La reconocida cantante estadounidense presentó nuevas solicitudes de marca registradas para dos clips de voz y una imagen.

Taylor Swift protege su voz e imagen ante la inteligencia artificial (IA), estableciendo un precedente importante en el mundo del entretenimiento.

La reconocida cantante ha registrado legalmente su voz y su imagen en respuesta al creciente uso de la IA en la producción musical y audiovisual, preocupada por posibles imitaciones o manipulaciones sin autorización.

Este movimiento surge luego de que diferentes artistas y figuras públicas manifestaran inquietud por la creciente facilidad con la que la IA puede recrear voces, rostros y estilos personales.

Swift, una de las artistas más influyentes en la industria global, se adelanta así a posibles vulneraciones de sus derechos de autor y de imagen, un tema que ya ha provocado debates legales y éticos tanto en Estados Unidos como internacionalmente.

Preocupaciones de Taylor Swift por el uso indebido de la IA en la música

En los últimos meses, se han reportado casos donde herramientas de inteligencia artificial generaron canciones y videos falsos con las voces e imágenes de artistas conocidos sin su consentimiento, generando confusión entre los fans y afectando la reputación de los músicos.

Por eso, medidas como las de Taylor Swift buscan establecer límites claros en la industria frente al avance tecnológico, y fortalecer la protección legal ante posibles infracciones relacionadas con la IA y los derechos de autor.

A nivel regional, [artistas centroamericanos también han expresado su preocupación por la IA, recordando la importancia de la autoría y el respeto al trabajo original.

Por su parte, expertos legales destacan la acción de Swift como referencia para otras celebridades y profesionales creativos.

La Gira “Eras” de Taylor Swift rumbo a superar los $2,000 millones en EEUU

La talentosa cantante y compositora Taylor Swift está en camino de alcanzar una asombrosa marca en su gira “Eras”. Según informes de fuentes confiables, su gira podría superar la increíble cifra de $2,000 millones en ingresos en Estados Unidos.

Desde su debut en la escena musical, Taylor Swift ha cautivado a audiencias de todas las edades con su distintiva voz y letras. A lo largo de los años, ha experimentado diversas “eras”, cada una marcada por un estilo musical y una estética visual únicos. Esta gira en particular abarca su evolución artística, presentando canciones icónicas desde sus primeros días hasta sus éxitos más recientes.

Los expertos de la industria atribuyen el éxito continuo de la gira “Eras” a la habilidad de Swift para reinventarse constantemente y mantenerse relevante para nuevas generaciones de seguidores. Sus presentaciones en vivo son conocidas por su energí y producción visual impresionante. Además, la artista ha establecido conexiones personales con sus fanáticos, lo que ha llevado a una base de seguidores leales que la siguen apoyando en cada paso del camino.

El impacto económico de la gira no solo se refleja en los ingresos generados, sino también en la creación de empleos y en la promoción de la industria del entretenimiento en general. Los conciertos de Taylor Swift atraen a multitudes de fans que viajan desde diferentes partes del país. Hoteles, restaurantes y negocios locales también experimentan un aumento en la actividad debido al flujo constante de asistentes a los conciertos.

Con la posibilidad de superar los $2,000 millones en ingresos en EE. UU., Taylor Swift continúa demostrando por qué es una de las artistas más icónicas de nuestra época.

Taylor Swift y Travis Kelce anuncian su compromiso tras dos años de relación

Taylor Swift y Travis Kelce se comprometen después de meses de especulaciones y expectativas por parte de sus fans. La noticia del compromiso de la superestrella del pop y el jugador de la NFL fue confirmada en una celebración íntima, rodeados de amigos y familiares cercanos.

El anuncio llega tras una relación muy comentada en redes y medios internacionales. Taylor Swift y Travis Kelce han mantenido tanto sus muestras públicas de cariño durante eventos deportivos como la discreción sobre detalles privados, hasta que finalmente han decidido dar el siguiente paso.

