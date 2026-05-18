El presidente no ofreció detalles sobre el ataque planeado, pero indicó que ordenó a las fuerzas armadas de Estados Unidos “estar preparadas para avanzar con un asalto total, a gran escala, contra Irán, en cualquier momento, en el caso de que no se alcance un acuerdo aceptable”.

WASHINGTON (AP) — El presidente estadounidense Donald Trump manifestó que aplazará un ataque militar contra Irán previsto para el martes porque están en marcha “negociaciones serias”.

El anuncio de Trump en una publicación en redes sociales el lunes se produjo luego de advertir que el tiempo se agotaba para que Teherán alcanzara un acuerdo o se reanudarían los combates tras un frágil alto el fuego.

El presidente no ofreció detalles sobre el ataque planeado, pero indicó que ordenó a las fuerzas armadas de Estados Unidos “estar preparadas para avanzar con un asalto total, a gran escala, contra Irán, en cualquier momento, en el caso de que no se alcance un acuerdo aceptable”.

Trump ha amenazado durante semanas con que el alto el fuego alcanzado a mediados de abril podría terminar si Irán no lograba un acuerdo, con parámetros cambiantes para concretar dicho acuerdo.

El lunes publicó que cancelaba el ataque planeado a petición de aliados en Oriente Medio, incluidos los líderes de Qatar, Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos.

Imagen cortesía.

Irán busca ofrecer más de $50 millones por la “cabeza” de Trump

Irán ha generado controversia internacional tras la supuesta propuesta de otorgar una recompensa de $54 millones a quien proporcione información que ayude en el asesinato del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Esta medida, que ha sido divulgada por el parlamento iraní, apunta directamente al mandatario.

El diputado iraní Ebrahim Azizi habría declarado que el parlamento iraní está revisando una propuesta que ofrece 50 millones de euros a cualquiera que mate al presidente estadounidense Donald Trump en represalia por los líderes iraníes muertos en conflictos pasados.



El tema ha causado preocupación y debate entre países occidentales y dentro de la región de Medio Oriente, aumentando las tensiones ya existentes entre Irán y Estados Unidos.

El medio de comunicación opositor iraní Iran International informó que, según Azizi, que preside el Comité de Seguridad Nacional y Política Exterior del parlamento iraní, los legisladores redactaron varias medidas nuevas tras la guerra de marzo, incluyendo un proyecto de ley titulado “Contraacción por parte de las Fuerzas Militares y de Seguridad de la República Islámica.”

La propuesta de Irán sobre recompensa por Donald Trump subraya la persistencia del conflicto diplomático tras el ataque estadounidense en Bagdad, donde murió Soleimani, y se percibe como un acto de represalia directa.

Desde el asesinato de Qassem Soleimani, la relación entre ambos países se encuentra en uno de sus puntos más críticos de las últimas décadas.

Irán considera a Trump como el principal responsable de la operación y, con esta iniciativa, busca justicia por la muerte del alto comandante.

El gobierno de Irán ya había condenado públicamente el ataque y anunciado investigaciones propias para identificar a los responsables.

Trump dice que se le está acabando la paciencia con Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió públicamente que su paciencia “no va a durar mucho más” en el conflicto diplomático con Irán, instando al gobierno iraní a llegar pronto a un acuerdo con Estados Unidos respecto al polémico programa nuclear.

Estas declaraciones elevan la tensión mientras continúan los desacuerdos sobre el levantamiento de sanciones y el monitoreo internacional.

Trump reiteró que espera una pronta respuesta de Irán para retomar conversaciones, sugiriendo que Estados Unidos está preparado para tomar acciones si Irán no modifica su postura.

El tema del acuerdo nuclear ha sido central en las relaciones entre ambos países y sigue generando incertidumbre en la comunidad internacional.

Por su parte, Irán se ha mostrado reacio a negociar bajo presión y mantiene exigencias para la eliminación de sanciones económicas antes de abrir un diálogo real con Washington.

