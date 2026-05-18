El gobierno iraní quiere implementar la misma dosis de EEUU en Venezuela, ofreciendo una recompensa exorbitante por la cabeza de Trump.

Irán ha generado controversia internacional tras la supuesta propuesta de otorgar una recompensa de $54 millones a quien proporcione información que ayude en el asesinato del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Esta medida, que ha sido divulgada por el parlamento iraní, apunta directamente al mandatario.

El diputado iraní Ebrahim Azizi habría declarado que el parlamento iraní está revisando una propuesta que ofrece 50 millones de euros a cualquiera que mate al presidente estadounidense Donald Trump en represalia por los líderes iraníes muertos en conflictos pasados.



El tema ha causado preocupación y debate entre países occidentales y dentro de la región de Medio Oriente, aumentando las tensiones ya existentes entre Irán y Estados Unidos.

El medio de comunicación opositor iraní Iran International informó que, según Azizi, que preside el Comité de Seguridad Nacional y Política Exterior del parlamento iraní, los legisladores redactaron varias medidas nuevas tras la guerra de marzo, incluyendo un proyecto de ley titulado “Contraacción por parte de las Fuerzas Militares y de Seguridad de la República Islámica.”

La propuesta de Irán sobre recompensa por Donald Trump subraya la persistencia del conflicto diplomático tras el ataque estadounidense en Bagdad, donde murió Soleimani, y se percibe como un acto de represalia directa.

Desde el asesinato de Qassem Soleimani, la relación entre ambos países se encuentra en uno de sus puntos más críticos de las últimas décadas.

Irán considera a Trump como el principal responsable de la operación y, con esta iniciativa, busca justicia por la muerte del alto comandante.

El gobierno de Irán ya había condenado públicamente el ataque y anunciado investigaciones propias para identificar a los responsables.

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Trump dice que se le está acabando la paciencia con Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió públicamente que su paciencia “no va a durar mucho más” en el conflicto diplomático con Irán, instando al gobierno iraní a llegar pronto a un acuerdo con Estados Unidos respecto al polémico programa nuclear.

Estas declaraciones elevan la tensión mientras continúan los desacuerdos sobre el levantamiento de sanciones y el monitoreo internacional.

Trump reiteró que espera una pronta respuesta de Irán para retomar conversaciones, sugiriendo que Estados Unidos está preparado para tomar acciones si Irán no modifica su postura.

El tema del acuerdo nuclear ha sido central en las relaciones entre ambos países y sigue generando incertidumbre en la comunidad internacional.

Por su parte, Irán se ha mostrado reacio a negociar bajo presión y mantiene exigencias para la eliminación de sanciones económicas antes de abrir un diálogo real con Washington.

Organismos como la ONU y la Unión Europea siguen pidiendo calma e instan a ambas partes a buscar una solución diplomática antes de que escale el conflicto.

La advertencia de Trump llega en un momento clave, dado que el contexto geopolítico global está marcado por la inestabilidad en Medio Oriente y la carrera armamentista.

El desenlace de este enfrentamiento podría tener repercusiones directas en la seguridad y la economía mundial.

Irán deja claro que con amenazas no se solucionará la guerra

En días recientes, Irán ha dejado clara su postura frente a la crisis en Medio Oriente: las amenazas externas no resolverán la guerra.

Según Abbás Araqchí, alto funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, la República Islámica considera que ninguna presión militar impondrá una solución y que responderá firmemente ante intentos de intimidación.

Esta declaración llega en un momento de tensiones elevadas donde varias potencias discuten estrategias para abordar la persistente inestabilidad que provocó la guerra de EEUU e Irán.

Irán sostiene que la única vía para lograr la paz es a través del diálogo y el respeto mutuo entre las naciones involucradas. Araqchí fue enfático al afirmar: “No existe una solución militar para nada relacionado con Irán ni con la región”.

Las declaraciones de Irán han generado eco debido a que los llamados a acciones militares siguen presentes en algunos foros internacionales.

No obstante, el gobierno iraní enfatiza que cualquier intervención armada podría agravar aún más la guerra en Medio Oriente y aumentar la hostilidad.

Autoridades iraníes insisten en que la seguridad y la estabilidad deben buscarse con negociaciones directas, instando a la comunidad internacional a abandonar las amenazas y optar por la cooperación.

Irán desafía a EEUU poniendo al borde su economía

El control de Irán sobre el estrecho de Ormuz está estrangulando los suministros energéticos del mundo e infligiendo dolor económico global, pero las dificultades de la propia economía de la República Islámica están poniendo a prueba su capacidad para resistir la guerra y desafiar las exigencias de Washington.

Los iraníes han sido golpeados por el alza vertiginosa de los precios de los alimentos, los medicamentos y otros productos. Al mismo tiempo, el país ha visto pérdidas masivas de empleos y cierres de negocios causados por los daños de los ataques en industrias clave y por el cierre de internet durante meses por parte del gobierno.

El costo económico de la guerra y del bloqueo naval de Estados Unidos “ha sido muy sustancial y sin precedentes para Irán”, afirmó Hadi Kahalzadeh, economista iraní e investigador asociado en la Universidad Brandeis.

Pero Irán ha soportado décadas de presión económica y sanciones, y su capacidad de adaptación no ha sido desmantelada, sostuvo Kahalzadeh.

“Probablemente Irán pueda evitar un colapso económico completo o una escasez total de bienes esenciales, pero a un costo muy alto”, señaló. “El principal costo se trasladará a los iraníes comunes mediante una inflación más alta, más pobreza, servicios más débiles y una vida cotidiana mucho más dura”.

