El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha reiterado su propuesta de reformar la ONU, haciendo énfasis en la necesidad de que el próximo liderazgo del organismo recaiga en una mujer.

Durante su intervención más reciente, Sánchez destacó que “ha llegado la hora de que Naciones Unidas tenga, por primera vez en su historia, una mujer al frente”, subrayando la importancia de los valores de igualdad y justicia en la gobernanza global.

La demanda de Sánchez se produce en un contexto de continuas críticas a la estructura actual de la ONU, señalada por muchos expertos como desactualizada frente a los desafíos globales de hoy.

En este sentido, el mandatario español plantea que la reforma de la ONU debería incluir cambios en su funcionamiento, transparencia y representatividad, uniendo este proceso con la oportunidad de romper el techo de cristal en los puestos más altos de la diplomacia internacional.

El debate sobre la representación de género en organismos internacionales

El papel de las mujeres en las posiciones de decisión global ha sido un tema recurrente en la agenda internacional.

En organismos como la ONU, nunca una mujer ha ocupado el cargo de Secretaria General, a pesar de diversas candidaturas en el pasado.

La propuesta de Sánchez se suma a una corriente de opinión que exige avanzar hacia una diplomacia más inclusiva y diversa, alineada con los desafíos del siglo XXI y la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible.

En América Latina y otras regiones, la representación de mujeres ha ido aumentando, aunque los avances siguen siendo lentos en los máximos cargos.

Cabe recordar que la reforma de la ONU y el impulso al liderazgo femenino tienen relevancia para las democracias del mundo, incluyendo Latinoamérica, donde la representación igualitaria y las políticas de inclusión están cada vez más presentes en el debate público.

La ONU advierte: el conflicto en Irán multiplica la pobreza

El conflicto en Irán y pobreza se han convertido en temas de preocupación global, especialmente tras la reciente advertencia de Naciones Unidas.

Según un informe presentado por la ONU, el agravamiento de la crisis y la continuidad de la violencia amenazan con revertir los avances logrados en desarrollo social, incrementando los índices de pobreza a niveles alarmantes.

Los expertos internacionales han señalado que, tras meses de tensiones, la situación humanitaria empeora a diario.

El Programa de la ONU para el Desarrollo (PNUD) sostiene que la inseguridad, así como las sanciones, están limitando el acceso a bienes básicos, incrementando la desigualdad y generando un efecto dominó en sectores como salud, educación y alimentación.

El reporte de la ONU destaca que millones de familias iraníes han visto reducido su poder adquisitivo y acceso a servicios básicos. El aumento en los precios de alimentos, medicinas y energía, sumado al desempleo, agrava la pobreza y condiciona el futuro del país.

Si no se alcanzan soluciones pacíficas pronto, Irán podría perder hasta una década de avances en desarrollo humano.

No es la primera vez que Naciones Unidas llama la atención sobre el desgaste social provocado por conflictos internos.

En situaciones similares, regiones de América Latina también han enfrentado incrementos en la pobreza tras prolongados periodos de inestabilidad.

La comunidad internacional insiste en la urgencia de garantizar el acceso a ayuda humanitaria y estabilizar el país para evitar una catástrofe social a mayor escala.

La ONU se une a las exigencias de Trump: Irán debe ser controlada de manera estricta

Cualquier posible acuerdo entre Estados Unidos e Irán para poner fin a su guerra en Oriente Medio debe incluir medidas “muy detalladas” para verificar las actividades nucleares de Irán, afirmó el miércoles el jefe de la agencia de control nuclear de la ONU.

El director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, Rafael Grossi, subrayó la necesidad de un régimen de verificación exhaustivo para el programa nuclear iraní, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declarase el martes que en los próximos dos días podía celebrarse una segunda ronda de conversaciones con Irán.

El gobierno de Trump ha señalado que impedir que Irán obtenga un arma nuclear es un objetivo clave de la guerra. Irán ha dicho anteriormente que no está desarrollando ese tipo de armas, pero rechaza límites a su programa nuclear.

La ronda inicial de conversaciones entre ambos países no logró producir un acuerdo el fin de semana pasado en Pakistán. La Casa Blanca indicó que las ambiciones nucleares de Irán fueron un punto central de fricción. Pero un funcionario diplomático iraní, que habló bajo condición de anonimato debido a la sensibilidad de las conversaciones a puerta cerrada, negó que las negociaciones hubieran fracasado por las ambiciones nucleares de Irán.

