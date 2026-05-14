La firma española Zara logró posicionarse este año como la marca de moda más valiosa del mundo, superando por primera vez a Nike dentro del ranking Global Top 100 de Kantar BrandZ. El crecimiento de la compañía alcanzó un 18%, permitiéndole superar los 44 mil millones de dólares en valor de marca y escalar hasta el puesto 66 de la clasificación mundial.

El informe destaca que el éxito de Zara se debe en gran parte a su capacidad para adaptarse rápidamente a las nuevas tendencias de consumo y ofrecer experiencias de compra más personalizadas. La marca ha fortalecido su estrategia digital y el uso de inteligencia artificial para mejorar la experiencia de los clientes tanto en tiendas físicas como en plataformas en línea.

Con este avance, Zara deja atrás a Nike, que descendió al puesto 69 del ranking global. Los analistas señalan que el crecimiento de la compañía española refleja un cambio en las preferencias de los consumidores, quienes valoran cada vez más la rapidez, la personalización y la conexión digital con las marcas.

El estudio también subraya que las empresas de moda enfrentan actualmente un mercado altamente competitivo, donde la innovación tecnológica y la experiencia de compra juegan un papel fundamental para mantener la relevancia a nivel internacional.

El ascenso de Zara representa además un impulso importante para las marcas europeas, que este año registraron un crecimiento moderado dentro del ranking global. La compañía se consolida así como una de las marcas más influyentes de la industria de la moda a nivel mundial.

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