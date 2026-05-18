La presidenta de México fue contundente al indicar que EEUU puede hacer mucho más si baja el consumo de drogas.

Claudia Sheinbaum, la presidenta de México, le habló claro al presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, al combate al narcotráfico.

El mandatario republicano sugirió estrategias más duras y cuestionó las políticas mexicanas, generando una respuesta inmediata desde la futura administración federal.

“¿Cuál es la mejor manera que Estados Unidos tiene para apoyar a México? Disminuyendo el consumo [de drogas], evitando que entren armas a México (…) y combatiendo a los cárteles que operan en Estados Unidos, porque como lo he dicho: ¿quién distribuye la droga en Estados Unidos, quién vende la droga en Estados Unidos?”, explicó Sheibaum.

La presidenta mexicana ha mantenido una postura crítica hacia las opiniones extranjeras sobre temas internos, especialmente cuando provienen de figuras influyentes como Trump.

“La seguridad y la lucha contra el narcotráfico deben ser soberanas”, expresó Sheinbaum, reafirmando que será la propia nación quien marque las pautas sobre cómo enfrentar este fenómeno complejo.

Las relaciones México-Estados Unidos en cuanto a temas de seguridad llevan años marcadas por tensiones y diferencias.

Aunque ambos países reconocen la importancia de cooperar en el combate al narcotráfico, las declaraciones de Trump han sido calificadas como injerencias que buscan imponer métodos externos.

Sheinbaum subrayó que la historia y el contexto mexicano requieren soluciones propias y adaptadas a la realidad nacional.

“Lo mejor que puede hacer es atender la prevención, la salud pública (…), disminuir la entrada de armas para no fortalecer a los grupos delictivos, combatir el lavado de dinero en Estados Unidos porque cuando se vende la droga, ¿dónde queda ese dinero?”, cuestionó Sheinbaum.

Imágenes de archivo y cortesía.

Trump elogia a Sheinbaum tras una llamada: “Líder maravillosa e inteligente”

En un nuevo capítulo de las relaciones México-EEUU, Trump elogia a Sheinbaum tras una llamada telefónica que ambos calificaron como productiva.

Este contacto marca la primera interacción formal entre el exmandatario estadounidense y la actual presidenta mexicana, abriendo las puertas a una posible nueva etapa de diálogo bilateral.

“México tiene una líder maravillosa y sumamente inteligente; ¡deberían estar muy contentos por eso!”, escribió Trump.

Según reportes, el presidente Donald Trump no escatimó en elogios tras su conversación con Claudia Sheinbaum, presidenta de México.

Medios mexicanos y estadounidenses interpretan este acercamiento como un mensaje positivo para la política internacional, en un momento en que ambos países enfrentan retos compartidos en la frontera y cooperan en temas clave.

Sheinbaum, por su parte, agradeció el gesto, subrayando la importancia de mantener abiertos los canales de diálogo y entendimiento mutuo.

El tono cordial y productivo de la llamada fue destacado tanto en declaraciones oficiales como en medios internacionales.

La conversación abordó proyectos de interés para ambos países y sentó las bases para futuras reuniones.

Esta actitud podría ser señal de una voluntad de cooperación, independientemente de los procesos políticos en curso en Estados Unidos y México.



Trump asegura que México hace lo que él le diga que haga en sus fronteras

El reciente pronunciamiento de Donald Trump, donde asegura que México hace lo que él le diga en materia de seguridad fronteriza, ha encendido el debate político sobre la soberanía mexicana y la relación bilateral.

“México hace lo que le decimos que haga, y Canadá hace lo que le decimos que haga”, dijo el presidente estadounidense.

Trump sostiene que, durante su mandato, impuso condiciones estrictas y que el gobierno mexicano las acató, lo que para él representa un ejemplo de liderazgo firme.

Las declaraciones de Trump fueron realizadas durante una entrevista televisiva en el contexto de la actual campaña presidencial en Estados Unidos.

Según se explicó, Trump criticó las políticas migratorias actuales y aseguró que solamente bajo su administración México se alineó completamente a sus demandas, reforzando la seguridad en la frontera sur.

Políticos mexicanos y figuras internacionales no tardaron en responder. Diversos analistas consideran que los dichos de Trump agudizan la presión entre ambos países justo cuando la migración y el narcotráfico son temas centrales en la agenda binacional.

Algunos expertos señalan que estos comentarios pueden afectar negativamente las relaciones diplomáticas y la percepción internacional de México como un país soberano.

Por su parte, el gobierno mexicano evitó una confrontación directa, aunque enfatizó la importancia del diálogo y la cooperación entre los dos países.

“Y por cierto, para cualquiera que tenga alguna duda, este es un mensaje de México para el mundo: en México, el pueblo manda”, dijo la mandataria sin decir a quién iba dedicado

La relación México-Estados Unidos históricamente ha tenido momentos de colaboración y desacuerdo, sobre todo en materia de seguridad fronteriza, un tema que ha sido objeto de controversias recurrentes.



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Sheinbaum exige respeto a derechos humanos tras redadas migratorias en Los Ángeles

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, hizo un firme llamado este lunes a las autoridades estadounidenses para que los procedimientos migratorios se realicen en un marco de legalidad y con pleno respeto a los derechos humanos. Esto, tras las recientes redadas en Los Ángeles, California, donde 42 mexicanos fueron detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Desde su conferencia matutina en Palacio Nacional, Sheinbaum condenó la criminalización de la migración y solicitó que se respete el debido proceso en cada caso. La mandataria también ordenó apoyo consular y legal inmediato para los afectados. “Hacemos un llamado respetuoso, pero firme, a las autoridades de Estados Unidos para que los procedimientos migratorios se lleven a cabo conforme al Estado de derecho y con respeto a la dignidad humana”, expresó.

Los operativos migratorios ocurrieron durante el fin de semana en un estacionamiento comercial y en una fábrica textil en la ciudad de Los Ángeles. De acuerdo con el canciller Juan Ramón de la Fuente, entre los detenidos hay 37 hombres y 5 mujeres; cuatro de ellos ya fueron deportados, dos bajo órdenes de remoción anteriores y otros dos de manera voluntaria.

El Gobierno mexicano reafirmó su compromiso con la protección de los connacionales, independientemente de su estatus migratorio. De la Fuente destacó que la mayoría de los detenidos se encontraba trabajando al momento de su arresto, lo que demuestra —según sus palabras— el carácter honesto y trabajador de la comunidad mexicana en EEUU. “Casi el 95 % de los mexicanos sin documentos ha vivido allá por más de cinco años y contribuye a ambas economías”, afirmó.

Ante esta situación, la Secretaría de Relaciones Exteriores ha reforzado sus campañas informativas, orientadas a dar a conocer los derechos de los migrantes, como el derecho a permanecer en silencio, a no firmar documentos sin comprensión total y a solicitar asistencia consular.

La presidenta Sheinbaum también pidió a la comunidad mexicana en Estados Unidos mantener la calma y evitar enfrentamientos con las autoridades. Condenó actos de violencia registrados durante las protestas, como la quema de patrullas, y aseguró que esas acciones no representan formas legítimas de protesta. “La violencia no es el camino. Condenamos estos actos sin importar su origen”, concluyó.



