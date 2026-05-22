El futbolista español Lamine Yamal fue uno de los invitados especiales en el primer concierto de Bad Bunny en Barcelona, evento que reunió a miles de fanáticos en el Estadio Olímpico de la ciudad.

La joven estrella del fútbol apareció en “La Casita”, una de las zonas exclusivas del espectáculo del artista puertorriqueño, desatando reacciones entre los asistentes y en redes sociales.

El concierto formó parte de la nueva gira de Bad Bunny, caracterizada por una experiencia inmersiva llena de música, baile y una gran producción visual. Más de 50 mil personas disfrutaron de un show que se extendió por más de dos horas y convirtió el estadio en una auténtica fiesta.

La presencia de Lamine Yamal añadió un momento inesperado a la noche, uniendo dos de las figuras más populares del momento: el joven talento del fútbol europeo y uno de los artistas latinos más influyentes del mundo.

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