El vínculo entre ambos comenzó a ser tema de conversación en 2023, cuando la cantante fue vista asistiendo a varios partidos del futbolista. La química resultó evidente y pronto surgieron titulares en portales de espectáculos y redes sociales. Desde entonces, la pareja se mostró unida, apoyándose mutuamente en sus carreras y viajes.

Según reportes, el compromiso fue celebrado de manera privada y se espera que más detalles sean compartidos próximamente. Este nuevo capítulo en la vida de ambos ha generado reacciones en todo el mundo, provocando mensajes de apoyo y felicitaciones de celebridades y fanáticos.



Taylor Swift se convierte en la “reina” de los premios Billboard

La estrella del pop estadounidense Taylor Swift se convirtió en la reina de los premios Billboard al acumular 49 galardones en toda su carrera musical.

Solo la noche del jueves, la cantante ganó en los premios Billboard Music Award 2024 diez galardones que se sumaron para convertirse en la artista más premiada de uno de los eventos más destacados de la industria musical.

Taylor era superada en número de premios por Drake, a quien ahora le lleva una diferencia de siete premios; catapultándola como la artista con más premios en toda su carrera.

Es el segundo año que, la ahora reina de los Billboard, gana diez premios por sus sonadas canciones que han logrado cautivar al público del mundo.

“La cantante ganó el premio a la Mejor Artista por cuarta vez, un récord, después de haber ganado en 2013, 2015 y 2023”, destacó la revista Billboard sobre la increíble noche que tuvo la artista estadounidense.

Entre los premios más importantes que ha ganado la cantante figuran: Mejor compositora de canciones del Hot 100, Mejor artista de canción de radio, Mejor artista global de Billboard 200 y Mejor artista global de Billboard.

La reina de los Billboard alcanzó un récord de 2,000 millones de dólares durante la presentación del Era Tours.

El alcance de esta gira es monumental. Más de 10 millones de personas asistieron a los conciertos, con un precio promedio de entrada de 204 dólares, significativamente superior a la media del sector.

La venta de mercancías oficiales, como camisetas y sudaderas, generó tanto entusiasmo que en algunos lugares los puestos abrieron un día antes del espectáculo.

Taylor Swift es la artista más escuchada a nivel mundial por segundo año consecutivo

Spotify ha revelado su informe anual de lo más escuchado en 2024, consolidando a Taylor Swift como la artista más popular del mundo por segundo año consecutivo. La cantante estadounidense acumuló más de 26.600 millones de reproducciones, impulsada por el éxito de su gira ‘The Eras Tour’ y el impacto de su álbum The Tortured Poets Department: The Anthology, que se convirtió en el disco más reproducido a nivel global.

En el ámbito de las canciones, Espresso de Sabrina Carpenter se llevó el título de la más escuchada del año, sobresaliendo en un listado de éxitos internacionales que incluye canciones como Beautiful Things de Benson Boone y Birds of a Feather de Billie Eilish. También sobresalieron canciones como Gata Only de FloyyMenor y Cris Mj, Cruel Summer de Taylor Swift, y la colaboración de Lady Gaga y Bruno Mars en Die With A Smile.

El ranking de los artistas más escuchados del año muestra la diversidad de géneros y nacionalidades. A Swift la siguen The Weeknd, Bad Bunny, Drake, y artistas como Peso Pluma de México y Feid de Colombia, que se suman al listado junto a Billie Eilish, Travis Scott, Kanye West, y Ariana Grande.

En cuanto a pódcasts, The Joe Rogan Experience volvió a dominar como el más seguido, acompañado de otros favoritos como Call Her Daddy, Huberman Lab, y el pódcast en español Relatos de la Noche.

Con 640 millones de usuarios a nivel mundial, Spotify continúa liderando el mercado de audio en streaming, reafirmándose como el epicentro de la música y el entretenimiento global.

Taylor Swift supera a Rihanna y se convierte en la músico femenina más rica del mundo

Taylor Swift ha sido reconocida como la músico femenina más rica del mundo, con una fortuna neta de 1.6 mil millones de dólares, según Forbes. A sus 34 años, Swift ha superado a Rihanna, quien anteriormente ocupaba esta posición con un pico de 1.7 mil millones, aunque su fortuna estimada ha disminuido a 1.4 mil millones.

