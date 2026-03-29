La NASA anunció un cambio estratégico en su programa Artemis, enfocado en el regreso de astronautas a la Luna y la futura exploración de Marte. La decisión surge tras una revisión interna que plantea modificar el rumbo de algunos de sus proyectos clave.

El administrador de la agencia, Jared Isaacman, informó que se pausará el desarrollo del proyecto Gateway en su formato actual. En su lugar, la prioridad será el desarrollo de infraestructura que permita mantener operaciones sostenidas directamente en la superficie lunar.

Según explicó Isaacman, aunque existen dificultades técnicas con algunos equipos, la agencia buscará reutilizar hardware ya disponible y apoyarse en la colaboración de socios internacionales, entre ellos la Agencia Espacial Europea, que participaba activamente en el proyecto Gateway.

La iniciativa había recibido críticas previas por parte de expertos que la consideraban costosa y poco alineada con los objetivos inmediatos de exploración lunar. A pesar de ello, el programa Artemis continúa avanzando, aunque ha enfrentado varios retrasos en los últimos años.

Actualmente, la NASA mantiene como meta llevar nuevamente astronautas estadounidenses a la superficie lunar en 2028. Para lograrlo, la agencia está reorganizando su calendario de vuelos, incluyendo una misión de prueba previa al alunizaje.

Esta revisión también coincide con nuevos retrasos en la misión Artemis 2, ahora programada para abril, en la que astronautas viajarán alrededor de la Luna por primera vez en más de medio siglo.

NASA selecciona astronautas para futuras misiones a la Luna y Marte