Organismos como la ONU y la Unión Europea siguen pidiendo calma e instan a ambas partes a buscar una solución diplomática antes de que escale el conflicto.

La advertencia de Trump llega en un momento clave, dado que el contexto geopolítico global está marcado por la inestabilidad en Medio Oriente y la carrera armamentista.

El desenlace de este enfrentamiento podría tener repercusiones directas en la seguridad y la economía mundial.

Trump dice que no quedará nada de Irán

Las tensiones entre Estados Unidos e Irán vuelven a escalar después de que Donald Trump lanzó una fuerte advertencia al país islámico.

En declaraciones recientes recogidas por medios internacionales, Trump afirmó que “no quedará nada” si Irán decide continuar con sus acciones hostiles.

“Para Irán, el tiempo se acaba y más les vale actuar RÁPIDO, o no quedará nada de ellos. ¡EL TIEMPO ES FUNDAMENTAL! Presidente DJT”, publicó Trump en Truth Social.

Trump se ha mostrado cada vez más impaciente con la forma en que Irán ha manejado las negociaciones diplomáticas y sigue frustrado por el cierre continuo del estrecho de Ormuz y su impacto en los precios mundiales del petróleo.

El estrecho de Ormuz, controlado por Irán, es una de las rutas marítimas más importantes del planeta, siendo el canal por donde transita cerca del 20% del petróleo mundial.

Las amenazas de Trump se suman a las ya existentes tensiones en Oriente Medio, especialmente tras recientes incidentes entre embarcaciones iraníes y fuerzas occidentales, y el aumento de la militarización en la región.

En los últimos días, Trump ha considerado más seriamente la posibilidad de reanudar las operaciones de combate a gran escala en Irán como una forma de obligarlos a llegar a un compromiso para poner fin a la guerra, a pesar de su preferencia por resolver el conflicto por la vía diplomática.

Trump: Acepté la tregua con Irán como un favor a otros países

En recientes declaraciones, Donald Trump ha confirmado que Estados Unidos aceptó tregua con Irán como un favor para otras naciones, entre estas para Pakistán.

Las relaciones entre EEUU e Irán han sido históricamente conflictivas, marcadas por episodios como el asesinato del general iraní Qasem Soleimani y los ataques de represalia iraníes a bases estadounidenses en la región.

Según Trump, el acuerdo surgió tras intensos días de amenazas y posteriores contactos indirectos que facilitaron una desescalada. Esta tregua, aunque informal, permitió evitar mayores enfrentamientos armados e incluso posibles víctimas civiles.

El rol de la diplomacia resultó clave en el escenario internacionales de ese momento. Trump sostiene que, aunque hubo presiones internas y externas para una respuesta militar, su equipo optó finalmente por aceptar la tregua propuesta, priorizando la estabilidad y la reducción de riesgos en la región de Oriente Medio.

“Realmente hicimos el alto el fuego a petición de otras naciones. Yo no habría estado a favor, pero lo hicimos como un favor a Pakistán”, dijo el presidente estadounidense a bordo del Air Force One a su regreso de China.

El inquilino de la Casa Blanca elogió nuevamente a las autoridades pakistaníes, quienes ayudaron a negociar la tregua alcanzada con Irán.

Trump dice que se le está acabando la paciencia con Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió públicamente que su paciencia “no va a durar mucho más” en el conflicto diplomático con Irán, instando al gobierno iraní a llegar pronto a un acuerdo con Estados Unidos respecto al polémico programa nuclear.

Estas declaraciones elevan la tensión mientras continúan los desacuerdos sobre el levantamiento de sanciones y el monitoreo internacional.

Trump reiteró que espera una pronta respuesta de Irán para retomar conversaciones, sugiriendo que Estados Unidos está preparado para tomar acciones si Irán no modifica su postura.

El tema del acuerdo nuclear ha sido central en las relaciones entre ambos países y sigue generando incertidumbre en la comunidad internacional.

Por su parte, Irán se ha mostrado reacio a negociar bajo presión y mantiene exigencias para la eliminación de sanciones económicas antes de abrir un diálogo real con Washington.

