá sus “capacidades nucleares y de misiles” como un activo nacional, en un posible intento de adoptar una postura firme mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, intenta alcanzar un acuerdo más amplio para afianzar el frágil alto el fuego que, por ahora, se mantiene en la guerra.

El ayatolá Moytabá Jamenei, en una declaración escrita leída por un presentador de la televisora estatal iraní como ocurre desde que asumió el poder tras el ataque aéreo del 28 de febrero que mató a su padre, el ayatolá Ali Jamenei, de 86 años, adoptó un tono desafiante, insistiendo en que el único lugar al que pertenecen los estadounidenses en el golfo Pérsico es “en el fondo de sus aguas” y que se estaba escribiendo un “nuevo capítulo” en la historia de la región.

Sus declaraciones llegan en un momento en que la industria petrolera de Irán ha comenzado a verse asfixiada por un bloqueo de la Marina estadounidense que impide que sus petroleros salgan al mar.

Mientras, el crudo Brent de referencia para entrega en junio llegó a alcanzar los 126 dólares por barril en las operaciones del jueves, mientras Teherán mantiene su asfixiante control sobre el estrecho de Ormuz, la estrecha boca del golfo Pérsico por la que pasa una quinta parte de todo el petróleo y el gas natural que se comercializa en el mundo.

Todo esto supone una presión adicional para la economía global, mientras Trump podría estar sopesando una respuesta.

“Con la ayuda y el poder de Dios, el brillante futuro de la región del golfo Pérsico será un futuro sin Estados Unidos, uno que sirva al progreso, la comodidad y la prosperidad de su pueblo”, dijo Jamenei en la declaración.

“Nosotros y nuestros vecinos al otro lado de las aguas del golfo Pérsico y del (golfo) de Omán compartimos un destino común. Los extranjeros que vienen desde miles de kilómetros de distancia para actuar con codicia y malicia no tienen cabida en él, excepto en el fondo de sus aguas”, agregó.

Bloqueo de Irán en Ormuz hace tambalear el alto el fuego

Con un frágil alto el fuego en vigor, Estados Unidos e Irán están enfrascados en una pugna por el estrecho. El bloqueo estadounidense está diseñado para impedir que Irán venda su petróleo, privando a Irán de unos ingresos cruciales y creando un escenario en el que Teherán podría tener que suspender la producción porque no tiene dónde almacenar el crudo.

El cierre del estrecho también ejerce presión sobre Trump, mientras el precio del petróleo y la gasolina se disparan antes de unas cruciales elecciones de mitad de legislatura, y los aliados del golfo Pérsico, que utilizan la vía navegable para exportar su petróleo y gas.

Una reciente propuesta de Irán pospondría las negociaciones sobre su programa nuclear para más adelante. Trump señaló que una de las principales razones por las que fue a la guerra era negar a Irán la capacidad de desarrollar armas nucleares. Teherán ha defendido durante mucho tiempo que su programa tiene fines pacíficos, aunque enriqueció uranio a niveles cercanos a los de grado armamentístico.

En su discurso con motivo del Día del Golfo Pérsico en Irán, Jamenei señaló que las cuestiones nucleares y el programa de misiles balísticos no se negociarían.

“Noventa millones de iraníes orgullosos y honorables, tanto dentro como fuera del país, consideran todas las capacidades identitarias, espirituales, humanas, científicas, industriales y tecnológicas de Irán, —desde la nanotecnología y la biotecnología hasta las capacidades nucleares y de misiles— como activos nacionales, y las protegerán tal como protegen las aguas, la tierra y el espacio aéreo del país”, manifestó Jamenei.

Se refirió a Estados Unidos como el “Gran Satán”, un insulto que el liderazgo iraní emplea para Estados Unidos desde la Revolución Islámica de 1979.

Irán señala que el estrecho permanecerá cerrado

En su comunicado, Jamenei pareció indicar que Irán mantendrá su control sobre el paso, que se encuentra en aguas territoriales de Irán y Omán. Según se informó, Teherán habría estado cobrando dos millones de dólares a algunos barcos para transitar por el estrecho.

“El Irán islámico, agradeciendo de forma práctica la bendición de ejercer el control sobre el estrecho de Ormuz, hará que la región del golfo Pérsico sea segura y pondrá fin a los abusos del enemigo hostil sobre esta vía navegable”, aseveró Jamenei. “Las normas legales y la nueva gestión del estrecho de Ormuz traerán comodidad y progreso en beneficio de todas las naciones de la región, y sus ganancias económicas alegrarán los corazones del pueblo”.