El Fondo Monetario Internacional ha pronosticado que la economía iraní se contraerá en alrededor de 6 puntos porcentuales el próximo año. El centro oficial de estadísticas de Irán informó a mediados de abril que la inflación annual fue del 53,7%, mientras que la inflación de los alimentos superó un 115% en comparación con el mismo periodo del año pasado.

Mientras tanto, la moneda de Irán, el rial, ha perdido más de la mitad de su valor en el último año, al caer a un mínimo histórico de 1,9 millones por dólar a finales del mes pasado. Las penurias económicas ayudaron a alimentar protestas masivas que se extendieron por todo el país en enero.

Precios elevados en productos básicos en Irán

Estacionado bajo un paso elevado en el centro de Teherán, capital de Irán, Hossein Farmani, de 56 años, esperaba junto a otros taxistas a que llegaran clientes.

Abrió el maletero de su auto para sacar una tetera antes de servirse un vaso de té. Reflexionó sobre los aumentos descontrolados de precios del último año. Junto con artículos como la leche, el precio del té ha subido más de un 50% desde que comenzó la guerra.

“Si las cosas siguen en esta dirección, vamos a sufrir mucho más”, dijo Farmani.

Los precios ya habían subido de manera constante durante los últimos dos años, pero un recorrido de Associated Press por tiendas de comestibles en Irán encontró grandes saltos desde febrero, antes de que comenzara la guerra: el pollo y el cordero aumentaron un 45%, el arroz un 31% y los huevos un 60%.

Las autoridades iraníes han anunciado medidas para ayudar a los iraníes a sobrellevar los precios asfixiantes. Pero muchas de estas políticas, incluido un aumento de 60% del salario mínimo y programas de cupones para artículos básicos, están avivando la inflación, escribió recientemente Taymur Rahmani, economista de la Universidad de Teherán, en un importante periódico de negocios, Dunya-ye Eqtesad.

Desde que comenzó la guerra de EEUU contra Irán, las tarifas gratuitas de autobús y metro en la capital tampoco están ayudando a los taxistas de la ciudad, que atraviesan dificultades.

Otro conductor que esperaba cerca, Mohammad Deljoo, de 73 años, contó que mantenía a su familia de dos hijos con un ingreso diario de 4 dólares. Indicó que no había desabastecimiento en las tiendas y, en cambio, culpó del problema a la “especulación de precios”.

“Sólo compramos lo absolutamente necesario, cosas como pan y papas. Incluso los huevos se han vuelto demasiado caros para nosotros”, comentó Deljoo. Añadió que el precio de los neumáticos y otras piezas del auto se multiplicó por cinco en menos de un año.

“Un precio hoy, otro mañana. ¿Cómo es posible?”, cuestionó.

En medio de la pérdida de empleos, muchos iraníes se están apresurando a encontrar nuevas formas de ganar dinero. Ali Asghar Nahardani, de 32 años, dijo que la aplicación de transporte para la que trabaja no le había pagado en más de un mes. Recurrió a la venta ambulante para cubrir sus gastos de vida.

“Solo vivimos día a día, tratando de salir adelante en esta situación mientras continúan las condiciones de guerra”, manifestó.

La guerra contribuye al colapso de la clase media de Irán

El cierre del estrecho, por parte de Irán, ha elevado los precios de la energía en todo el mundo. Pero en Irán, la guerra ha marcado otro paso en la ruina de una clase media que alguna vez fue grande y próspera, tras décadas de sanciones.

Para 2019, la clase media de Irán ya se había reducido a alrededor de 55% de la población, explicó Mohammad Farzanegan, profesor de economía de Oriente Medio en la Universidad de Marburgo. Nuevas rondas de sanciones, así como guerras, corrupción y mala gestión económica, han recortado aún más esa cifra, agregó.

La guerra de EEUU e Irán probablemente empujará a varios millones de iraníes por debajo de la línea de pobreza, según un informe publicado por la agencia de desarrollo de la ONU a finales de marzo.

Una entrenadora física que vive en el centro de Teherán describió la crisis económica como una crisis de salud mental para la sociedad iraní. Dijo que muchos de sus clientes ya no podían pagar sus honorarios ni las sesiones de entrenamiento. Los pocos clientes que le quedan han pasado a hablar sobre maneras de manejar indicios de depresión.

“El sistema simplemente se está derrumbando. Los despidos están en fábricas, en empresas, en startups, en lo que sea que sea tu trabajo”, dijo en una nota de voz por Telegram. Habló bajo condición de anonimato por temor a su seguridad.

La entrenadora contó que redujo drásticamente sus compras de alimentos.

“La última vez que compré carne fue hace unos dos meses”. También dejó de pagar sesiones de terapia que había comenzado tras divorciarse de su cónyuge hace un año. “Estoy cursando una maestría en psicología, así que eso me ha dado herramientas para manejar mis ansiedades”, explicó.

Un residente de Karaj, cerca de la capital de Irán, dijo que su compañía de seguros había visto desplomarse las ventas de pólizas de auto y de vivienda. Las familias están siendo arrastradas hacia la pobreza, afirmó, también bajo condición de anonimato por temor a represalias.

El residente de Karaj, que se sumó a las protestas masivas contra el gobierno en enero, atribuyó el deterioro de años a una “grave corrupción sistémica” y al costoso apoyo de la República Islámica a grupos milicianos en Líbano, Yemen e Irak.

“La mayoría de la gente culpa al gobierno y a sus ambiciones”, escribió en un mensaje por WhatsApp.