Organismos como la ONU y la Unión Europea siguen pidiendo calma e instan a ambas partes a buscar una solución diplomática antes de que escale el conflicto.

La advertencia de Trump llega en un momento clave, dado que el contexto geopolítico global está marcado por la inestabilidad en Medio Oriente y la carrera armamentista.

El desenlace de este enfrentamiento podría tener repercusiones directas en la seguridad y la economía mundial.

Trump fracasó con su operación para liberar Ormuz

El Proyecto Libertad en Ormuz fue un fracaso según reportan múltiples medios internacionales, basados ante la falta de resultados positivos del operativo montado por EEUU.

Esta iniciativa, impulsada por el gobierno de Trump con el objetivo de garantizar la seguridad en el estratégico estrecho de Ormuz, terminó enfrentando retos logísticos, desafíos diplomáticos y la oposición de actores clave en la región.

El estrecho de Ormuz es una de las rutas marítimas más importantes para el comercio global de petróleo, por lo que la estabilidad en esta zona siempre ha sido una prioridad para las potencias internacionales.

El plan de Estados Unidos proponía el despliegue coordinado de barcos estadounidenses y aliados para frenar posibles ataques y asegurar el libre tránsito.

Sin embargo, desde su inicio, el proyecto enfrentó repetidas críticas sobre su viabilidad y eficacia.

Trump vuelve con sus amenazas a Irán; esta vez menciona la extracción subterránea de petróleo persa

Las recientes declaraciones de Donald Trump han puesto el foco en una supuesta crisis de petróleo en Irán en sus redes subterráneas, las cuales podrían explotar.

Según el presidente estadounidense, Irán podría enfrentarse a una nueva problemática energética debido al corte la extracción subterránea.

“Se les avecina un problema, porque la situación es muy explosiva en muchos sentidos. Su petróleo, cuando se corta la extracción subterránea, tanto mecánica como subterránea, tiende, casi en el 100 % de los casos, a explotar y destruir todo a su alrededor. Y ese petróleo nunca se puede recuperar”, declaró.

Añadió que semejante escenario causaría un “daño tremendo” al sistema petrolero del país persa, que, apuntó, ha agotado las zonas de almacenamiento.

“Dicen que en dos semanas, cuando hablan de tiempo… En dos semanas, van a tener una explosión natural de su petróleo que les hará imposible recuperarse”, resaltó.

Trump anuncia el “Proyecto Libertad”: Escoltará buques varados para que salgan de Ormuz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado que “liberará” los buques retenidos o varados en el estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes del mundo.

La liberación de Ormuz surge en medio de una nueva ola de tensiones entre Estados Unidos e Irán, después del reciente bloqueo de embarcaciones en la región.

El Estrecho de Ormuz es una vía estratégica para el comercio petrolero global, y cualquier incidente allí suele tener repercusiones económicas y políticas para todo el planeta.

En los últimos días, autoridades iraníes han confirmado la detención de varios buques bajo sospecha de violaciones marítimas, lo que ha elevado la tensión entre ambos países.

El denominado “Proyecto Libertad” comienza este lunes, según el horario de Oriente Medio, participarán destructores de misiles guiados, más de 100 aeronaves, plataformas no tripuladas multidominio, además de 15.000 efectivos de las Fuerzas Armadas.

Axios reporta que Trump, está descontento con el estancamiento de la situación con Irán en un escenario “ni de acuerdo ni de guerra”, por lo que está presionando para adoptar medidas más contundentes en el estrecho de Ormuz.

“El presidente quiere acción. No quiere quedarse quieto. Quiere presión. Quiere un acuerdo”, dijo un alto funcionario estadounidense.

Trump presume haberse hecho una prueba cognitiva

El presidente de EEUU, Donald Trump, sorprendió a la audiencia al afirmar que es “el único presidente” que se ha sometido a una prueba cognitiva.

La prueba cognitiva Donald Trump vuelve a estar en el centro del debate público y mediático.

