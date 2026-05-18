Las primeras pesquisas revelan que el enorme animal marítimo se habría ahogado por su incapacidad de nadar, algo que ya lo habían advertido los expertos por la cantidad de lesiones que Timmy tenía en su cuerpo.

La reciente muerte de Timmy, la ballena que durante dos meses permaneció varada en la costa alemana, ha generado consternación en la comunidad local e internacional.

El caso de Timmy, símbolo de resistencia y concienciación, pone el foco nuevamente sobre la situación de los cetáceos y la fragilidad de los ecosistemas marinos ante la actividad humana.

Timmy, la ballena apodada así por voluntarios y vecinos, se convirtió en una figura representativa en redes sociales y medios ambientalistas, que durante semanas siguieron el esfuerzo de científicos, rescatistas y autoridades para devolverla al océano.

Sin embargo, la ballena fue hallada muerta, pese a los múltiples intentos de salvarla.

Según reportes, el cetáceo mostraba signos de desnutrición avanzada y lesiones asociadas a su prolongada estadía en aguas bajas.

“Está ahora confirmado que la ballena jorobada encallada en Anholt es la misma ballena que había estado encallada en Alemania y a la que se había intentado rescatar”, declaró un representante del organismo estatal a la agencia danesa Ritzau.

La tragedia de Timmy reabre el debate sobre los efectos del tráfico marítimo, la contaminación y el cambio climático en los océanos.

Los científicos advertían de que el animal no tenía posibilidades de sobrevivir aunque fuera transportado a aguas profundas, ya que había sufrido lesiones y estaba claramente desorientado, la presión social acabó llevando a las autoridades regionales a autorizar un intento de rescate privado.

Organizaciones ambientalistas como WWF han señalado que los varamientos de ballenas suelen estar ligados al aumento de la actividad humana y piden a gobiernos europeos implementar medidas más efectivas de protección marina.

La liberación de la ballena Timmy se produjo unos 70 kilómetros al norte de Skagen (Dinamarca) y el rescate costó en total más de 1,5 millones de euros.

Encuentran muerta a enorme ballena jorobada en Nueva York

Una ballena jorobada de 11 metros de largo apareció muerta en la costa de Long Island, en Nueva York, Estados Unidos (EEUU), generando alerta en las autoriadades y la población.

El enorme mamífero se encontraba en el arenal aún con vida cuando fue descubierto. Las autoridades se movilizaron rápidamente en un intento de salvarle la vida.

A pesar de los esfuerzos por salvarla, el animal marino falleció tiempo después.

Las autoridades investigan la causa de la muerte de la ballena jorobada, ya que no sufría ningún traumatismo; pero será la autopsia la que determinará de qué murio.

“El espécimen, de unos 11 metros de longitud, fue hallado en Lindo Beach West Town Park”, informó la AP.

Una vez confirmado el hallazgo, personal de socorro necesitó una grúa para sacar el animal de la playa y evitar que los restos mortales volvieran al agua.

No es la primera muerte de una ballena jorobada en los EEUU, se estima que 19 mamíferos han llegado a la costa.

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica detalló que 178 varamientos de ballenas se han reportado en 13 estados del Atlántico desde el 2016.

Investigaciones revelan que la mitad de las ballenas encontradas muertas han sido golpeadas por barcos.

Foto: Shutterstock

Descubren los restos de una ballena de 41 millones de años en arenas egipcias

El enigma de las arenas egipcias continúa revelando secretos ancestrales a medida que arqueólogos de la Universidad Americana de El Cairo (AUC) desentierran los vestigios de una ballena que habitó hace 41 millones de años.

Este sorprendente hallazgo ha sido denominado “Tutcetus rayanensis”, un nombre que rinde homenaje al faraón Tutankamón, fusionando “cetus”, la palabra griega para ballena, con “Wadi al-Rayan”, la región de Fayum en el sur de El Cairo donde la criatura prehistórica fue encontrada.

La AUC destaca que este hallazgo se trata de la ballena basilosáurida más pequeña descubierta hasta la fecha, además de ser uno de los ejemplares más antiguos de su especie en todo el continente africano.