Los líderes de Irán han intentado reforzar el frente interno mostrando empatía y, al mismo tiempo, instando al público a soportar el dolor económico en favor del esfuerzo bélico.

El nuevo líder supremo, Mojtaba Jamenei, describió la fase actual del conflicto como un “campo de batalla económico” y pidió a los empleadores “evitar los despidos en la medida de lo posible” en una serie de mensajes en su canal oficial de Telegram el viernes. Se cree que Jamenei resultó herido al inicio de la guerra por ataques israelíes y aún no ha aparecido en público.

El presidente del Parlamento, Mohammad Bagher Qalibaf —quien ha surgido como un actor clave en el esfuerzo bélico y en las conversaciones con Estados Unidos— instó a los iraníes a “ser austeros” en sus gastos. Señaló en su cuenta oficial de Telegram que los administradores del gobierno y el público “tienen el deber de ayudarse mutuamente” para aliviar los efectos económicos.

El bloqueo de Estados Unidos ha restringido el comercio crucial de Irán en el golfo Pérsico. Más del 90% del comercio iraní, en particular las exportaciones de petróleo que aportan miles de millones de dólares, fluye a través de sus puertos del sur, estimó Farzanegan.

Farmani, el taxista, dijo que no quería aceptar lo que calificó como una paz “humillante” con Estados Unidos e Israel.

“Un país que ha sacrificado a tantos mártires y tiene a tanta gente dispuesta a dar su vida no puede simplemente dejar que otros, desde el otro lado del mundo, nos dicten las condiciones”.

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EEUU dice que tiene el “control” de Irán y Ormuz

Donald Trump afirmó que tendría una “larga conversación” con el presidente chino Xi Jinping con respecto a Irán, pero afirmó que el comercio tendrá una mayor prioridad.

Poco antes de partir hacia la cumbre, Trump volvió a amenazar a Irán en caso de que su gobierno no llegue a un acuerdo sobre su programa nuclear.

“Tenemos a Irán prácticamente bajo control”, afirmó el mandatario. “O llegamos a un acuerdo o quedarán diezmados. De una forma u otra, nosotros ganamos”.

La prensa estatal iraní reprodujo declaraciones del Ministerio de Relaciones Exteriores del país en las que califica de “infundada” la acusación de Kuwait, que fue objeto de repetidos ataques de Irán durante la guerra e incluso a lo largo del frágil alto el fuego que aún se mantiene en la región.

Sin embargo, los señalamientos y los reiterados ataques en toda la región han amenazado con reactivar una guerra abierta.

El estrecho de Ormuz permanece bajo el control asfixiante de Teherán, Estados Unidos mantiene un bloqueo contra Irán y las negociaciones entre los dos países parecen estancadas por el momento.

“No se puede generar una paz verdadera con una literatura de humillación, amenazas y ajuste de cuentas coercitivo”, señaló el diplomático iraní Kazem Gharibabadi el martes en la red social X.

Ante el riesgo de que el conflicto estalle de nuevo, Israel envió baterías antimisiles Cúpula de Hierro y personal para operarlas a Emiratos Árabes Unidos para defender al país durante la guerra, dijo el embajador estadounidense en Israel.

Se trata del primer despliegue que el ejército israelí haya reconocido públicamente hacia Emiratos Árabes Unidos —donde se encuentran Abu Dabi y Dubái— y pone de manifiesto la creciente relación entre Israel y Emiratos Árabes Unidos.

Además, un terremoto de magnitud 4,6 y varias réplicas sacudieron partes de Irán la noche del martes, según medios estatales iraníes. Testigos sintieron el temblor en la capital, Teherán, donde algunas personas salieron a las calles. La televisión estatal iraní dijo que no había informes de víctimas.

Kuwait alega que Irán planeó el ataque

Kuwait dijo que un equipo armado de la Guardia Revolucionaria de Irán intentó infiltrarse el pasado 1 de mayo en la isla Bubiyan, en el extremo noroeste del golfo Pérsico cerca de Irak e Irán.

Kuwait afirmó que detuvo a cuatro de los hombres, mientras que otros dos escaparon cuando sus fuerzas interrumpieron el ataque.

Una declaración que la prensa iraní atribuyó al Ministerio de Relaciones Exteriores en Teherán indicó que cuatro oficiales que se encontraban en una “misión convencional de patrulla marítima” habían ingresado en aguas de Kuwait debido a “una interrupción en el sistema de navegación”. Negó cualquier intención hostil y pidió la liberación de los detenidos.

La isla Bubiyan es sede del puerto Mubarak Al Kabeer, el cual está en construcción como parte de un plan chino para construir infraestructura en todo el mundo. Ese proyecto también fue atacado durante la guerra por Irán.

Kuwait no dio razón alguna de por qué tardó en vincular el ataque a Irán después de que dio a conocer el atentado el 3 de mayo sin ningún detalle.

Trump viaja a China para una cumbre donde Irán probablemente será un tema importante. Beijing ha sido durante mucho tiempo un comprador de crudo iraní sancionado y se ha visto afectado por el cierre del estrecho, el cual ha provocado una crisis energética mundial.

Guerra EEUU e Irán dejará 45 millones de personas en hambruna

La Organización de las Naciones Unidos (ONU) advierte crisis alimentaria por estrecho de Ormuz debido a que al menos 45 millones de personas podrían enfrentar el hambre por la guerra EEUU e Irán.

Al respecto, el documento señala que si Irán no permite el paso de fertilizantes clave a través de esta estratégica vía marítima.

Según el último informe, el cierre del estrecho de Ormuz por la guerra EEUU e Irán pone en riesgo fundamental las cadenas de suministro global, especialmente en lo que respecta a la agricultura y la seguridad alimentaria.

