Kylian Mbappé continúa consolidándose como una de las figuras más influyentes del fútbol mundial y el principal rostro de la selección de Francia de cara a la próxima Copa del Mundo. A sus 27 años, el delantero francés no solo carga con las expectativas deportivas de su país, sino también con el peso mediático y comercial que lo rodea dentro y fuera de las canchas.

Durante su estancia en Estados Unidos, donde la selección francesa disputa una serie de amistosos previos al torneo, Mbappé habló sobre la presión que enfrenta Francia como una de las favoritas para conquistar el Mundial. “No hay nada mejor que representar a tu país”, expresó el futbolista, quien actualmente porta el brazalete de capitán de Les Bleus.

El jugador, recientemente vinculado al Real Madrid, aseguró que la selección francesa mantiene la concentración pese a las altas expectativas. “Es difícil estar en una situación como la nuestra, en la que todo el mundo espera milagros. Pero los milagros solo ocurren en el campo”, afirmó.

Además de su impacto deportivo, Mbappé se ha convertido en un ícono global de la moda y la cultura pop. Durante la entrevista lució prendas de marcas de lujo como Dior y Hublot, mientras cumplía con una intensa agenda mediática que incluyó sesiones fotográficas y grabaciones para revistas internacionales.

Pese al ritmo acelerado y a las preguntas sobre temas sensibles como el racismo en el fútbol y el clima político internacional, Mbappé se mostró tranquilo y reservado, reafirmando su imagen como líder dentro y fuera del terreno de juego.

Kylian Mbappé aseguró que representar a Francia en el Mundial es “lo más grande” para un futbolista. El delantero y capitán de Les Bleus afronta la presión de ser favorito al título mientras continúa consolidándose como una de las máximas estrellas del deporte mundial.

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