El mandatario, conocido por su estilo frontal, aseguró que la evaluación médica fue exigente, y que la superó “con nota perfecta”.

Enfatizó que ningún otro presidente anterior se ha sometido o hecho pública una prueba de este tipo para demostrar su capacidad mental.

“Soy el único presidente que se ha hecho una prueba cognitiva, porque no creo que Obama pudiera aprobarla. No lo creo. ¿Acaso no entró a Harvard con un promedio de C? […] No creo que pudiera aprobarla. […] y Bueno, Biden, no, ¡por favor!”, aseveró Trump.

La discusión sobre la aptitud mental de los presidentes estadounidenses ha sido un tema recurrente, aunque pocos mandatarios han divulgado detalles de su salud cognitiva.

Según expertos, las pruebas cognitivas, como la de Montreal, buscan detectar signos de deterioro que podrían afectar la toma de decisiones.

Sin embargo, no existe un protocolo oficial que obligue a los presidentes o candidatos a someterse a estas evaluaciones.

El caso de Donald Trump cobra relevancia debido al contexto político polarizado. Mientras que sus simpatizantes aplauden la transparencia, sus detractores cuestionan la motivación detrás de sus declaraciones.

El tema también se relaciona con la avanzada edad de varios candidatos, generando debates sobre la necesidad de evaluaciones médicas abiertas para todos los aspirantes.

Trump se va en contra de Europa con aranceles por no cumplir el acuerdo comercial

La administración de Donald Trump impone aranceles a carros europeos, aplicando un impuesto del 25% sobre la exportación de vehículos fabricados en la Unión Europea.

Esta medida, anunciada la última semana de abril, intensifica las tensiones comerciales entre Estados Unidos y Europa, despertando preocupación en la industria automotriz mundial y en países latinoamericanos con intereses comerciales en ambas regiones.

La nueva política Estados Unidos implica que, desde el levantamiento arancelario, cualquier automóvil europeo importado a suelo estadounidense aumentará sustancialmente su precio, impactando tanto a fabricantes europeos como a concesionarios norteamericanos.

Autoridades europeas han calificado la medida de imponer aranceles como “injusta y proteccionista”, y han advertido sobre posibles represalias comerciales.

Analistas prevén una disminución en las exportaciones europeas, lo que podría afectar el empleo y la estabilidad de la industria automotriz en países clave como Alemania, Francia y España.

Reacciones internacionales y posibles consecuencias de los aranceles para Latinoamérica

Mientras que la Unión Europea analiza sus próximos pasos, expertos alertan que la escalada de aranceles podría repercutir también en Latinoamérica.

México, por ejemplo, es un fuerte exportador de autopartes hacia Estados Unidos y Europa; cambios en las reglas del comercio internacional podrían alterar cadenas de suministro y acuerdos bilaterales.

A nivel global, la industria automotriz teme una “guerra de aranceles” que complique aún más el contexto económico.

Trump pide a los empresarios que no reclamen el reembolso por los aranceles

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, volvió a ocupar titulares tras pedir abiertamente a las empresas que no reclamen reembolsos por aranceles.

Según la información revelada por agencias, el mandatario pretende que las compañías estadounidenses se abstengan de solicitar devoluciones por los impuestos adicionales a las importaciones, lo que supone una presión adicional sobre el sector privado.

«Sería genial que no lo hicieran», dijo Trump el martes en CNBC en respuesta a una pregunta sobre si empresas como Amazon.com y Apple deberían solicitar reembolsos por aranceles que ahora se consideran ilegales. «Si no lo hacen, me acordaré de ellos».

Las declaraciones de Trump se producen un día después de que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos lanzara un portal web para que los importadores presenten solicitudes de reembolso que podrían ascender a más de 160 mil millones de dólares.

Impacto en el comercio y reacciones del sector privado por el reembolso de los aranceles

El llamado a no reclamar reembolsos por aranceles podría profundizar tensiones internacionales y desencadenar protestas comerciales.