El estrecho de Ormuz es una ruta esencial para el comercio mundial y, actualmente, funciona como cuello de botella para el transporte de fertilizantes.

Si la restricción de Irán persiste, regiones enteras, particularmente países en desarrollo, verían sus cosechas comprometidas, elevando los precios de los alimentos y empujando a millones a la pobreza extrema.

Expertos señalan que el encarecimiento y la escasez de fertilizantes impactarían a países latinoamericanos dependientes de la importación de estos insumos, sumando presión a comunidades ya vulnerables frente a la inseguridad alimentaria.

Tal situación también podría incrementar la migración y la tensión social, según reportes de analistas internacionales.

EEUU e Irán “usarán” armas novedosas y poderosas en una próxima escalada de tensiones

Los gobiernos de Estados Unidos (EEUU) e Irán han prometido usar armas novedosas y poderosas en una próxima escalada de tensiones, generando alarma en el mundo.

El comandante de la Armada de Irán, Shahram Irani, ha generado alarma internacional por asegurar que tiene mayores capacidades militares.

De acuerdo a medios locales, Irán revela arma aterradora y advierte que será activada si el país es atacado, marcando una nueva fase en la tensión regional y global.

“Pronto revelaremos un arma aterradora contra el enemigo. […] En estos días muy cercanos, estas capacidades se mostrarán en el ámbito marítimo“, señaló Irani.

Añadió que los enemigos verán “el arma que tanto temen” muy cerca de ellos y advirtió que espera que “no sufran un infarto”, en referencia al posible impacto de estas demostraciones.

En los últimos años, la presión militar y diplomática sobre Irán en materia nuclear y de defensa ha ido en aumento.

Las sanciones de Occidente, sumadas a los enfrentamientos indirectos con Israel y Estados Unidos, han elevado la tensión en Oriente Medio.

El anuncio de un armamento “aterrador”, cuyo detalle no ha sido revelado pero que apunta a una capacidad de respuesta inédita, podría alterar significativamente el equilibrio estratégico en la región.

Esta advertencia ocurre después de recientes intercambios de amenazas entre Teherán y varios países occidentales.

Según el jefe militar iraní, “la próxima guerra podría cambiar la historia”, insinuando que la “arma aterradora” es una innovación que aún no ha sido utilizada.

Las reacciones internacionales no se han hecho esperar y varios gobiernos han solicitado una investigación más profunda sobre el armamento al que Irán hace referencia.

Dark Eagle, el proyectil más grande de EEUU que usará en Irán

Estados Unidos ha dado a conocer información clave sobre su novedoso misil estadounidense de largo alcance, una herramienta militar que promete revolucionar las capacidades operativas del país, específicamente en Irán.

Según fuentes oficiales, este sistema introduce avances tecnológicos pensados para superar a la competencia internacional, cambiando así el panorama estratégico global en materia de defensa.

A diferencia de otros proyectiles tradicionales, el novedoso misil estadounidense integra sistemas de guiado precisos y una capacidad de alcance mejorada, permitiendo impactar objetivos a grandes distancias con un margen de error mínimo, lo que generaría mayores daños en Irán.

Además, incorpora inteligencia artificial y sensores avanzados para adaptarse dinámicamente a diferentes escenarios, haciendo más difícil su detección y neutralización.

Irán no se “rendirá”: Líder supremo dice que protegerán sus capacidades nucleares y de misiles

El líder supremo de Irán afirmó el jueves que la República Islámica protegerá sus “capacidades nucleares y de misiles” como un activo nacional, en un posible intento de adoptar una postura firme mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, intenta alcanzar un acuerdo más amplio para afianzar el frágil alto el fuego que, por ahora, se mantiene en la guerra.

El ayatolá Moytabá Jamenei, en una declaración escrita leída por un presentador de la televisora estatal iraní como ocurre desde que asumió el poder tras el ataque aéreo del 28 de febrero que mató a su padre, el ayatolá Ali Jamenei, de 86 años, adoptó un tono desafiante, insistiendo en que el único lugar al que pertenecen los estadounidenses en el golfo Pérsico es “en el fondo de sus aguas” y que se estaba escribiendo un “nuevo capítulo” en la historia de la región.

Sus declaraciones llegan en un momento en que la industria petrolera de Irán ha comenzado a verse asfixiada por un bloqueo de la Marina estadounidense que impide que sus petroleros salgan al mar.

Mientras, el crudo Brent de referencia para entrega en junio llegó a alcanzar los 126 dólares por barril en las operaciones del jueves, mientras Teherán mantiene su asfixiante control sobre el estrecho de Ormuz, la estrecha boca del golfo Pérsico por la que pasa una quinta parte de todo el petróleo y el gas natural que se comercializa en el mundo.

Todo esto supone una presión adicional para la economía global, mientras Trump podría estar sopesando una respuesta.

“Con la ayuda y el poder de Dios, el brillante futuro de la región del golfo Pérsico será un futuro sin Estados Unidos, uno que sirva al progreso, la comodidad y la prosperidad de su pueblo”, dijo Jamenei en la declaración.

“Nosotros y nuestros vecinos al otro lado de las aguas del golfo Pérsico y del (golfo) de Omán compartimos un destino común. Los extranjeros que vienen desde miles de kilómetros de distancia para actuar con codicia y malicia no tienen cabida en él, excepto en el fondo de sus aguas”, agregó.

Medio Oriente presiona para que EEUU e Irán firmen la paz

Las negociaciones Irán EEUU podrían reunirse en una segunda ronda de negociaciones por las presiones de varios países mediadores que buscan una solución diplomática al prolongado conflicto nuclear que enfrenta a ambas naciones.

