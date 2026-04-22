Irán exhibió sus misiles en Teherán en un despliegue público que marca un momento de alta tensión internacional y que podría haber influido en la decisión de Donald Trump de extender el alto al fuego.

El evento ocurre justo cuando el presidente de Estados Unidos anuncia posibles conversaciones, enfatizando en que el viernes sería crucial para un acuerdo.

Las autoridades de Irán organizaron la exhibición de varios misiles balísticos en la emblemática plaza Azadi, enviando un mensaje de firmeza militar tanto a nivel interno como externo.

La aparición de estos artefactos coincide con los esfuerzos diplomáticos para mantener la relativa calma tras semanas de conflicto, y resalta la posición estratégica de Irán en el complicado tablero geopolítico del Medio Oriente.

Analistas indicaron que la decisión de Irán de desplegar su poderío es una muestra que aún tiene arsenal para responder a las hostilidades de EEUU.

Reacciones internacionales y repercusiones regionales del despliego de Irán de sus armas

La exhibición fue interpretada en distintos sectores internacionales como una señal de advertencia y autodefensa, en un contexto en el que las tensiones con Estados Unidos y aliados occidentales se mantienen vigentes.

Para América Latina, donde existen históricamente comunidades iraníes y vínculos diplomáticos con Teherán, los últimos acontecimientos pueden tener eco en las posiciones estatales sobre futuras alianzas y cooperación internacional.

Irán inicia su “venganza”: dispara a tres buques en el estrecho de Ormuz



Irán abrió fuego el miércoles contra tres buques en el estrecho de Ormuz, lo que intensificó su asalto a la navegación en la vía fluvial crucial para los suministros energéticos globales y complicó los esfuerzos ya endebles para reunir a Estados Unidos e Irán para conversaciones para poner fin a la guerra.

Los ataques fueron llevados a cabo por la Guardia Revolucionaria, según medios iraníes, que informaron que la fuerza incautó dos de los buques y los estaba llevando a Irán.

Eso supuso una escalada por parte de los líderes de Irán, que parecen dispuestos a negociar con más dureza con los enviados estadounidenses después de que el presidente Donald Trump dijera que Estados Unidos extendería indefinidamente el alto el fuego con Irán, que debía expirar el miércoles.

A pesar de la extensión, Trump también pareció atrincherarse, diciendo que Estados Unidos continuaría bloqueando los puertos iraníes.

Eso preparó el terreno para una interrupción continua del tráfico en el estrecho, por el que transita el 20% del petróleo y el gas natural del mundo en tiempos de paz, incluso si el alto el fuego se mantiene en gran medida.

Ya el conflicto ha hecho que los precios de la gasolina se disparen mucho más allá de la región y ha elevado el costo de los alimentos y de una amplia gama de otros productos. Cuanto más tiempo permanezca cerrado el estrecho, más graves y generalizados serán los efectos, y más tiempo tardará la economía en recuperarse.

Irán envía contundente mensaje a sus vecinos: “Si ayudan al enemigo, dirán adiós a la producción de petróleo”

En medio de un clima de alta tensión en Oriente Medio, Irán advierte a países vecinos si ayudan a su enemigo, en clara alusión al conflicto que sostiene con Israel y sus aliados.

Este último mensaje intimidatorio acentúa el clima de inestabilidad regional y genera preocupación en naciones fronterizas, que temen verse involucradas en una posible escalada bélica.

Irán ha reiterado que cualquier intento de prestar apoyo logístico, militar o de inteligencia a su rival —presumiblemente Israel, tendrá “consecuencias severas”.

Las autoridades iraníes aseguran que desplegarán toda su capacidad para responder ante cualquier acción que consideren una amenaza directa a su seguridad nacional, responsabilizando explícitamente a quienes faciliten operaciones militares o permitan la utilización de sus territorios.

“Los vecinos del sur deben saber que, si los enemigos utilizan su territorio y sus instalaciones para atacar a la nación iraní, tendrán que decir adiós a la producción de petróleo en Oriente Medio”, dijo el general Mousavi en un mensaje a la nación, citado por Mehr.

Trump dice que buque de Irán incautado traía un regalo de China: “Estoy sorprendido”

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, sorprendió recientemente al declarar que el buque de Irán incautado en aguas internacionales venía con “un regalo de China”.

Estas palabras, pronunciadas en una conferencia de prensa, han generado dudas y reacciones dentro y fuera del país, reavivando las tensiones entre Washington y Pekín.

Este comentario se suma a una serie de declaraciones polémicas del mandatario sobre su gestión ante el gigante asiático, un tema recurrente en la política exterior estadounidense.



