El cuerpo de una madre guarda más secretos de los que imaginamos. Distintas investigaciones científicas han confirmado que las células de los hijos en el cuerpo de las madres pueden permanecer durante décadas, formando un vínculo físico que perdura mucho después del nacimiento. Este fenómeno, llamado microquimerismo, está revolucionando la visión tradicional sobre la relación materno-filial y sus implicaciones en la salud.

El vínculo celular: microquimerismo materno-fetal

Durante el embarazo, se produce un intercambio celular entre el feto y la madre. Estas células viajan a través de la placenta y logran asentarse en diversos órganos maternos, incluyendo el corazón, la piel y hasta el cerebro, donde pueden permanecer durante años. El proceso conocido como microquimerismo refleja una conexión única, pues no solo la madre influye en el bebé, sino que los hijos también dejan una huella biológica en sus madres.

Un nexo más allá del nacimiento

El hecho de que las células de los hijos persistan años en el cuerpo de sus madres redefine la relación madre-hijo, mostrando un nexo físico y emocional que la ciencia apenas comienza a comprender. Este microquimerismo no solo ocurre con hijos biológicos nacidos, sino también con embarazos que no llegaron a término, haciendo aún más profundo el impacto.

La evidencia científica sobre el microquimerismo sigue aumentando. Si te interesa cómo el cuerpo materno cambia durante y después del embarazo.

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