El diálogo, que involucra también a potencias europeas, buscaría reducir tensiones y sentar las bases para acuerdos internacionales de largo plazo.

La segunda ronda de conversaciones podría desarrollarse a inicios de la próximas semana, y reflejaría la importancia que otorgan estos países tanto a la seguridad regional como a la estabilidad energética mundial.

Irán listo para bombardear por el bloqueo de aguas internacionales por parte de EEUU

El pulso entre Estados Unidos e Irán se tensó el martes, cuando Estados Unidos declaró que había impuesto un bloqueo a los puertos de Irán, Teherán amenazó con atacar objetivos en toda la región y Pakistán afirmó que se apresuraba a reunir a las partes para mantener más conversaciones.

Aunque el alto el fuego de la semana pasada parecía mantenerse, la pugna por el estrecho de Ormuz corría el riesgo de reavivar las hostilidades y agravar las consecuencias económicas de la guerra en toda la región.

Las conversaciones destinadas a poner fin de manera permanente al conflicto, que comenzó el 28 de febrero con ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, no lograron un acuerdo el fin de semana pasado, aunque Pakistán ha propuesto albergar una segunda ronda en los próximos días.

Dos funcionarios paquistaníes, que hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a tratar el asunto con la prensa, señalaron que las primeras reuniones formaban parte de un proceso diplomático en curso, más que de un esfuerzo aislado.

Dos funcionarios estadounidenses que hablaron bajo condición de anonimato para abordar negociaciones diplomáticas delicadas, indicaron el lunes que los contactos sobre una nueva ronda de diálogo seguían en marcha. Explicaron que, aunque no se habían decidido el lugar, el calendario ni la composición de las delegaciones, las conversaciones podrían celebrarse el jueves.

La guerra, que entra ya en su séptima semana, ha sacudido los mercados y ha inquietado a la economía mundial, ya que gran parte del transporte marítimo se ha visto interrumpido y los ataques aéreos han destrozado infraestructura militar y civil en toda la región.

Los combates han matado al menos a 3.000 personas en Irán, a más de 2.000 en Líbano, a 23 en Israel y a más de una docena en estados árabes del Golfo. También han muerto 13 militares estadounidenses.

Acuerdo de paz entre EEUU e Irán se “estanca” mientras los efectos de la guerra continúan

Un frágil alto el fuego parecía mantenerse el sábado después de que Estados Unidos atacó a dos petroleros de Irán, mientras el país que alberga la sede regional de la Marina estadounidense dijo que arrestó a decenas de personas que, según alegó, tenían vinculación con la Guardia Revolucionaria de Irán.

Los ataques del viernes sembraron dudas sobre el frágil alto el fuego, adoptado hace un mes, que Estados Unidos ha insistido en que sigue vigente. Washington espera una respuesta de Irán a su última propuesta de acuerdo para poner fin a la guerra, reabrir el estrecho de Ormuz y revertir el controvertido programa nuclear iraní.

El ejército de Estados Unidos informó el viernes que sus fuerzas habían inutilizado dos petroleros iraníes que intentaban romper el bloqueo estadounidense de los puertos de Irán. Horas antes, el ejército indicó que frustró ataques contra tres buques de la Marina y atacó instalaciones militares iraníes en el estrecho.

Por su parte, el Ministerio del Interior de Baréin, una pequeña isla en el golfo Pérsico, reportó el sábado el arresto de 41 personas a las que acusa de formar parte de un grupo afiliado a la Guardia Revolucionaria de Irán. Se están llevando a cabo investigaciones para tomar medidas adicionales contra cualquiera que esté vinculado al grupo, agregó sin ofrecer más detalles.

Baréin está gobernado por una monarquía suní pero, como ocurre con Irán, su población es mayoritariamente chií. Grupos de derechos humanos sostienen que el reino ha utilizado la guerra entre Irán y Estados Unidos —cuya Quinta Flota tiene su base allí— como pretexto para reprimir la disidencia interna.

EEUU denuncia a Irán ante la ONU por cobro de “peaje” en Ormuz

Estados Unidos denuncia a Irán ante la ONU por prácticas que, según diversas fuentes, estarían afectando la seguridad marítima en una de las rutas náuticas más importantes del mundo.

Washington acusa al régimen iraní de cobrar peajes ilegales a barcos que cruzan el estratégico estrecho de Ormuz, un punto vital para el comercio global de hidrocarburos.

EEUU alertó que estas medidas pueden escalar la tensión en la región e impactar directamente en el comercio internacional, sin mencionar que fueron ellos que iniciaron la guerra contra Irán.

El gobierno estadounidense presentó esta denuncia formal durante una sesión de la ONU, advirtiendo que estas acciones podrían ser una violación del derecho internacional y ponen en riesgo la libre navegación.

El estrecho de Ormuz conecta el Golfo Pérsico con el mar Arábigo y es responsable del paso de aproximadamente un tercio del petróleo transportado por mar a nivel mundial.

Cualquier intento de control o restricción en esta vía, por parte de Irán, tiene consecuencias inmediatas para la economía global.

Estados Unidos enfatizó la gravedad de que Irán pretenda establecer cobros arbitrarios y advirtió sobre el peligro de incidentes en un área ya de por sí tensa.

Además, otros países de la región y aliados occidentales manifestaron preocupación por las consecuencias de estas acciones, llamando al régimen iraní a respetar las normas internacionales.