El incremento en la riqueza de Swift se debe en gran medida a su exitosa gira “The Eras Tour” y a sus álbumes recientemente grabados. En octubre de 2022, se convirtió en una de las pocas artistas en alcanzar la marca de mil millones de dólares solo con lanzamientos musicales y actuaciones en vivo, según Bloomberg. La gira comenzó en marzo de 2023 en Arizona y recorrió Estados Unidos durante el verano, finalizando la primera parte en agosto en Los Ángeles. Swift llevará su tour a nivel internacional en febrero y planea concluir sus presentaciones en diciembre al regresar a Estados Unidos. Se estima que la gira generará alrededor de 1.5 mil millones de dólares, dependiendo de los precios de los boletos.

Además, la artista decidió lanzar su película de concierto exclusivamente en cines. “Taylor Swift: The Eras Tour” se estrenó el 13 de octubre de 2023 y recaudó 92.8 millones de dólares en su primer fin de semana. A diferencia de otros artistas que enfrentan dificultades en la nueva era del streaming, Swift ha logrado continuar generando ingresos significativos.

El experto en marcas Doug Eldridge señaló que “Taylor se encuentra en una posición única en términos de monetizar su talento. En una época donde los artistas han perdido millones debido a la caída de las ventas de álbumes y el auge de las descargas digitales, ella está aprovechando la ola tecnológica”. Además, según la Dra. Sonja Stribling, exmayor del Ejército de EE. UU. y autora del libro “From the Battlefield to the Boardroom”, Swift ha transformado la industria musical para las artistas femeninas.

“No se trata solo del dinero que está ganando, que es muy importante, sino de que está creando un camino para que otros lo sigan”, afirmó la Dra. Stribling. “Sé sin lugar a dudas que ella y Beyoncé han tenido una conversación sobre esto, porque están allanando el camino para que otros lo sigan. Son las primeras de muchas, especialmente para las mujeres, liderando el camino. Así que no se trata solo de alcanzar el estatus de multimillonaria, sino que Taylor está a punto de hacer historia al establecer altas metas que otros querrán alcanzar”.

La Dra. Stribling concluyó: “Sé que solo el 1% de la población en la industria en la que ella opera, y quizás incluso menos, logrará lo que ella ha conseguido, y ella lo hace parecer tan simple”.

Activistas acusan a Taylor Swift de desinterés por el cambio climático

Activistas climáticos bloquearon el acceso a la zona VIP del Estadio Nacional de Varsovia el viernes, donde Taylor Swift se encuentra realizando una gira de tres días por Polonia. Los manifestantes, pertenecientes al grupo Last Generation, acusan a la estrella pop de estar “desconectada” de las cuestiones ambientales. Un fotógrafo de la AFP presenció el incidente.

Cinco miembros del grupo activista bloquearon los coches que presumiblemente estaban relacionados con la comitiva de Swift. Portaban carteles con mensajes como “Los ricos viven a nuestra costa” y “Los ultrarricos nos están matando”. La policía rodeó y detuvo a los activistas posteriormente.

“Decenas de miles de personas celebran la llegada de Taylor Swift a Polonia, mientras cientos de miles morirán por el libertinaje desenfrenado del uno por ciento más rico, incluida Taylor Swift”, publicaron los activistas en Instagram. Según Last Generation, Swift es “el símbolo del desapego de los ricos” de la realidad ambiental, especialmente por su uso de un avión privado.

Las activistas también señalaron que “no puede haber feminismo sin acciones para prevenir el colapso climático”.

El incidente recuerda un evento en junio, cuando dos manifestantes de Just Stop Oil irrumpieron en el aeropuerto Stansted de Londres y rociaron aviones privados con pintura naranja, afirmando que el avión de Swift había llegado “horas antes”.

La policía luego aclaró que el avión de Swift no estaba en el aeropuerto en ese momento.

Taylor Swift le dedica unos versos a sus exparejas en su nuevo álbum “The Tortured Poets Department”

La cantante estadounidense Taylor Swift se unió a la música de despecho dedicándoles unos versos a sus exparejas en su nuevo álbum “The Tortured Poets Departament”.

