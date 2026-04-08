Un segmento original de la escalera de la Torre Eiffel será puesto a la venta el próximo mes en París, generando gran expectativa entre coleccionistas y apasionados de la historia.

La pieza corresponde a una sección de la escalera de caracol que, desde la inauguración del monumento en 1889, conectaba el segundo y el tercer nivel. Fabricada en acero con chapa metálica remachada, cuenta con 14 escalones sobre una base en forma de cruz, con una altura de 2,75 metros y un diámetro de 1,75 metros.

Two formally dressed men on a spiral staircase, high above a city, captured in a historical black and white photograph.

De acuerdo con la casa de subastas Artcurial, el valor estimado oscila entre 120.000 y 150.000 euros. La pieza ha permanecido en una colección privada durante más de 40 años, desde que fue retirada en 1983, y según expertos, “nunca ha estado al aire libre” y fue restaurada completamente para esta venta.

La directora asociada de Artcurial, Sabrina Dolla, destacó que esta subasta representa una oportunidad excepcional para adquirir parte de uno de los monumentos más emblemáticos del mundo. Además, describió la estructura como “más que un simple pedazo de historia”, señalando que ofrece una experiencia única que transporta al año 1889, cuando los visitantes ascendían sin barreras de seguridad y con una vista panorámica de 360 grados de la ciudad.

Históricamente, en 1983 se dividieron y vendieron 20 secciones de la escalera, muchas de las cuales aún permanecen en manos de sus compradores originales. En Francia, algunas pueden apreciarse en el Musée d’Orsay y la Cité des Sciences et de l’Industrie, así como en el Musée de l’Histoire du Fer, ubicado en el este del país.

A nivel internacional, otros fragmentos se exhiben en espacios como la Fundación Yoishii en Yamanashi, Japón, y cerca de la Estatua de la Libertad en Nueva York.

La casa de subastas también recordó que piezas similares han despertado gran interés en el pasado. En 2016, una sección alcanzó un precio récord de 523.800 euros, impulsada por la fuerte demanda de coleccionistas internacionales.

Esta nueva venta no solo pone en vitrina un objeto histórico, sino que revive el legado de la torre y de su creador, Gustave Eiffel, quien aparece en registros históricos en la cima del monumento junto a su yerno y colaborador, el Sr. Salles Neurdein Roger-Viollet.

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