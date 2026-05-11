La FIFA anunció una alianza estratégica con YouTube para convertir a la plataforma en uno de los principales espacios digitales del Mundial 2026, torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. El acuerdo busca modernizar la forma en que los aficionados consumen fútbol y ampliar el alcance global de la competencia.

Como parte del convenio, los medios que poseen derechos audiovisuales podrán compartir contenido exclusivo a través de sus canales oficiales en YouTube. Entre las novedades destacan resúmenes ampliados de los partidos, imágenes inéditas, clips cortos y material bajo demanda diseñado especialmente para atraer a nuevas audiencias digitales.

Uno de los anuncios más innovadores es que, por primera vez en la historia de la Copa del Mundo, los titulares de derechos podrán transmitir en directo los primeros diez minutos de cada partido mediante la plataforma. La medida pretende aumentar la interacción con los aficionados y generar mayor expectativa desde el inicio de cada encuentro.

Con esta iniciativa, la FIFA busca adaptarse a las nuevas formas de consumo digital y acercar aún más el Mundial a millones de personas alrededor del mundo a través de dispositivos móviles y plataformas en línea.

Entradas para la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 superan los 2 millones de dólares en reventa