Expertos advierten que esta política afecta tanto a grandes consorcios como a pequeñas y medianas empresas, muchas de las cuales ya operan bajo una carga financiera significativa derivada de los aranceles.

Las cámaras de comercio han manifestado inquietud ante este tipo de llamados, considerando que podrían redundar en pérdidas económicas y menor competitividad internacional.

Foto: Shutterstock

Corte de EEUU anula aranceles de Trump: ya no aplican a ningún país

La administración de Donald Trump ha recibido un duro golpe legal este miércoles por el fallo judicial del Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos (EEUU) que determina que los aranceles excedieron su autoridad.

El dictamen tiene como objetivo bloquear la aplicación de los gravámenes impuestos por el mandatario estadounidense como parte de su política económica.

“El fallo se dio con la decisión de tres jueces”, se detalló sobre la decisión de los tribunales con sede en Nueva York, y que desafían a Donald Trump.

De acuerdo con la resolución, los aranceles ya no aplican en ningún país, dejando sin efecto los famosos y cuestionados impuestos del líder republicano.

“La Constitución estadounidense otorga al Congreso la autoridad exclusiva para aprobar o no este tipo de impuestos, incluso en el marco de una ley de emergencia en la que Trump justificó sus decretos arancelarios“, cita el dictamen que implicaría una nueva guerra, ahora entre el Tribunal de Comercio Internacional y el mandatario estadounidense.

Los tres jueces señalan que la decisión de declarar ilegales los aranceles no es por imprudencia o por ser ineficaces, sino por que la ley no lo permite.

“El tribunal no se pronuncia sobre la prudencia ni la probable eficacia del uso de aranceles por parte del presidente como herramienta de presión. Dicho uso es inadmisible no porque sea imprudente o ineficaz, sino porque [la ley federal] no lo permite”.

Sobre el argumento de Trump de una emergencia nacional se estableció que “exceden cualquier autoridad otorgada al presidente por la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) para regular la importación mediante aranceles”.

Corte Suprema de EEUU dictamina como ilegales los aranceles de Trump

La Corte Suprema de Estados Unidos determinó que los aranceles de Donald Trump son ilegales, sentando un precedente sin igual en la política comercial de ese país.

La sentencia, que invalida el polémico mecanismo arancelario instaurado durante el mandato del expresidente, podría cambiar el curso de las relaciones económicas internacionales.

En el fallo, divulgado este 20 de febrero, los jueces manifestaron que el ejecutivo sobrepasó los límites legales al fijar tributos unilaterales a las importaciones, una medida que fue ampliamente criticada por empresarios y gobiernos extranjeros.

Según se explicó, la Corte Suprema interpretó que esas decisiones carecieron de la aprobación del Congreso, violando normas fundamentales establecidas en la Constitución estadounidense.

“El estrecho de Trump”, el presidente de EEUU renombra Ormuz

El presidente estadounidense, Donald Trump, vuelve a generar controversia global al sugerir un nuevo nombre para el Estrecho de Ormuz.

El mandatario estadounidense publicó en Truth Social un mapa de la vía marítima con el nuevo nombre: Estrecho de Trump.

La noticia ha causado impacto tanto en círculos políticos estadounidenses como internacionales, intensificando el debate sobre la influencia de Estados Unidos en la región.

El Estrecho de Ormuz es uno de los pasos marítimos más importantes del mundo, por donde transita alrededor del 25% del petróleo global.

Este canal ha sido escenario frecuente de tensiones geopolíticas entre Irán, Estados Unidos y otros actores.

EEUU no puede tolerar que Irán controle Ormuz

La posibilidad de que Irán controle el estrecho de Ormuz ha generado un debate que traspasa fronteras tras la guerra protagonizada por EEUU en contra de la nación islámica.

El control iraní del estrecho de Ormuz representa un desafío estratégico para EEUU, que históricamente considera esta vía un punto clave para el comercio energético global y su influencia en Medio Oriente.

