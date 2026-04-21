La música del legendario artista Prince ha experimentado un notable repunte en plataformas digitales, especialmente en Spotify, luego de su aparición en la banda sonora del episodio final de la serie “Stranger Things”.

El impacto de la producción de ciencia ficción ha vuelto a colocar clásicos de los años 80 en el centro de la conversación cultural, impulsando el interés tanto de fanáticos de larga data como de nuevas audiencias, especialmente de la Generación Z. La serie ha utilizado la música como un elemento narrativo clave, ayudando a revitalizar canciones icónicas de décadas pasadas.

Entre los temas más beneficiados destaca “Purple Rain”, uno de los mayores éxitos de Prince, que registró un aumento significativo en sus reproducciones globales tras el estreno del episodio final de la quinta temporada. Según datos reportados por medios especializados, la canción experimentó un crecimiento superior al 200% en escuchas a nivel mundial, con un incremento aún mayor entre usuarios jóvenes.

Otro tema emblemático del artista, “When Doves Cry”, también mostró un incremento importante en reproducciones, consolidando el efecto dominó que la serie ha generado sobre el catálogo musical del cantante. En conjunto, el repertorio de Prince registró un aumento general cercano al 190% en Spotify, con cifras destacadas en la audiencia más joven.

El fenómeno no solo se limitó a reproducciones acumuladas, sino también a posicionamientos en listas globales. “Purple Rain” logró ingresar nuevamente en rankings internacionales más de cuatro décadas después de su lanzamiento original, alcanzando posiciones destacadas en plataformas de streaming.

Stranger Things ha sido reconocida en temporadas anteriores por su capacidad de revivir éxitos musicales del pasado, convirtiendo canciones clásicas en tendencias virales. En esta ocasión, el cierre de la historia reforzó ese impacto, generando un efecto directo en el consumo digital de música retro.

Prince, fallecido en 2016, dejó un legado musical ampliamente influyente dentro del pop, el funk y el rock. Su catálogo continúa siendo objeto de renovado interés en distintas generaciones, especialmente cuando se integra en producciones audiovisuales de alto alcance global.

El fenómeno evidencia cómo las plataformas de streaming y la televisión moderna pueden interactuar para revalorizar la música de décadas anteriores, impulsando su alcance mucho más allá de su contexto original.

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