Swift, conocida a nivel mundial por su talento musical, hizo claras alusiones a sus exparejas Matty Healy y Joe Alwyn.

Con el lanzamiento del álbum, la artista deja claro que la música que vende, no importando el idioma, es la que llega al corazón herido por una traición.

“The Tortured Poets Departament” incluye 16 canciones, algunas de las con versos alusivos a Healy y Alwyn, entre otras rupturas amorosas que han sido descubiertas por sus propios seguidores que han analizado el álbum completo.

Los fanáticos destacaron que con sus temas, Taylor retornó a una versión de música de despecho que dejó hace diez años tras ser cuestionada por solo escribir música de sufrimiento.

Al respecto, se destaca que la artista regresó a los versos de despecho que había dejado por las críticas, pero esta vez se le ve más madura y segura de sí misma.

El primer tema es Fortnight, en colaboración con el rapero Post Malone, donde habla de un abandono e infidelidad. “Te amo, está arruinando mi vida”, dice parte de la canción.

Según los fanáticos, la cantante se refiere a Joe Alwyn cuando dice: “Me reí en tu cara y dije: Tú no eres Dylan Thomas, yo no soy Patti Smith. Este no es el Hotel Chelsea, somos idiotas modernos”.

Otros temas cuyos versos estarían dirigidos a sus ex parejas es My boy only breaks his favorite toys y Down Bad. “Si no puedo tenerlo, podría morir. No haría ninguna diferencia”.

Taylor Swift impulsa la economía de Singapur con su gira Eras Tour

La llegada de Taylor Swift a Singapur con su gira Eras Tour ha desencadenado un fenómeno económico sin precedentes en la ciudad-estado, según analistas financieros.

Los seis conciertos agotados de la cantante, programados del 2 al 9 de marzo, se proyecta que generen entre 260 y 375 millones de dólares en ingresos turísticos, según Erica Tay, directora de investigación macro de Maybank, en declaraciones al Washington Post.

El término “Swiftonomics” ha cobrado relevancia al describir el impacto económico positivo experimentado por los destinos que forman parte de la gira récord de Swift, que ha superado los 1.000 millones de dólares en ventas globales. Singapur, como el único destino en el sudeste asiático en la gira, ha sido un receptor especialmente beneficiado de esta oleada económica.

Con fanáticos viajando desde China hasta Malasia para asistir a los conciertos, Singapur ha experimentado un aumento significativo en el tráfico de pasajeros de llegada, con un incremento de más del 20% en comparación con el mismo período del año anterior, según informes del Aeropuerto de Changi al Washington Post.

Empresas de todos los tamaños han capitalizado la fiebre generada por la visita de la estrella del pop. Marina Bay Sands, un destino de lujo y patrocinador de la gira, ha organizado eventos especiales y recorridos temáticos en honor a Swift, con paquetes que se han agotado rápidamente, atrayendo a un 90% de huéspedes extranjeros, según Irene Lin, directora de marketing.

La compañía de viajes Klook ha reportado un aumento del 50% en las reservas de su Singapore Pass, que ofrece acceso a las principales atracciones de la ciudad, gracias al impacto de la gira Eras. Según Sarah Wan, gerente general de Klook para Indonesia, Malasia y Singapur, los turistas que asisten a eventos como estos suelen gastar hasta cinco veces el valor nominal del boleto en actividades adicionales y experiencias locales.

Aunque Singapur ha cosechado los beneficios económicos de ser parte de la gira de Swift, la decisión de la cantante de incluir únicamente a la ciudad-estado como parada en el sudeste asiático ha generado cierta controversia entre sus vecinos, con líderes de países como Tailandia, Indonesia y Filipinas expresando su descontento.

El primer ministro singapurense, Lee Hsien Loong, ha defendido el acuerdo, afirmando que no ve el arreglo como hostil hacia los países vecinos. Si bien el costo exacto de traer a Swift a Singapur no ha sido revelado, se estima que oscila entre 2 y 3 millones de dólares por los seis espectáculos, según informes del medio CNA.











