Netflix confirmó el lanzamiento de una gira mundial inspirada en “KPop Demon Hunters” (“Las guerreras K-Pop”), la exitosa película animada que se convirtió en uno de los mayores fenómenos culturales y musicales de la plataforma.

La producción contará con un espectáculo en vivo desarrollado junto a la promotora estadounidense AEG Presents y buscará recrear la experiencia de los conciertos del grupo ficticio HUNTR/X, protagonista de la cinta.

Durante una presentación en Nueva York, directivos de Netflix señalaron que las ciudades incluidas en el tour serán anunciadas a finales de este año. Además, indicaron que el espectáculo combinará música, efectos visuales y elementos de la película para ofrecer una experiencia inmersiva a los fanáticos.

La película, dirigida por Maggie Kang, se estrenó en 2025 y rápidamente alcanzó gran popularidad en la plataforma, acumulando millones de visualizaciones en todo el mundo. La historia sigue a un grupo de estrellas del K-pop que llevan una doble vida como cazadoras secretas de demonios.

Netflix también habilitó una página oficial para que los seguidores puedan registrarse y recibir información sobre fechas y ciudades de la gira.

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