Sin embargo, el mundo consideraba el estrecho una vía internacional, abierta a todos sin necesidad de peajes. Las naciones árabes del golfo, encabezadas por Emiratos Árabes Unidos, han denunciado el control de Irán sobre el estrecho calificándolo como similar a la piratería.

EEUU ha gastado $25 mil millones en la guerra con Irán

El costo de la guerra de Irán iniciada por EEUU oscila cerca de 25,000 millones de dólares desde el inicio del conflicto, según reportes recientes.

Este gasto supone un impacto considerable en las finanzas estatales de Estados Unidos, a la vez que reaviva el debate sobre la intervención militar en el Medio Oriente y sus consecuencias a nivel internacional.

La estimación del costo de la guerra la proporcionó el contralor interino del Pentágono, Jules Hurst III, quien testificó en una audiencia del Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes junto al secretario de Defensa, Pete Hegseth, y al jefe del Estado Mayor Conjunto, Dan Caine.

“Aproximadamente, a día de hoy, estamos gastando unos 25,000 millones de dólares en la Operación Furia Épica”, declaró Hurst al principal demócrata del comité, el representante por Washington Adam Smith

La cifra de la guerra, confirmada por el Pentágono, incluye los costos de despliegue de tropas, operaciones de defensa, refuerzos de bases militares y municiones.

Estos gastos militares reflejan los desafíos y tensiones que Estados Unidos enfrenta en Medio Oriente, especialmente ante la creciente influencia de Irán en la región y los conflictos derivados de la situación con grupos como los hutíes, respaldados por Teherán.

Para muchos analistas, la magnitud del gasto militar pone sobre la mesa una discusión clave: ¿vale la pena el costo humano y fiscal para los estadounidenses? Los recursos usados podrían haberse destinado a educación, salud o infraestructura.

Este escenario recuerda a otros grandes gastos militares, como ocurrió en Irak y Afganistán.

Guerra con Irán encarecerá todos los productos derivados del petróleo

Podría ser difícil imaginar que la guerra con Irán pese sobre juguetes de felpa con nombres como Snuggle Glove, Bizzikins y Wobblies, pero ni siquiera los muñecos suaves son inmunes cuando se restringen los envíos de petróleo desde Oriente Medio.

Como muchos juguetes blandos, las criaturas desarrolladas por un fabricante en Fort Lauderdale, Florida, están hechas con poliéster y acrílico, fibras sintéticas derivadas del petróleo.

Tres semanas después de que comenzó la guerra con Irán, proveedores en China notificaron a Aleni Brands que conseguir los materiales ya les estaba costando entre un 10% y un 15% más, afirmó el director ejecutivo Ricardo Venegas.

“Creo que esta situación demuestra cuánto permea el petróleo en todo nuestro sistema, y no podemos escapar de ello. ¿Quién habría pensado que el precio de un juguete tendría una relación directa con el petróleo?”, comentó Venegas, quien fundó Aleni Brands el año pasado y está en proceso de añadir líneas de productos.

No se trata solo de juguetes. Los petroquímicos derivados del petróleo y el gas natural se utilizan para fabricar más de 6.000 productos de consumo, según el Departamento de Energía de Estados Unidos.

Teclados de computadora, lápiz labial, raquetas de tenis, pijamas, lentes de contacto blandas, detergente, chicle, zapatos, crayones, crema de afeitar, almohadas, aspirina, dentaduras postizas, cinta adhesiva, paraguas y cuerdas de guitarra de nailon son sólo algunos.

Hasta ahora, el efecto más tangible e inmediato de la guerra con Irán para muchas personas fuera de la zona de conflicto ha sido el alza de los precios de la gasolina. Los viajeros también están viendo tarifas aéreas y cargos por vuelos más altos, a medida que las aerolíneas responden al aumento del costo del combustible de aviación. Los consumidores podrían encontrarse pagando más por alimentos, muebles o cualquiera de la miríada de bienes transportados por camiones que funcionan con diésel.

Pero el petróleo crudo no sólo se refina como combustible. Se transforma en químicos, ceras, aceites y otras mezclas que aparecen en una enorme variedad de artículos cotidianos, incluidos la mayoría de los fabricados con plástico y caucho. Los derivados del petróleo también se usan en muchos embalajes.

Las interrupciones del suministro mundial de petróleo por la guerra con Irán ya están en su octava semana, y los mayores costos de producción también podrían encarecer los objetos para los compradores, según grupos comerciales y algunas empresas.

