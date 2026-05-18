Saab es un empresario colombiano de origen libanés que fue previamente detenido en Cabo Verde en 2020 y extraditado a Estados Unidos para enfrentar cargos de conspiración para cometer lavado de dinero y por presuntamente ser testaferro del gobierno venezolano.

El empresario colombiano Alex Saab fue deportado a EEUU, cerrando un capítulo clave en las relaciones entre Venezuela y el país norteamericano.

La noticia de que Alex Saab fue deportado a EEUU desató reacciones políticas y sociales, no solo en Venezuela sino también en toda América Latina, debido a su rol como presunto testaferro de altos funcionarios del gobierno venezolano.

Saab fue arrestado en 2020 en Cabo Verde y extraditado inicialmente a Estados Unidos para enfrentar cargos de lavado de dinero, fraude y corrupción.

Sin embargo, en diciembre de 2023 fue devuelto temporalmente a Venezuela como parte de sucesivos acuerdos políticos.

Finalmente, el 16 de mayo de 2026, el Departamento de Justicia de Estados Unidos confirmó que Saab fue deportado nuevamente a territorio estadounidense, donde completará su proceso legal.

La deportación de Alex Saab a EEUU tiene profundas implicancias diplomáticas y judiciales. Por un lado, representa un duro golpe para el gobierno de Nicolás Maduro, quien en numerosas ocasiones defendió la inocencia de Saab y denunció su detención como un acto de persecución política.

Por otro, el caso abre nuevas interrogantes sobre las redes de corrupción y lavado de dinero en América Latina y cómo podrían responder otros gobiernos de la región.

Según el caso sigue siendo seguido de cerca por organizaciones internacionales de derechos humanos y agencias anticorrupción, que ven en este proceso un mensaje sobre la capacidad de la justicia internacional para perseguir delitos financieros complejos.

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Gobierno de Rodríguez captura a Alex Saab, el colombiano amigo de Nicolás Maduro

Alex Saab, empresario colombiano vinculado al régimen chavista de Nicolás Maduro, fue capturado en Venezuela tras una operación coordinada entre autoridades nacionales e internacionales.

La noticia, que rápidamente se volvió viral en medios latinoamericanos, confirma la detención de uno de los personajes más buscados y polémicos de la política regional.

Capturan a Alex Saab en Venezuela en un hecho que podría tener repercusiones en la política internacional y en los procesos judiciales abiertos en su contra.

¿Quién es Alex Saab y por qué era buscado?

Alex Saab es un empresario colombiano que ha estado bajo investigación por su presunta participación en casos de lavado de dinero y corrupción vinculados al régimen chavista.

Saab fue identificado como un supuesto testaferro de Nicolás Maduro y figura clave en el manejo de programas estatales que, de acuerdo con diversas investigaciones, sirvieron para desviar fondos públicos.

La captura de Alex Saab en Venezuela se produce luego de un seguimiento exhaustivo y después de que varios organismos internacionales solicitaran su arresto.

Las autoridades venezolanas no han ofrecido muchos detalles sobre la operación, pero medios internacionales como confirman que Saab será sometido a procesos judiciales por delitos de corrupción y lavado de activos.

El arresto despierta nuevas preguntas sobre el futuro de las redes de corrupción ligadas al chavismo y sus consecuencias políticas en la región.

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Delcy Rodríguez hace importantes cambios en el gabinete de gobierno



La política venezolana vivió un giro importante, cuando Delcy Rodríguez anunció que Alex Saab ya no forma parte del gabinete de gobierno.

Rodríguez informó que la decisión fue tomada de manera institucional y que Saab, quien era el titular del Ministerio de Industria y Producción Nacional, ya no desempeñará funciones oficiales en esta dependencia.

Ahora la entidad estatal será dirigida por Luis Antonio Villegas, con lo que sustituye del gabinete al empresario Alex Saab, colaborador cercano del derrocado presidente Nicolás Maduro.

La presidenta Rodríguez no profundizó en los motivos tras el cambio, pero subrayó que el gobierno continuará comprometido con los procesos de diálogo político en el país.

La destitución de Alex Saab marca un hito en el gabinete venezolano, ya que el empresario colombiano era uno de los hombres de confianza de Maduro.

Saab había sido una figura controvertida, señalado por su supuesta participación en redes de corrupción y sancionado internacionalmente, entre ellas por el Departamento del Tesoro de EEUU.

Su paso por la mesa de diálogo nacional creó tensiones, tanto en la arena política interna como externa.



EEUU libera a Alex Saab, aliado clave del gobierno Nicolás Maduro

El gobierno de Estados Unidos (EEUU) liberó a Alex Saab, considerado un estrecho aliado del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en un supuesto canje por estadounidenses encarcelados en Venezuela.

La noticia rápidamente trascendió luego que The Associated Press confirmara que el prisionero, arrestado en el 2020, bajo una orden de detención por lavado de dinero, salió en libertad.

“A cambio de la liberación de Alex Saab, Maduro liberó a algunos, si no todos, los diez ciudadanos estadounidenses presos en Venezuela”, informó una fuente de entero crédito que pidió el anonimato.

Una vez que se viralizó la noticia, agencias internacionales consultaron a la Casa Blanca para confirmar o desmentir la información; pero el gobierno de Joe Biden se negó a hacer declaraciones.

Sobre el convenio entre EEUU y el gobierno de Venezuela se informó que dos entradas de expediente fueron archivadas bajo sello en la causa criminal durante largo tiempo inactiva en la corte federal en Miami.

EEUU acusa a Alex Saab de ser un representante viajero del presidente Nicolás Maduro, algo que incurre en el delito de lavado de dinero.

Analistas han señalado que la liberación sería una gran concesión a Maduro, quien es considerado en EEUU un narcotraficante y sobre quien pesa una recompensa de 15 millones de dólares.

Las relaciones entre EEUU y Venezuela han tenido algunos cambios positivos, entre estos la mitigación de las sanciones a la industria petrolera venezolana.

#BREAKING La administración Biden libera de la cárcel a Alex Saab, un aliado clave del gobierno de Venezuela que fue capturado por autoridades federales en 2020 en Cabo Verde mientras se dirigía a Irán. Saab fue extraditado a los EE. UU. En 2021.