Actualmente, aproximadamente un tercio del petróleo mundial que se transporta por mar pasa por el estrecho de Ormuz, lo que subraya su enorme importancia para la economía global.

El secretario de Estado, Marco Rubio, fue contundente al decir que EEUU no puede tolerar un escenario en el que Irán ejerza control sobre el estratégico estrecho de Ormuz.

“Si lo que quieren decir con ‘abrir el estrecho’ es: ‘Sí, el estrecho está abierto siempre y cuando te coordines con Irán, obtengas nuestro permiso o te volaremos por los aires, y nos pagues’, eso no es abrir el estrecho. Son vías navegables internacionales”, dijo el funcionario estadounidense.

Trump envía un nuevo ultimátum a Irán: “¡Más les vale espabilar pronto!”

Donald Trump volvió a generar controversia tras publicar en su red social una imagen en la que aparece armado y acompañado de un fuerte mensaje dirigido a Irán.

Con este gesto, el mandatario estadounidense elevó la tensión en un contexto ya complejo para las relaciones entre ambos países.

La publicación de Trump imagen armado advertencia Irán se volvió rápidamente viral, atrayendo la atención de medios y gobiernos internacionales.

La fotografía en cuestión muestra a Trump sosteniendo un rifle, acompañada del texto: “Más les vale espabilar pronto”.

El mensaje ha sido interpretado como una advertencia directa hacia el gobierno de Irán, en medio de recientes confrontaciones en Medio Oriente.

Analistas políticos señalan que este tipo de declaraciones desde un líder de alto perfil tienen potencial para escalar situaciones delicadas, como la actual tensión Estados Unidos Irán, que no solo impacta a ambos países, sino a la estabilidad de la región.

Reacciones internacionales tras el mensaje de Trump a Irán

Distintos gobiernos y organismos internacionales han manifestado su preocupación ante la publicación. Voceros en la Unión Europea y analistas independientes coinciden en que este tipo de mensajes complican la búsqueda de salidas diplomáticas entre EEUU e Irán.

Al interior de EEUU, sectores políticos critican a Trump por incitar la hostilidad en un momento sensible.

En la comunidad latina y centroamericana la noticia también provoca debate, dada la influencia geopolítica estadounidense en la región.

Trump asegura que no está ansioso por terminar la guerra: “Tengo todo el tiempo del mundo”

En medio de las constantes tensiones entre Estados Unidos e Irán, Donald Trump sorprendió con una afirmación contundente: “tengo todo el tiempo del mundo”.

Al abordar la crisis, el presidente enfatizó que no se siente presionado por tomar decisiones inmediatas ante las amenazas y acciones recientes provenientes de Irán, manteniendo viva la atención internacional en el conflicto.

“Para aquellos que leen el decadente [The] New York Times o ven la cadena de noticias falsas CNN y piensan que estoy ‘ansioso’ por terminar la guerra (¡si es que se le puede llamar así!) con Irán, les informo que posiblemente soy la persona con menos presión en esta posición. Tengo todo el tiempo del mundo, pero Irán no. ¡El tiempo corre!”, escribió en su perfil de Truth Social.

Con lo anterior, Trump quiere descartar que EEUU no está preparada para una guerra larga, como lo ha planteado también el gobierno iraní.

Las repercusiones de la guerra contra Irán no solo han afectado a EEUU, el mundo entero es víctima de una guerra iniciada por EEUU en Medio Oriente.

Declaraciones de Trump y su impacto internacional

Trump sostuvo que prefiere actuar con calma y estrategia. Sus palabras llegan en un contexto donde Irán ha intensificado sus advertencias y movimientos militares, situación que los analistas consultados consideran peligrosa tanto para la estabilidad regional como para la política exterior de Estados Unidos.

Además, Trump descarta estar apresurado por sus opositores internos o por las expectativas globales, dejando claro que la paciencia será su principal estrategia

Las relaciones entre ambos países viven uno de sus momentos más delicados en los últimos años, recordando crisis previas pero con un liderazgo ahora marcado por la resistencia a la presión mediática.