Buque iraní incautado por EEUU podría convertirse en un “botín de guerra”

Estados Unidos ha incautado recientemente un buque iraní, desatando polémica sobre si podría convertirse en “botín de guerra”.

Este caso ha generado debate sobre la legalidad y las consecuencias políticas para ambas naciones, en especial si se confirma que el buque quedaría a disposición de las autoridades estadounidenses.

La tensión diplomática entre Irán y Estados Unidos no es nueva, pero la retención de este buque bajo acusaciones de violar sanciones ha renovado las preocupaciones internacionales por las represalias del país persa por la incautación de su carguero y la posibilidad que se convierta en un ”botín de guerra”.

Según reportes de CNN, el buque había estado en el centro de maniobras legales y reclamos por parte de Irán, que exige la devolución inmediata del carguero y denuncia lo que catalogan como “piratería estatal”.

Trump asegura que Irán se rendirá porque EEUU tiene una posición “muy fuerte”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado que su país está “en una posición muy fuerte para negociar con Irán”.

Trump subrayó que la actual situación otorga a Estados Unidos una ventaja frente al complicado panorama diplomático derivado de las tensiones recientes con Irán.

“Vamos a lograr un gran acuerdo. Creo que no tienen otra opción… Estamos en una posición de negociación muy, muy fuerte“, dijo Trump a CNBC.

Además, dice no tener intención de extender el alto el fuego, que vence el miércoles.

“No quiero hacer eso. No tenemos tanto tiempo”, respondió.

Contexto de las tensiones entre Estados Unidos e Irán

En los últimos años, la relación entre Estados Unidos e Irán se ha visto marcada por sanciones económicas, disputas en temas nucleares y declaraciones de altos mandos políticos.

Según Trump, la postura estadounidense buscaría presionar a Irán para obtener un acuerdo más favorable mediante mecanismos diplomáticos y estratégicos.

A juicio del exmandatario, esta “ventaja” permitiría evitar un aumento en la tensión y posibles consecuencias militares.

Expertos internacionales, coinciden en que Estados Unidos mantiene herramientas clave en su política exterior para influir en la región.

De igual forma, analistas señalan que el próximo paso dependerá de la respuesta de Irán y de los intereses geopolíticos de ambas naciones.

“Pánico en la Casa Blanca”: Exasesor de seguridad de EEUU asegura que Irán percibe el miedo de Trump

En una reciente entrevista, un exasesor de seguridad nacional de Estados Unidos ha advertido sobre el “pánico” que, según él, Irán percibe en el gobierno de Donald Trump.

Esta declaración suma una voz crítica al debate sobre la forma en que el gobierno estadounidense responde al aumento de tensión en Medio Oriente.

Según el exasesor, John Bolton, la Casa Blanca estaría demostrando que la amenaza iraní es real, alimentando una narrativa de pánico que no responde precisamente a los hechos sobre el terreno.

El exfuncionario considera que las decisiones de Donald Trump indican al país persa que el presidente “quiere salir de esta situación”, ya que, además, “lo está anunciando casi a diario”. En su opinión, esto “les da a los iraníes una enorme ventaja que no deberían tener”.

Bolton concluyó que el mandatario de EEUU no estaría tomando decisiones geoestratégicas, sino decisiones políticas internas, teniendo en mente las próximas elecciones intermedias.



Guerra EEUU e Irán: Trump incauta un buque iraní y los persas prometen una respuesta contundente

Estados Unidos atacó e incautó el domingo un buque de carga con bandera de Irán que intentó eludir el bloqueo naval estadounidense cerca del estrecho de Ormuz, y el mando militar conjunto de Irán prometió responder, lo que puso en duda un frágil alto el fuego a pocos días de que expire.

Fue la primera interceptación de este tipo desde que comenzó el bloqueo de puertos iraníes la semana pasada.

El mando militar conjunto de Irán calificó el abordaje armado como un acto de piratería y una violación del alto el fuego, reportó la televisora estatal.

Ante el recrudecimiento del enfrentamiento entre Estados Unidos e Irán por el estrecho y la expiración del alto el fuego el miércoles, no queda claro en qué situación se encuentra ahora el anuncio previo del presidente Donald Trump sobre nuevas conversaciones con Irán. Trump había dicho que los negociadores estadounidenses viajarán a Pakistán el lunes.

La incertidumbre generó una nueva alza de los precios del petróleo. Una de las peores crisis energéticas a nivel mundial en décadas amenazaba con profundizarse.

Trump escribió en redes sociales que un destructor de misiles guiados de la Marina de Estados Unidos en el golfo de Omán advirtió a la embarcación que se detuviera, pero no lo hizo. Añadió que la Marina “los frenó en seco al abrir un agujero en la sala de máquinas” y que los marines estadounidenses tenían bajo custodia a la embarcación, de nombre Touska, y estaban “¡viendo qué hay a bordo!”