Irán tiene un programa nuclear ambicioso

“Irán tiene un programa nuclear muy ambicioso y amplio, así que todo eso requerirá la presencia de inspectores del OIEA”, dijo Grossi a los periodistas en Seúl. “De lo contrario, no habrá un acuerdo. Habrá una ilusión de acuerdo”.

Afirmó que cualquier acuerdo sobre tecnología nuclear “requiere mecanismos de verificación muy detallados”.

Irán no ha permitido al OIEA acceder a sus instalaciones nucleares bombardeadas por Israel y Estados Unidos durante una guerra de 12 días en junio, según un informe confidencial del OIEA distribuido entre los Estados miembros y visto por The Associated Press en febrero.

El informe subrayó que “no puede verificar si Irán ha suspendido todas las actividades relacionadas con el enriquecimiento”, ni el “tamaño de las reservas de uranio de Irán en las instalaciones nucleares afectadas”.

Irán ha insistido durante mucho tiempo en que su programa es pacífico, pero el OIEA y las naciones occidentales sostienen que Teherán tuvo un programa organizado de armas nucleares hasta 2003.

El OIEA ha mantenido que Irán cuenta con una reserva de 440,9 kilogramos (972 libras) de uranio enriquecido hasta una pureza del 60%, a un breve paso técnico de los niveles del 90% propios del grado armamentístico.

Esa reserva podría permitir a Irán construir hasta 10 bombas nucleares, si decidiera convertir su programa en arma, había dicho Grossi anteriormente.

Ese material nuclear tan altamente enriquecido normalmente debería verificarse cada mes, de acuerdo con las directrices del OIEA.

Durante la conferencia de prensa del miércoles, Grossi también dijo que su agencia ha confirmado “un rápido aumento” de la actividad en instalaciones nucleares en Corea del Norte. Sus comentarios se hicieron eco de una opinión de muchos observadores extranjeros de que Corea del Norte ha tomado medidas para ampliar su principal complejo nuclear de Yongbyon y construir recintos adicionales de enriquecimiento de uranio desde que su diplomacia con Estados Unidos colapsó en 2019.

Donald Trump oficializa su Consejo de Paz: ¿Y la ONU?

Donald Trump, mandatario de Estados Unidos, sorprendió a la opinión pública al revelar de manera oficial la creación de su Consejo de Paz, una plataforma destinada a abordar desafíos globales y establecer nuevas estrategias de colaboración internacional.

La iniciativa, que ya ha comenzado a hacer eco en medios internacionales, promete influir en las relaciones exteriores y la seguridad nacional, rivalizando con las labores de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Este anuncio se alinea con las recientes declaraciones de Trump, quien sostiene que una política orientada al diálogo y la negociación fortalecerá la posición de Estados Unidos ante amenazas y crisis globales.

“Una vez que el Consejo esté completamente formado, podremos hacer prácticamente todo lo que queramos. Lo haremos en colaboración con la ONU“, señaló el presidente estadounidense.

EEUU “amenaza” a la ONU: “Adaptarse, reducirse o morir”

Estados Unidos exigió recientemente reformas radicales en las contribuciones a la ONU, según declaraciones oficiales recogidas por agencias.

La administración estadounidense considera esencial revisar tanto la estructura de financiación como los mecanismos de gestión de la organización internacional, en un contexto de tensiones y reclamos por mayor transparencia y eficiencia.

La petición de reformas radicales en las contribuciones ONU por parte de Estados Unidos responde a una histórica demanda de ajustar las cuotas y responsabilidades financieras de los miembros.

La Casa Blanca argumenta que actualmente la carga financiera recae de manera desproporcionada en los países más desarrollados, y aboga por un modelo justo donde todos los miembros contribuyan conforme a sus capacidades reales.

Propuestas principales y reacciones internacionales

Dentro de las propuestas estadounidenses destacan la revisión de los porcentajes de contribución obligatoria, la creación de nuevos mecanismos de transparencia en el gasto de fondos y el fortalecimiento de auditorías independientes.

Asimismo, Washington propone incentivar la participación de países emergentes en el sostenimiento económico de la ONU. Estas demandas han generado respuestas mixtas en la comunidad internacional.

Algunos países miembros apoyan la necesidad de optimizar los recursos, mientras otros advierten que esto podría debilitar las funciones de la organización.

Se detalla que la ONU todavía no ha emitido un comunicado formal sobre la solicitud, pero fuentes internas sugieren que habrá debates al respecto en las próximas sesiones plenarias.

El debate sobre la financiación de la ONU no es nuevo; sin embargo, la presión de Washington podría marcar un punto de inflexión en la gestión financiera del organismo, que este año enfrenta nuevos retos globales y demandas de modernización.