Trump vuelve con sus amenazas contra Irán: Ordena destruir barcos iraníes

La noticia de que Donald Trump ordenó disparar contra barcos iraníes ha causado impacto internacional y suma tensión a la ya delicada relación entre Estados Unidos e Irán.

El presidente de Estados Unidos (EEUU) confirmó en sus redes sociales que instruyó a las fuerzas navales estadounidenses a atacar embarcaciones de Irán que coloque minas en el estrecho de Ormuz.

Esta orden, dada durante un periodo de alta tensión en la región, fue comunicada por Trump en redes sociales.

De inmediato, la declaración encendió las alarmas no solo en Irán, sino también entre los aliados de Washington y analistas internacionales, que advierten sobre un posible incremento en el riesgo de confrontaciones marítimas.

“He ordenado a la Armada de Estados Unidos que dispare y destruya cualquier embarcación, por pequeña que sea (¡todos sus 159 buques de guerra están hundidos en el fondo del mar!), que coloque minas en las aguas del estrecho de Ormuz“, declaró.

La decisión agrava la situación en Medio Oriente tras una guerra que se ha extendido por más de dos meses.

“No debe haber vacilación alguna. Además, nuestros dragaminas están despejando el estrecho en este preciso momento. Por la presente, ordeno que continúe esta actividad, ¡pero a una intensidad tres veces mayor! Gracias por su atención a este asunto”, agregó.

Amnistía Internacional llama “depredadores” a Trump, Netanyahu y Putin

Amnistía Internacional presentó un informe en el cual se califica como depredadores a Donald Trump, Benjamin Netanyahu y Vladimir Putin.

En el documento llama a los líderes de las naciones a resistir frente a los llamados “líderes depredadores” en el mundo; advirtiendo sobre el grave retroceso en materia de derechos humanos que sus políticas pueden provocar.

Según Amnistía Internacional, el avance de estos mandatarios representa una amenaza sin precedentes, especialmente en regiones que ya enfrentan situaciones de conflicto y represión.

“No debe haber vacilación alguna. Además, nuestros dragaminas están despejando el estrecho en este preciso momento. Por la presente, ordeno que continúe esta actividad, ¡pero a una intensidad tres veces mayor! Gracias por su atención a este asunto”, agregó.













“Impulsaron una estrategia de dominación económica y política mediante la destrucción, la represión y la violencia global generalizada”, dijo el informe sobre los “depredadores” políticos.

Para Amnistía Internacional Trump, Putin y Netanyahu actúan desafiando las normas y las entidades internacionales establecidas tras la Segunda Guerra Mundial, creando un mundo en el que “la guerra sustituye a la diplomacia“.

“Para 2025, Donald Trump, Vladimir Putin y Benjamin Netanyahu, por nombrar solo algunos, impulsaron una estrategia de dominación económica y política mediante la destrucción, la represión y la violencia global generalizada”.

Trump vuelve con sus amenazas contra Irán: Ordena destruir barcos iraníes

La noticia de que Donald Trump ordenó disparar contra barcos iraníes ha causado impacto internacional y suma tensión a la ya delicada relación entre Estados Unidos e Irán.

El presidente de Estados Unidos (EEUU) confirmó en sus redes sociales que instruyó a las fuerzas navales estadounidenses a atacar embarcaciones de Irán que coloque minas en el estrecho de Ormuz.

Esta orden, dada durante un periodo de alta tensión en la región, fue comunicada por Trump en redes sociales.

De inmediato, la declaración encendió las alarmas no solo en Irán, sino también entre los aliados de Washington y analistas internacionales, que advierten sobre un posible incremento en el riesgo de confrontaciones marítimas.

“He ordenado a la Armada de Estados Unidos que dispare y destruya cualquier embarcación, por pequeña que sea (¡todos sus 159 buques de guerra están hundidos en el fondo del mar!), que coloque minas en las aguas del estrecho de Ormuz“, declaró.

La decisión agrava la situación en Medio Oriente tras una guerra que se ha extendido por más de dos meses.