Por ahora se desconoce si alguien resultó herido. El Comando Central de Estados Unidos, que no respondió a preguntas, señaló que el destructor emitió “repetidas advertencias durante un período de seis horas”.

Medios estatales de Irán insinúan cancelación de las conversaciones

Funcionarios iraníes no comentaron sobre el anuncio de Trump de las negociaciones.

Sin embargo, medios estatales de Irán, sin citar más que a fuentes no identificadas, emitió breves reportes que dejaban entrever que las conversaciones no se llevarán a cabo.

Minutos después del anuncio de la incautación del buque, los medios estatales de Irán reportaron que el presidente iraní Masoud Pezeshkian y el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, habían sostenido una conversación telefónica a primeras horas del domingo.

Pezeshkian acusó a Estados Unidos de intimidación y comportamiento irrazonable, según reportes, y advirtió que las acciones de Washington han provocado que aumenten las sospechas de que Estados Unidos pueda repetir patrones anteriores y “traicione la diplomacia”.

Dos intentos previos de conversaciones, en junio pasado y a principios de este año, fueron interrumpidos por ataques israelíes y estadounidenses.

En otra llamada telefónica, el ministro de Relaciones Exteriores iraní Abbas Araghchi dijo a su homólogo paquistaní Ishaq Dar que las recientes acciones, la retórica y las contradicciones de Estados Unidos eran señales de “malas intenciones y falta de seriedad en la diplomacia”, informó la televisora estatal de Irán.

El país anfitrión, Pakistán, tampoco confirmó una segunda ronda, pero las autoridades comenzaron a reforzar la seguridad en la capital, Islamabad. Un funcionario regional involucrado en los esfuerzos dijo que los mediadores estaban finalizando los preparativos y que equipos estadounidenses de avanzada ya estaban en el lugar. El funcionario habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a discutir los preparativos con los medios.

La Casa Blanca indicó que el vicepresidente JD Vance, quien lideró la primera ronda de conversaciones presenciales el fin de semana pasado, encabezará la delegación a Pakistán junto con los enviados Steve Witkoff y Jared Kushner.

Irán informó el sábado que había recibido nuevas propuestas de Estados Unidos. Si bien el principal negociador de Teherán, el presidente del Parlamento Mohammed Bagher Qalibaf, declaró en una entrevista a la televisión estatal que “no habrá retirada en el campo de la diplomacia”, reconoció que la brecha entre ambas partes seguía siendo amplia.

No estaba claro si alguna de las partes había cambiado su postura sobre asuntos que hicieron descarrilar la última ronda, incluido el programa de enriquecimiento nuclear de Irán, sus aliados regionales y el control sobre el estrecho de Ormuz.

En su anuncio, Trump repitió sus amenazas contra la infraestructura iraní que han suscitado críticas generalizadas y denuncias de que ello constituye crímenes de guerra. Si Irán no acepta el acuerdo, “Estados Unidos destruirá cada central eléctrica y cada puente en Irán”, escribió.

Irán quiere controlar el estrecho hasta que “la guerra termine por completo”

Irán advirtió a primeras horas del lunes que podría mantener el dolor económico mundial al tiempo que los buques seguían sin poder transitar por la crucial vía fluvial, con cientos de embarcaciones esperando autorización en ambos extremos del canal.

La seguridad del estrecho no es gratuita y “la elección es clara: o un mercado petrolero libre para todos, o el riesgo de costos significativos para todos”, sostuvo Mohammad Reza Aref, primer vicepresidente de Irán, en una publicación en redes sociales en la que pidió un fin duradero de la presión militar y económica sobre Teherán.

Aproximadamente 20% del comercio mundial de petróleo pasa normalmente por el estrecho, junto con suministros críticos de fertilizante para los agricultores de todo mundo, gas natural y ayuda humanitaria para lugares en extrema necesidad como Afganistán y Sudán.

Irán había anunciado la reapertura del estrecho luego que el viernes entró en vigor una tregua de 10 días entre Israel y el grupo político-paramilitar Hezbollah, en Líbano. Pero Teherán advirtió que seguirá aplicando restricciones en la vía fluvial después que Trump afirmó que el bloqueo “se mantendrá plenamente vigente” hasta que la República Islámica alcance un acuerdo con Estados Unidos. El sábado, Irán disparó contra barcos que intentaban transitar.

Para la República Islámica, el cierre del estrecho es quizá su arma más poderosa, al infligir un costo político a Trump. Para Estados Unidos, el bloqueo asfixia la economía iraní al negarle un flujo de efectivo a largo plazo. Cada parte ha acusado a la otra de violar el alto el fuego.