Venegas, un veterano de 30 años en la industria del juguete, señaló que por ahora absorbería los mayores costos de materiales, pero espera aumentar los precios para los clientes a inicios de 2027 si la guerra se prolonga de tres a seis meses adicionales.

Guerra con Irán y la dependencia del petróleo

Aunque el 85% del consumo mundial de petróleo es en forma de combustible, el resto se destina a una amplia gama de productos de consumo, según Gernot Wagner, economista climático de la Escuela de Negocios de la Universidad de Columbia.

El petróleo crudo es, en su mayoría, una mezcla compleja de hidrocarburos, que son compuestos formados por átomos de carbono e hidrógeno. Las refinerías y las plantas químicas los separan y los descomponen para convertirlos en bloques químicos más pequeños conocidos como petroquímicos.

Seis petroquímicos, etileno, propileno, butileno, benceno, tolueno y xilenos, son las principales bases de los plásticos y materiales sintéticos como el nailon y los poliésteres, que los fabricantes a su vez usan para diseñar y entregar productos. Más ejemplos del Departamento de Energía: piezas de automóviles, bolígrafos, cortinas, dados, gafas, fertilizante, pelotas de golf, audífonos, repelente de insectos, kayaks, equipaje, trapeadores y esmalte de uñas.

Los materiales representan una gran parte de los costos de producción para muchos fabricantes, incluidos los que suministran alfombras, ropa y neumáticos, según Andrew Walberer, socio y líder global de la práctica de químicos de la consultora global de estrategia y gestión Kearney.

Tomemos como ejemplo una camisa de botones. Walberer estimó que los materiales representan entre el 27% y el 30% de lo que le cuesta a un fabricante producir una. Los costos laborales aportan entre el 10% y el 30%. Los gastos empresariales vinculados al marketing, la distribución y la administración componen el resto, indicó.

El efecto dominó de la guerra con Irán

Los expertos dicen que, si el petróleo se mantiene por encima de 90 dólares por barril durante los próximos meses, las presiones de costos se acelerarán en toda la red de suministro.

Matt Priest, director ejecutivo de Footwear Distributors and Retailers of America, señaló que la mayoría de los miembros de la organización comercial mantienen un inventario de productos terminados para dos o tres meses, lo que proporciona un colchón temporal frente a los mayores costos de materiales.

Aproximadamente el 70% de los materiales en los zapatos sintéticos se basa en petroquímicos, y el 30% de los costos de esos materiales está directamente ligado a las oscilaciones del precio del petróleo, según un informe que la organización publicó el mes pasado sobre la “exposición a los precios del petróleo y el impacto en los costos del calzado” de la industria del calzado de Estados Unidos.

El análisis de la FDRA estimó que, entre materiales, energía de fábrica y transporte, que las empresas paguen más por derivados del petróleo podría traducirse en un aumento de entre el 1,5% y el 3% en el precio que los compradores pagan por un par de zapatos hacia finales del verano y el otoño.

Los fabricantes de calzado y ropa de Estados Unidos necesitan empezar a firmar contratos con proveedores —en su mayoría fuera de Estados Unidos— para pedidos de fibra corta de poliéster y de hilo de filamento de poliéster a fin de que sus diseños lleguen a los estantes de las tiendas y a internet para la temporada de compras navideñas, según Nate Herman, vicepresidente ejecutivo de la American Apparel & Footwear Association.

El precio de un kilogramo, o un poco más de dos libras, de los materiales usados en textiles de poliéster aumentó desde un promedio de 90 centavos antes de que Estados Unidos e Israel atacaran a Irán hasta 1,33 dólares por kilogramo, dijo Herman. Calculó que como resultado, fabricar cada prenda costará entre 10 y 15 centavos más.

EEUU no puede tolerar que Irán controle Ormuz

La posibilidad de que Irán controle el estrecho de Ormuz ha generado un debate que traspasa fronteras tras la guerra protagonizada por EEUU en contra de la nación islámica.

El control iraní del estrecho de Ormuz representa un desafío estratégico para EEUU, que históricamente considera esta vía un punto clave para el comercio energético global y su influencia en Medio Oriente.

Actualmente, aproximadamente un tercio del petróleo mundial que se transporta por mar pasa por el estrecho de Ormuz, lo que subraya su enorme importancia para la economía global.

