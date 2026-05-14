“Si se maneja adecuadamente, la relación bilateral gozará de estabilidad general. De lo contrario, los dos países tendrán choques e incluso conflictos, poniendo en gran peligro toda la relación”, escribió el canciller chino en X.

Durante la reciente cumbre celebrada en China, el presidente Xi Jinping dirigió un mensaje directo a Donald Trump, advirtiendo que el tema de Taiwán podría escalar hasta provocar choques serios entre China y Estados Unidos.

La advertencia de Xi no fue solo una postura diplomática, sino una clara señal de la preocupación china ante el respaldo estadounidense a la isla autónoma.

En la cita, calificada por medios internacionales como tensa y determinante, Xi recalcó ante su par estadounidense que respaldar a Taiwán cruzaría una línea roja para Beijing.

Según el mandatario chino, cualquier apoyo abierto a la independencia de Taiwán pondría en peligro la estabilidad regional y abriría la puerta a una posible confrontación.

Según un resumen publicado en X por la portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Mao Ning, Xi le dijo a Trump que “la cuestión de Taiwán es el tema más importante en las relaciones entre China y Estados Unidos”.

“Si se maneja adecuadamente, la relación bilateral gozará de estabilidad general. De lo contrario, los dos países tendrán choques e incluso conflictos, poniendo en gran peligro toda la relación”, escribió.

Las relaciones entre China y Estados Unidos han atravesado momentos críticos por su postura divergente hacia Taiwán.

Mientras Washington mantiene contactos y promueve acuerdos con Taipei, Beijing considera a Taiwán una parte inseparable de su territorio, rechazando cualquier forma de autodeterminación para la isla.

Este desencuentro ha sido motivo de fricciones diplomáticas y advertencias públicas, como la reciente de Xi hacia Trump.

Analistas internacionales destacan que este tipo de mensajes refuerzan la importancia de buscar vías pacíficas para la resolución del conflicto.

La historia reciente muestra una escalada de ejercicios militares y declaraciones cruzadas, lo que incrementa el riesgo de una crisis mayor.

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Donald Trump anuncia un cara a cara con Xi Jinping en la Casa Blanca

El presidente estadounidense Donald Trump ha confirmado la esperada visita oficial del líder chino Xi Jinping a la Casa Blanca para finales de este año.

Esta será la primera vez desde 2019 que ambos mandatarios se reúnan de manera bilateral, en medio de tensiones y desafíos globales.

La confirmación surge en un contexto de cambio en las relaciones entre EEUU y China, marcadas por disputas comerciales, tecnológicas y geopolíticas.

Desde la administración anterior, ambos países han enfrentado divergencias en temas centrales como comercio, derechos humanos y seguridad internacional.

“Él va a venir a la Casa Blanca, sí, hacia finales de año”, dijo el presidente de EEUU, destacando que las naciones son las más poderosas del mundo.

La llegada de Xi Jinping a la Casa Blanca podría significar un nuevo capítulo en la diplomacia entre ambas potencias.

Según analistas internacionales, este encuentro servirá para reactivar canales de diálogo directo, discutir acuerdos económicos y buscar disminución de tensiones.

Las expectativas crecen sobre temas como aranceles, cooperación en cambio climático, y seguridad en la región Asia-Pacífico.

Expertos advierten que cada decisión tomada durante la visita puede influir tanto en la política interna de ambos países como en la estabilidad global.



Xi Jinping hace una limpieza de su ejército: nueve oficiales de alto rango son expulsados

Xi Jinping está realizando una limpieza militar con la expulsión de nueve oficiales de alto rango del Ejército Popular de Liberación.

Esta medida, informada el 26 de febrero de 2026, forma parte de una prolongada estrategia para consolidar el poder de Xi al interior de las fuerzas armadas. Además, busca aumentar el control sobre sectores clave del aparato estatal.

El anuncio impactó a la opinión pública internacional por la magnitud de la purga militar. Según la prensa oficial, China expulsó a los generales.

Expertos consideran que Xi Jinping purga militares para evitar desafíos a su liderazgo y prevenir posibles redes de corrupción y lealtades dobles dentro de las filas castrenses.