Dado que la mayoría de los suministros para las bases militares de Estados Unidos en la región del Golfo pasan por el estrecho, “Irán está decidido a mantener la supervisión y el control sobre el tráfico a través del estrecho hasta que la guerra termine por completo”, señaló a última hora del sábado el Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán. Eso implica rutas designadas por Irán, pago de tarifas y emisión de certificados de tránsito.

El consejo ha actuado recientemente como el principal órgano de toma de decisiones de facto en Irán.

La guerra, ahora en su octava semana, comenzó después de que Estados Unidos e Israel la iniciaran el 28 de febrero durante conversaciones sobre el programa nuclear de Teherán. Ha matado al menos a 3.000 personas en Irán, a más de 2.290 en Líbano, a 23 en Israel y a más de una docena en Estados árabes del Golfo Pérsico. Quince soldados israelíes en Líbano y 13 militares estadounidenses.

EEUU continúa el bloqueo en aguas internacionales e Irán responde con ataque a petrolero



Estados Unidos siguió adelante con su campaña para aislar los puertos iraníes e Irán dio marcha atrás tras su anuncio de apertura de la vía marítima y disparó contra un barco que intentó pasar.

La confusión en torno al estrecho amenazaba con agravar la crisis energética que sacude la economía global y con empujar a los dos países a un conflicto renovado, incluso mientras los mediadores se mostraban confiados con la posibilidad de cerrar un nuevo acuerdo.

El mando militar conjunto de la República Islámica manifestó el sábado que “el control del estrecho de Ormuz ha vuelto a su estado anterior… bajo una estricta gestión y control de las fuerzas armadas”. Advirtió que seguirá bloqueando el tránsito por el paso mientras el bloqueo estadounidense a los puertos de Irán continúe vigente.

Dos lanchas cañoneras de la Guardia Revolucionaria abrieron fuego contra un petrolero que navegaba por el estrecho de Ormuz, reportó el sábado la Agencia de Operaciones de Comercio Marítimo (UKMTO, por sus siglas en inglés), que depende del ejército británico. Indicó que el petrolero y la tripulación estaban a salvo, pero no identificó ni la embarcación ni su destino. TankerTrackers.com dijo que varios buques se vieron obligados a dar la vuelta en el estrecho, incluido un superpetrolero con bandera india, después de que Irán les disparara.

Irán había anunciado antes en el día que volvía a imponer restricciones en el estrecho en respuesta a un bloqueo estadounidense al transporte marítimo y a los puertos iraníes. El país ha impedido el paso de embarcaciones desde el comienzo de la guerra hace siete semanas, excepto de aquellas con autorización.

Ebrahim Azizi, jefe de la Comisión de Seguridad Nacional del parlamento iraní, apuntó que el estrecho estaba “volviendo al statu quo”, que él mismo había descrito antes como la obligación de que los mercantes obtuvieran un permiso naval iraní y el pago de un peaje.

El cambio se produjo un día después de que el ministro iraní de Exteriores, Abbas Araghchi, declarara abierto el estrecho coincidiendo con el anuncio de una tregua de 10 días entre Israel y el grupo político-paramilitar Hezbollah, respaldado por la República Islámica, en Líbano.

El final de la guerra de Israel con Hezbollah era una demanda clave de los negociadores iraníes, que habían acusado a Israel de romper el alto el fuego de la semana pasada con ataques en territorio libanés. De acuerdo con las autoridades israelíes, el acuerdo no incluía a Líbano.

En un primer momento, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pareció adoptar una postura similar sobre la reapertura del estrecho de Ormuz, controlado por Irán, pero más tarde afirmó que el bloqueo estadounidense “se mantendrá plenamente en vigor” independientemente de lo que haga Irán hasta que se alcance un acuerdo, también sobre su programa nuclear.

Aunque el alto el fuego entre Washington y Teherán parecía mantenerse, el tira y afloja sobre el estrecho —por el que normalmente pasa alrededor de una quinta parte de todo el petróleo que se comercializa del mundo— puso de relieve lo fácilmente que podría desmoronarse.

El control de Ormuz ha resultado ser una de las principales bazas de Irán y llevó a la Casa Blanca a desplegar fuerzas e iniciar un bloqueo de los puertos iraníes en un esfuerzo para obligar a Teherán a aceptar un alto el fuego mediado por Pakistán para poner fin a la guerra entre Israel, Estados Unidos e Irán.

Una firma de datos Kpler, por su parte, apuntó que la actividad a través del estrecho seguía centrada en los corredores que requieren la aprobación de Irán.

Las fuerzas estadounidenses han enviado 21 barcos de regreso a Irán desde el inicio del bloqueo el lunes, afirmó el Comando Central de Estados Unidos en X.