EEUU ha enviado mensajes contradictorios en la guerra contra Irán

Estados Unidos e Irán han respetado en términos generales el alto el fuego desde el 8 de abril. Pero las negociaciones presenciales entre ambos países, organizadas por Pakistán el mes pasado, no resultaron en un acuerdo para poner fin a la guerra.

Teherán dijo el jueves que estaba analizando las más recientes propuestas estadounidenses para poner fin a la guerra.

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, Esmail Baghaei, dijo que la República Islámica revisa los mensajes de Pakistán, que está mediando en las negociaciones de paz, pero que Irán “aún no ha llegado a una conclusión, y no se ha dado ninguna respuesta a la parte estadounidense”, reportó la televisora estatal iraní.

En el Vaticano, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, discutió los esfuerzos de paz en Oriente Medio con el papa León XIV, cuya oposición a la guerra con Irán ha llevado a enfrentamientos abiertos con Trump.

Los mensajes del gobierno de Trump sobre su estrategia para poner fin a la guerra han sido contradictorios. Un frágil alto el fuego y declaraciones previas de que las operaciones militares habían terminado han dado paso a nuevas amenazas de bombardeos si Irán no acepta un acuerdo que permita reanudar los embarques de petróleo y de gas natural interrumpidos por el conflicto.

Trump reiteró sus amenazas después del intercambio de disparos del jueves.

“Tienen que entender: si no se firma, van a sufrir mucho dolor”, señaló.

Al preguntarle qué tan cerca están de un acuerdo, Trump respondió: “Podría ocurrir en cualquier momento”, pero rápidamente añadió: “Y podría no ocurrir”.

Emiratos reporta un ataque mientras se pone a prueba el alto el fuego en la guerra con Irán

El frágil alto el fuego en la guerra de Irán se vio sometido a una mayor presión el viernes, luego de que Emiratos Árabes Unidos dijo que interceptó ataques de Irán con misiles y drones, horas después de que Estados Unidos anunció que había frustrado ataques contra tres buques de su Armada en el estrecho de Ormuz y que había tomado represalias contra instalaciones militares iraníes.

Por el momento, en Emiratos no se han reportado daños.

Irán y Estados Unidos están intercambiando golpes mientras sus negociadores buscan un acuerdo para poner fin a los combates, pero hasta ahora han evitado volver a una guerra total. No está claro hasta qué punto las dos partes están cerca de alcanzar un pacto sobre cuestiones como el programa nuclear de Teherán, que Washington e Israel prometieron frenar cuando iniciaron la guerra el 28 de febrero; o el estrecho de Ormuz, una vía marítima clave que la República Islámica ha cerrado prácticamente por completo en un intento de presionar a la economía global.

El jueves, Irán indicó que estaba examinando las últimas propuestas estadounidenses para acabar con la guerra, que le fueron entregadas a través de Pakistán, que funge como mediador en las negociaciones de paz.

Trump restó importancia al intercambio de fuego entre Irán y la Armada de Estados Unidos el jueves. En una conversación telefónica con un reportero de la televisora ABC, Trump calificó los ataques de represalia contra Irán como “un pequeño toque de amor”.

Insistió en que el alto el fuego se mantiene y podría alcanzarse un acuerdo “en cualquier momento”, pero reiteró sus amenazas de bombardeos si Teherán no acepta un pacto que permita la reanudación de los envíos de petróleo y gas natural, que se han visto interrumpidos por el conflicto.

“Tienen que entender: si no se firma, lo van a pasar muy mal”, dijo a reporteros en Washington.

La prensa estatal de Irán reportó que las fuerzas del país intercambiaron fuego con “el enemigo” en la isla de Qeshm, en el estrecho de Ormuz. También informaron de fuertes ruidos y fuego defensivo continuo en el oeste de Teherán a última hora de la noche del jueves.

El alto al fuego entre EEUU e Irán se ha mantenido en gran medida desde el 8 de abril. Las conversaciones presenciales entre los dos países, organizadas por Pakistán el mes pasado, no lograron concretar un acuerdo para poner fin a la guerra.

EEUU dice que respondió a un ataque de Irán en Ormuz

Irán ha cerrado casi por completo la vía marítima, crucial para el comercio de petróleo y gas global, desde que Estados Unidos e Israel iniciaron la guerra el 28 de febrero, lo que causó un alza global de los precios del combustible y sacudió los mercados mundiales. Estados Unidos ha impuesto su propio bloqueo a los puertos de Irán.

El ejército estadounidense publicó un video de los dos petroleros iraníes en el que se veía como uno de sus cazas impactaba en sus chimeneas el viernes. A principios de semana, un avión militar de Estados Unidos destruyó el timón de un petrolero que, según el ejército, intentaba romper su bloqueo.

Durante la noche, un ataque estadounidense mató al menos a un marinero e hirió a otros 10 a bordo de un buque de carga que se incendió, informó una agencia de noticias afiliada al poder judicial ide Irán. No estaba claro si la embarcación era uno de los dos petroleros que Washington reconoció haber atacado.

Pese a los ataques, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha insistido en que el alto el fuego se mantiene. También ha reiterado las amenazas de reanudar los bombardeos a gran escala si la República Islámica no acepta un acuerdo para reabrir el estrecho y revertir su programa nuclear.

El viernes, el portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Esmail Baghaei, afirmó que el país no prestaba atención a los “plazos” y que Teherán continúa revisando una propuesta de la Casa Blanca relacionada con las negociaciones en curso, según la agencia noticiosa estatal IRNA.

Un alto funcionario iraní también declaró el viernes que el líder supremo del país, Moytabá Jamenei, gozaba de “plena salud” y que, en algún momento, aparecería en público.