El secretario de Estado, Marco Rubio, fue contundente al decir que EEUU no puede tolerar un escenario en el que Irán ejerza control sobre el estratégico estrecho de Ormuz.

“Si lo que quieren decir con ‘abrir el estrecho’ es: ‘Sí, el estrecho está abierto siempre y cuando te coordines con Irán, obtengas nuestro permiso o te volaremos por los aires, y nos pagues’, eso no es abrir el estrecho. Son vías navegables internacionales”, dijo el funcionario estadounidense.

Irán no deja de exportar petróleo a pesar del asedio de EEUU en Ormuz

Unos 90 barcos, incluidos petroleros, han cruzado el estrecho de Ormuz desde el inicio de la guerra con Irán. Además, el país aún está exportando millones de barriles de petróleo.

La exportación del crudo se da en un momento en que la vía marítima ha quedado prácticamente cerrada, según plataformas de datos marítimos y comerciales.

Muchos de los buques que atravesaron el estrecho realizaron los llamados tránsitos “clandestinos”, con los que eluden las sanciones y la supervisión de gobiernos occidentales.

Más recientemente, embarcaciones con vínculos con India y Pakistán también han logrado cruzar el estrecho, a medida que los gobiernos intensificaron las negociaciones.

Donald Trump, presionó a aliados y socios comerciales para que enviaran buques de guerra y reabrieran el estrecho. Lo hizo con la esperanza de bajar los precios del petróleo.

La mayor parte del tráfico marítimo por el estrecho de Ormuz se ha detenido desde principios de marzo, después de que comenzó la guerra. Unos 20 buques han sido atacados en la zona.

Sin embargo, Irán aún ha logrado exportar bastante más de 16 millones de barriles de petróleo desde el comienzo de marzo. Así lo estimó la plataforma de datos y análisis comerciales Kpler.

Debido a las sanciones occidentales y los riesgos asociados, China ha sido el mayor comprador de petróleo iraní.

Ha habido una “resiliencia continua” en los volúmenes de exportación de petróleo de Irán, manifestó la analista de riesgo comercial de Kpler, Ana Subasic.

Irán ha logrado beneficiarse de las ventas de petróleo. También ha logrado “preservar su propia arteria de exportación” al esgrimir el control sobre el paso, señaló Kun Cao, director de clientes de la consultora Reddal.

Irán exhibe los barcos que incautó en Ormuz y recrudece su vigilancia

La tensión en Medio Oriente se agudiza tras la reciente decisión de Irán de exhibir públicamente los barcos portacontenedores secuestrados en el estrecho de Ormuz.

Esta estratégica ruta marítima, por donde transita hasta el 20% del comercio global de petróleo, vuelve a estar en el centro de atención mundial luego de que la República Islámica endureciera sus amenazas contra embarcaciones extranjeras hostiles que atraviesen la zona.

Irán exhibe barcos secuestrados ante medios locales e internacionales, buscando demostrar su control y fortaleza en respuesta a las sanciones occidentales y a los recientes episodios de tensión militar en la región.

Las autoridades iraníes advierten que cualquier nave que consideren hostil puede ser objeto de acciones similares, lo que genera preocupación entre navieras y gobiernos del mundo.

La televisión estatal iraní difundió imágenes de los buques MSC Francesca y Epaminondas, anclados cerca del estrecho tras ser incautados por el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) bajo la acusación de intentar ingresar sin autorización.

El estrecho e Ormuz está bajo vigilancia continúa por el “control total del corredor marítimo por parte de las fuerzas armadas iraníes, hecho inédito en la historia contemporánea del país”.

El Estrecho de Ormuz es un punto geopolítico de alto riesgo. Los recientes anuncios y amenazas de Irán no solo afectan la estabilidad regional, sino también la economía global.

Organismos internacionales y expertos advierten que cualquier escalada podría impactar los precios del petróleo e incrementar el riesgo de conflictos armados en la zona.

Panamá se beneficia del bloqueo de Ormuz: Empresas pagan hasta 4 millones de dólares por cruzar el Canal

Las empresas han desembolsado hasta 4 millones de dólares para que sus barcos crucen el Canal de Panamá, con el estrecho de Ormuz prácticamente cerrado, según la Autoridad del Canal de Panamá, en una medida que ha provocado un cambio radical en los flujos comerciales globales.

Aunque el paso por la vía navegable suele tener una tarifa fija previa reserva, las compañías que no tengan una pueden cruzar pagando un cargo adicional en una subasta de cupos, que se adjudican al mejor postor en lugar de esperar durante días frente a la costa de la Ciudad de Panamá.