Los destituidos están bajo investigación por presuntos delitos graves, aunque medios estatales no detallaron las acusaciones.

La continuidad de estas acciones puede tener efectos en la estabilidad del sistema militar. Además, puede aumentar la percepción de vigilancia interna permanente en la élite política china.

Además, la nueva purga llega en un contexto de tensiones internas y externas para China, cuyo gobierno promueve la lealtad absoluta al Partido Comunista y la figura de Xi.

Los observadores internacionales advierten que la remoción de altos mandos en el EPL podría modificar el equilibrio de poder, debilitando voces alternativas y aumentando el perfil autoritario del régimen.

Xi Jinping habla con Lula: China y Brasil pueden dar ejemplo de autosuficiencia

China y Brasil han dado un paso clave para fortalecer la autosuficiencia en el Sur Global.

Durante la cumbre del G20, el presidente chino Xi Jinping y su homólogo brasileño Luiz Inácio Lula da Silva reafirmaron su compromiso de impulsar la independencia económica y tecnológica de los países emergentes frente a las potencias tradicionales.

Pero fue este martes, por medio de una llamada telefónica, que el líder asiático destacó que las naciones pueden ser autosuficientes.

La llamada de Xi al presidente brasileño se produjo pocas horas después de que Trump anunciara otra prórroga de 90 días a la tregua arancelaria que mantiene con Pekín.

Ambos líderes subrayaron la importancia de una cooperación estratégica para reducir la dependencia de recursos y mercados internacionales.

Xi Jinping recalcó que China y Brasil pueden “dar ejemplo” a otras naciones en vías de desarrollo, coordinando iniciativas agrícolas, tecnológicas y energéticas.

Esta visión conjunta pretende motivar a otros gobiernos de América Latina, África y Asia a diversificar sus fuentes de abastecimiento y priorizar el desarrollo interno.

Entre los principales desafíos se encuentra la capacidad de crear infraestructuras propias y fortalecer cadenas productivas regionales.

Sin embargo, alianzas como la de China y Brasil abren oportunidades como el intercambio de tecnologías verdes, mayor integración de mercados regionales y proyectos conjuntos en educación e innovación.

En el contexto de tensiones globales y rivalidades con Estados Unidos y la Unión Europea, fortalecer la autosuficiencia se percibe como una estrategia necesaria para la seguridad económica del Sur Global.

Organismos multilaterales y bloques regionales, desde el BRICS hasta la CELAC, podrían beneficiarse de este ejemplo y buscar rutas propias de crecimiento.



Putin y Xi fortalecen alianza antioccidental en la cumbre de Asia Central

Los presidentes de Rusia y China, Vladimir Putin y Xi Jinping, fortalecieron su alianza antioccidental en la cumbre de Asia Central, donde se reunieron nuevamente.

El encuentro político se llevó a cabo en Kazajistán, organizado por la Organización de Cooperación de Shanghái.

Durante el encuentro, Putin y Xi no dudaron en resaltar la necesidad de unirse para resistir la influencia externa, avanzando en la agenda antioccidental.

El líder chino instó a resistir la interferencia externa de EEUU y otras naciones; mientras que Putin resaltó la importancia del resurgimiento de nuevos centros de poder político y económico.

Xi instó a las naciones a apoyarse mutuamente con firmeza para asegurar el futuro y la paz de las naciones que gobiernan ante la posibilidad de ataque proveniente de Occidente.

“Debemos unir nuestras fuerzas para resistir la interferencia externa, apoyarnos mutuamente con firmeza, ocuparnos de las preocupaciones de los demás… y controlar con firmeza el futuro y el destino de nuestros países, y la paz, y el desarrollo regional en nuestras propias manos”, dijo en su discurso antioccidental el líder chino.

Calificó como vital Organización de Cooperación de Shanghái se sitúe en el lado correcto de la historia, destacando la equidad y la justicia.

El organismo emitió tras los encuentros una declaración conjunta, en la cual impulsa cambios tectónicos en la política mundial.

“Aumenta el uso de la fuerza, se violan sistemáticamente las normas del derecho internacional, crecen los enfrentamientos y conflictos geopolíticos, y se multiplican los riesgos para la estabilidad en el mundo y en la región“, detalla del documento conjunto antioccidental.

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