Las declaraciones las hizo Mazaher Hosseini, vinculado a la oficina del anterior líder supremo de Irán, en una concentración progubernamental. Hosseini sostuvo que Moytabá había sufrido lesiones en una rodilla y en la espalda, pero que se habían curado ya en gran medida y ahora se encontraba bien.

Jamenei no ha sido visto en público desde que comenzó la guerra, y la ausencia continuada de imágenes, audios o videos verificados de él ha alimentado las especulaciones sobre su situación. Comentarios como los de Hosseini son vistos por algunos como intentos de contrarrestar las dudas de que quizá no esté vivo.

La ONU se une a las exigencias de Trump: Irán debe ser controlada de manera estricta

Cualquier posible acuerdo entre Estados Unidos e Irán para poner fin a su guerra en Oriente Medio debe incluir medidas “muy detalladas” para verificar las actividades nucleares de Irán, afirmó el miércoles el jefe de la agencia de control nuclear de la ONU.

El director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, Rafael Grossi, subrayó la necesidad de un régimen de verificación exhaustivo para el programa nuclear iraní, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declarase el martes que en los próximos dos días podía celebrarse una segunda ronda de conversaciones con Irán.

El gobierno de Trump ha señalado que impedir que Irán obtenga un arma nuclear es un objetivo clave de la guerra. Irán ha dicho anteriormente que no está desarrollando ese tipo de armas, pero rechaza límites a su programa nuclear.

La ronda inicial de conversaciones entre ambos países no logró producir un acuerdo el fin de semana pasado en Pakistán. La Casa Blanca indicó que las ambiciones nucleares de Irán fueron un punto central de fricción. Pero un funcionario diplomático iraní, que habló bajo condición de anonimato debido a la sensibilidad de las conversaciones a puerta cerrada, negó que las negociaciones hubieran fracasado por las ambiciones nucleares de Irán.

Irán tiene un programa nuclear ambicioso

“Irán tiene un programa nuclear muy ambicioso y amplio, así que todo eso requerirá la presencia de inspectores del OIEA”, dijo Grossi a los periodistas en Seúl. “De lo contrario, no habrá un acuerdo. Habrá una ilusión de acuerdo”.

Afirmó que cualquier acuerdo sobre tecnología nuclear “requiere mecanismos de verificación muy detallados”.

Irán no ha permitido al OIEA acceder a sus instalaciones nucleares bombardeadas por Israel y Estados Unidos durante una guerra de 12 días en junio, según un informe confidencial del OIEA distribuido entre los Estados miembros y visto por The Associated Press en febrero.

El informe subrayó que “no puede verificar si Irán ha suspendido todas las actividades relacionadas con el enriquecimiento”, ni el “tamaño de las reservas de uranio de Irán en las instalaciones nucleares afectadas”.

Irán ha insistido durante mucho tiempo en que su programa es pacífico, pero el OIEA y las naciones occidentales sostienen que Teherán tuvo un programa organizado de armas nucleares hasta 2003.

El OIEA ha mantenido que Irán cuenta con una reserva de 440,9 kilogramos (972 libras) de uranio enriquecido hasta una pureza del 60%, a un breve paso técnico de los niveles del 90% propios del grado armamentístico.

Esa reserva podría permitir a Irán construir hasta 10 bombas nucleares, si decidiera convertir su programa en arma, había dicho Grossi anteriormente.

Ese material nuclear tan altamente enriquecido normalmente debería verificarse cada mes, de acuerdo con las directrices del OIEA.

Durante la conferencia de prensa del miércoles, Grossi también dijo que su agencia ha confirmado “un rápido aumento” de la actividad en instalaciones nucleares en Corea del Norte. Sus comentarios se hicieron eco de una opinión de muchos observadores extranjeros de que Corea del Norte ha tomado medidas para ampliar su principal complejo nuclear de Yongbyon y construir recintos adicionales de enriquecimiento de uranio desde que su diplomacia con Estados Unidos colapsó en 2019.

“Inaceptable”: EEUU quiere que Irán deje de enriquecer uranio por 20 años

La propuesta de 20 años de restricción al enriquecimiento fue presentada durante las negociaciones impulsadas por Pakistán.

Según explicó, esta medida permitiría aliviar las preocupaciones sobre la proliferación de armas nucleares en la región.

Diversos países europeos han apoyado la posición estadounidense, remarcando la importancia de evitar una escalada nuclear en Medio Oriente.

Sin embargo, Irán insiste en que su programa tiene fines pacíficos y critica las sanciones impuestas por Washington.

Analistas internacionales temen que la falta de acuerdo agrave la desconfianza y el riesgo de una futura confrontación.

Por su parte, Irán ha calificado de inaceptable la propuesta; proponiendo una veda de cinco años. Este punto ha sido trascendental para que las negociaciones se detengan.

Vuelven las tensiones entre EEUU e Irán por el uranio persa

La confirmación de que Irán seguirá enriqueciendo uranio pese a las amenazas del presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, eleva la tensión en torno al programa nuclear iraní y preocupa a la comunidad internacional.

Este anuncio llega tras recientes advertencias de Estados Unidos sobre posibles acciones militares ante la falta de avances diplomáticos.

La decisión de Irán, comunicada oficialmente este martes, subraya el deterioro de las relaciones entre Teherán y Washington. El enriquecimiento de uranio es el proceso clave para la obtención de combustible nuclear, y su aceleración genera temores de una posible proliferación de armas en Medio Oriente.

Por su parte, Trump amenazó con nuevos ataques si Irán persiste en sus actividades, advirtiendo sobre consecuencias “más graves” para la región.

