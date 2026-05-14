La cantante colombiana Karol G será reconocida con el Premio Internacional de Excelencia Artística durante la edición 52 de los American Music Awards 2026, convirtiéndose en una de las pocas artistas latinas en recibir este prestigioso galardón.

El reconocimiento destaca el impacto global de su música, su influencia cultural y la conexión que ha logrado construir con millones de seguidores alrededor del mundo. La distinción no se entregaba desde 2009, cuando fue otorgada a Whitney Houston.

Además de recibir el premio, Karol G también actuará en la ceremonia, que se celebrará el próximo 25 de mayo en Las Vegas. La artista continúa consolidando su éxito internacional luego de convertirse recientemente en la primera mujer latina en encabezar el festival Coachella.

Su gira “Viajando Por El Mundo Tropitour” también ha generado gran expectativa, logrando vender millones de boletos en pocos días y ampliando fechas en distintos estadios alrededor del mundo. El tour acompaña el lanzamiento de su álbum “Tropicoqueta”, que debutó en el primer lugar de las listas latinas.

Con miles de millones de reproducciones acumuladas y múltiples récords en la industria musical, Karol G sigue posicionándose como una de las artistas más influyentes de la música latina actual.

Karol G hace historia como primera latina en el Crazy Horse de París