Ese precio se ha multiplicado en las últimas semanas mientras Irán y Estados Unidos bloquean la crucial ruta del estrecho de Ormuz, y la demanda de esos cupos se ha disparado. Cada vez son más buques los que cruzan por el canal de Panamá a medida que se redirigen los envíos y los compradores adquieren productos en otros países para evitar el comercio a través de la ahora peligrosa vía marítima de Oriente Medio.

“Con todos los bombardeos, los misiles, los drones (…) las empresas dicen que es más seguro y más barato cruzar por el canal de Panamá”, apuntó Rodrigo Noriega, abogado y analista en la Ciudad de Panamá. “Todo esto está afectando las cadenas de suministro globales”.

Mientras, según Noriega, el gobierno de Panamá está “maximizando lo que puede ganar con el Canal de Panamá”.

El precio medio para cruzar por el canal oscila entre los 300.000 y 400.000 dólares, dependiendo de la embarcación. Antes, para obtener un cruce más temprano, las empresas pagaban entre 250.000 y 300.000 dólares adicionales. En las últimas semanas, el costo adicional promedio se ha incrementado hasta rondar los 425.000 dólares.

Ricaurte Vásquez, administrador del canal, indicó que otra empresa, cuyo nombre no quiso revelar, pagó 4 millones de dólares extra cuando su buque cisterna tuvo que cambiar de destino debido a las tensiones geopolíticas.

“Era un barco que llevaba combustible a Europa, y lo redirigieron a Singapur, y necesitaba llegar allí porque Singapur se está quedando sin combustible”, señaló.

Otras petroleras pagaron más de 3 millones de dólares, además de la tarifa de cruce, para acelerar su paso ante el alza de los precios del petróleo.

Vásquez apuntó que los barcos no se han aglomerado en el canal, sino que los costos pueden atribuirse a cambios de última hora y a una mayor urgencia de las embarcaciones que necesitan ir de un punto a otro más rápido en medio del caos comercial.

Según Vásquez, los costos no son una tarifa general del mercado, sino un peaje temporal asumido por las empresas.

“Ellos deciden hasta qué precio llegar”, manifestó.

Al tiempo que obtiene más dinero por el nuevo negocio, el gobierno de Panamá también ha sufrido un revés por la pugna geopolítica.

El miércoles, la cancillería del país acusó a Irán de incautar ilegalmente un buque con bandera panameña de la empresa italiana MSC Francesca en el estrecho de Ormuz.

Panamá, uno de los países con más buques registrados en el mundo, dijo que la embarcación fue “tomada por la fuerza” por Irán. No estaba claro si el barco seguía bajo custodia iraní.

La incautación “representa un grave atentado contra la seguridad marítima y constituye una escalada innecesaria en momentos en que la comunidad internacional aboga por que el estrecho de Ormuz se conserve abierto a la navegación internacional sin amenazas ni chantajes de ningún tipo”, indicó el ministerio en un comunicado.

Noriega señaló que la cantidad que las empresas pagan para cruzar el canal podría seguir aumentando si el conflicto se prolonga, ya que los precios del petróleo ya se están disparando. El precio de un barril de crudo Brent superó brevemente los 107 dólares esta semana, frente a los alrededor de 66 dólares que costaba hace un año.

EEUU se “mofa” de Europa: “Necesitan a Ormuz mucho más que nosotros”

El estrecho de Ormuz, un paso angosto entre Omán e Irán, es foco de atención global por su relevancia en la seguridad energética.

Recientemente, el secretario de Guerra de EEUU, Pete Hegseth, sostuvo que la “importancia del estrecho de Ormuz para Europa” supera a la que tiene para Estados Unidos, dada la alta dependencia europea del petróleo que transita esa vía marítima.

Según Hegseth, si se produjera un cierre total o una escalada en las tensiones en Oriente Medio, los países europeos serían los más afectados por la interrupción del suministro de hidrocarburos.

“No contamos con Europa, pero ellos necesitan el estrecho de Ormuz mucho más que nosotros”, afirmó en una conferencia de prensa.

Más del 20% del petróleo mundial pasa por Ormuz, lo que convierte a este punto en un verdadero cuello de botella para la economía europea.

El secretario de Guerra aseguró que “Europa y Asia se han beneficiado” de la protección estadounidense “por décadas”. “Pero el tiempo de aprovecharse de los demás, se acabó“, sentenció.