Escalada diplomática y riesgos para la estabilidad regional

La respuesta iraní forma parte de una larga disputa sobre los límites y la supervisión internacional en su programa nuclear, un tema central en las tensiones con Estados Unidos y Europa.

Varias naciones han solicitado la vuelta a la mesa de negociaciones y el respeto a los acuerdos previos. Sin embargo, la reciente retórica de ambos bandos aumenta el riesgo de confrontaciones y coloca a la zona al borde de una crisis más profunda.

Esta situación recuerda otros episodios de tensión internacional relacionados con la energía nuclear y destaca la urgencia de soluciones diplomáticas.

Para seguir de cerca otros temas de política internacional, te invitamos a leer sobre la [reacción mundial tras el último atentado en Oriente Medio.

La ONU advirtió que Irán tiene suficiente uranio altamente enriquecido para construir “varias” armas nucleares

La organización de las Naciones Unidas (ONU) advirtió a través de un comunicado que Irán tiene suficiente uranio altamente enriquecido para construir varias armas nucleares si lo desea.

Recientemente, los expertos en no proliferación han sugerido que Irán tenía suficiente uranio enriquecido hasta el 60% para construir al menos un arma nuclear, aunque Teherán ha insistido durante mucho tiempo que su programa tiene fines pacíficos.

Rafael Mariano Grossi, del Organismo Internacional de la Energía Atómica, en una conferencia de presa, muestra lo mucho que está en juego el programa nuclear iraní y expresó “una cosa es cierta: han acumulado suficiente material nuclear para varias armas nucleares, no para una en este momento”.

Los diplomáticos iraníes han señalado los sermones del líder supremo, el ayatolá Khamenei, como un edicto religioso vinculante de que Irán no buscaría construir una bomba atómica.

Sin embargo, en los últimos meses funcionarios iraníes han empezado a hablar abiertamente de la posibilidad de construir armas nucleares, mientras Teherán arma a Rusia en su guerra contra Ucrania y los disturbios sacuden a la República Islámica.

“El programa nuclear iraní nunca ha tenido como objetivo fabricar armas nucleares y el enriquecimiento no tiene nada que ver con desviarse de él”, declaró un representante del gobierno iraní a la agencia de noticias AP.

Asimismo, Israel, que ha llevado a cabo ataques para detener programas nucleares en Irak y Siria, ha advertido que no permitirá que Irán obtenga una bomba nuclear.

Hasta el momento, Grossi señalo que no había “casi ninguna actividad diplomática” para tratar de restaurar el acuerdo nuclear con Irán, un acuerdo que ahora describe como “una cáscara vacía”. Sin embargo, instó a más diplomacia, ya que Teherán todavía necesitaría diseñar y probar cualquier posible arma nuclear.

OIEA: Irán está aumentando reservas de uranio

VIENA (AP) — Irán parece haber realizado actividades nucleares en una instalación que no había difundido a los inspectores extranjeros, informó el lunes el Organismo Internacional de Energía Atómica.

El organismo dependiente de Naciones Unidas dijo que había detectado rastros de uranio derivado de actividad humana “en una localidad dentro de Irán que no había sido reportada al organismo”.

Es la primera vez que el OIEA confirma denuncias hechas antes por Estados Unidos e Israel.

La instancia no identificó el lugar en su reporte anual, entregado a sus países miembros y revisado por reporteros de The Associated Press.

Además, la instancia afirmó que Irán está aumentando sus reservas de uranio, lo que viola el acuerdo nuclear del 2015 y que Irán está enriqueciendo uranio en una instalación subterránea en Fordo, lo que también está vedado por el acuerdo.

El informe añade que Teherán está enriqueciendo el uranio al 4,5% a pesar de que el límite establecido era de 3,67%.

Desde que Estados Unidos bajo el gobierno de Donald Trump se salió unilateralmente del acuerdo nuclear el año pasado e impuso nuevas sanciones económicas a Irán la economía iraní ha caído en espiral. A raíz de ello Irán ha estado gradualmente violando las cláusulas del pacto a fin de presionar a las otras potencias mundiales _Gran Bretaña, Francia, Alemania, China y Rusia_ a ofrecerle mayores incentivos económicos.

En una reunión en Bruselas el lunes, los cancilleres de la UE ratificaron su respaldo al pacto con Irán.

La comisionada de relaciones exteriores de la UE Federica Mogherini afirmó el “compromiso total con el acuerdo que sigue siendo crucial para nuestra seguridad, aun cuando se está haciendo difícil preservarlo. Continuaremos nuestros esfuerzos por una implementación total del acuerdo”.

Es posible que en los próximos días se convoque a una reunión de todos los firmantes del pacto.

En su reporte, el OIEA aseguró que para el 3 de noviembre, las reservas de uranio iraní ascendían a 372,3 kilos (820,78 libras) comparado con 241,6 kilos el 19 de agosto y más que el límite estipulado de 202,8 kilos.

Confirmó además la existencia de las centrifugadoras en la base de Fordo, a donde Irán aceptó la entrada de inspectores.

Según el acuerdo, Fordo debería ser nada más un centro de investigaciones, pero actualmente alberga más de 1.000 centrifugadoras.

La semana pasada en una reunión del OIEA se habló de una instalación iraní no declarada, en las afueras de Teherán, que el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu describió ante la ONU en el 2018 como “un arsenal atómico secreto”.

En septiembre pasado, el ministro de Unificación de Corea del Sur, Chung Dong-young, dijo que Corea del Norte estaba operando cuatro instalaciones de enriquecimiento de uranio y que estaban funcionando todos los días.