Hicham Salam, miembro del equipo de investigación, detalla la importancia del descubrimiento al mencionar que los restos incluyen un cráneo, mandíbulas, huesos y una vértebra de un ejemplar que medía 2,5 metros de largo y pesaba 187 kilogramos.

“Durante la transición de las ballenas, desde la vida terrestre a la marítima, desarrollaron atributos característicos de los peces, como un cuerpo simplificado, una cola robusta y aletas. A su vez, estos fósiles muestran los últimos rastros visibles de extremidades que bien podrían considerarse piernas, las cuales probablemente desempeñaban un papel en la reproducción en lugar de la locomoción”, destacaron los expertos.

Este no es el primer descubrimiento de su tipo en la región, ya que esta parte de Egipto solía estar cubierta por el mar en tiempos pretéritos. En agosto de 2021, se encontró el fósil de una especie de ballena anfibia de 43 millones de años, la “Fioumicetus anubis”, que fue catalogada como la ballena más antigua y feroz de África por el gobierno egipcio debido a su impresionante tamaño y características distintivas.

El suelo egipcio es un lienzo en el que la historia cobra vida una vez más, permitiendo que los investigadores y entusiastas del pasado se sumerjan en los tesoros que yacen bajo la arena.

Ballena dentada, el primer antepasado de los delfines, habitó hace 28 millones de años

La ballena dentada, con su nombre científico OLympicetus thalassodon, habitaron el pacífico hace 28 millones de años.

Estos mamíferos marinos son considerados los primeros antepasados de los delfines, razón por la cual el hallazgo es considerado un importante avance científico.

Los expertos han detallado que tras el descubrimiento de los fósiles de la ballena dentada se estudiara la historia y la diversidad de los delfines.

El artículo que detalla el hallazgo científico fue publicado en la revista Peerj Life anda Environment y desarrollado por el Museo de Historia Natural del Condado de Los Ángeles.

La ballena dentada encontrada muestra una combinación de características realmente diferentes de cualquier otro grupo de ballenas de esa misma especie.

“Algunas de estas características, como los dientes multicuspidados, los cráneos simétricos y la posición adelantada de los orificios nasales, hacen que parezcan más bien un intermedio entre las ballenas arcaicas y los delfines con los que estamos más familiarizados“, cita la investigación sobre los primeros antepasados de los delfines.

Actualmente, los fósiles de este mamífero marino se encontraron en una unidad biológica denominada Formación Pysht.

“Los dientes de Olympicetus son realmente extraños, son lo que llamamos heterodontos, es decir, que muestran diferencias a lo largo de la hilera dentaria, frente a los dientes de odontocetos más avanzados, con dientes más simples y que parecen casi iguales”, concluyó el creador del estudio.

Ballena jorobada se tragó a dos mujeres y luego las expulso con vida en el mar de California

El sorprendente hecho ocurrió en las playas de California, Estados Unidos, en donde dos mujeres se encontraban a bordo de un Kayak, cuando repentinamente apareció del mar una ballena jorobada y se tragó a ambas.

En un video registrado por varios turistas que se encontraban en el lugar, se logra evidenciar como la ballena jorobada estaba merodeando por el lugar, ya que en dicha playa habitan grandes cantidades de peces, por lo que el animal marino se disponía a comer cuando se atravesaron las mujeres a bordo del Kayak.

Sin embargo, segundos después, el mamífero las liberó en medio del mar e inmediatamente los organismos de socorro y testigos presentes, atendieron a las mujeres quienes no sufrieron ninguna lesión.

“Pensaba que iba a morir, que me iba a caer encima. Lo siguiente que vi es que estaba bajo el agua”, relató una de las mujeres que protagonizo la terrorífica escena que por poco le cuesta la vida.

National Geographic explicó, que es casi imposible que una ballena jorobada pueda realmente devorar a un ser humano, ya que el tamaño de su garganta es como el puño de una persona y solo se puede extender máximo 30 centímetros.

De igual manera, informaron que de las 90 especies de ballenas conocidas en la Tierra, los chalotes son la única especie cuyas gargantas son lo bastante grande para tragarse a un humano.

Por lo que esta clase de animales marinos solo pueden alimentarse de peces pequeños, sin embargo, actualmente se encuentran en riesgo debido a la contaminación que hay en los océanos y debido a pescadores ilegales que intentan casarlas.