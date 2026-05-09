El pastor evangélico Mark Burns dijo que la escultura “es un símbolo de resiliencia, libertad, patriotismo, fuerza y la fuerza de voluntad para seguir luchando”.

En el club de golf Mar-a-Lago, en Florida, se inauguró una estatua dorada del presidente de EEUU, Donald Trump, de 4.5 metros de altura.

La noticia de este monumento ha generado diversas opiniones y ha captado la atención tanto de seguidores como de críticos del presidente.

La estatua dorada de Trump en Florida se levanta como un símbolo de su impacto en la política y la cultura estadounidense.

La escultura, realizada por un artista contemporáneo, muestra al expresidente en posición erguida y con un acabado completamente dorado, lo que ha servido de inspiración para quienes lo consideran un líder influyente.

El club de golf, propiedad de Trump y escenario frecuente de eventos políticos, busca con esta nueva atracción acentuar la importancia y legado del exmandatario en la región.

Las reacciones ante la inauguración del monumento a Trump han sido variadas. Mientras sus simpatizantes aplauden la obra como muestra de admiración, críticos consideran que refuerza la polarización política en Estados Unidos.

Según medios internacionales, la estatua de Trump se convierte en un punto de visita obligado para quienes apoyan su legado, pero también pone de manifiesto las divisiones sociales existentes.

El pastor Mark Burns dijo que la escultura “es un símbolo de resiliencia, libertad, patriotismo, fuerza y la fuerza de voluntad para seguir luchando”.

“También se erige como un recordatorio de la mano de Dios y su protección sobre la vida del presidente Trump. Una y otra vez, cuando su vida estuvo amenazada, la misericordia de Dios prevaleció”, agregó.

Trump fracasó con su operación para liberar Ormuz

El Proyecto Libertad en Ormuz fue un fracaso según reportan múltiples medios internacionales, basados ante la falta de resultados positivos del operativo montado por EEUU.

Esta iniciativa, impulsada por el gobierno de Trump con el objetivo de garantizar la seguridad en el estratégico estrecho de Ormuz, terminó enfrentando retos logísticos, desafíos diplomáticos y la oposición de actores clave en la región.

El estrecho de Ormuz es una de las rutas marítimas más importantes para el comercio global de petróleo, por lo que la estabilidad en esta zona siempre ha sido una prioridad para las potencias internacionales.

El plan de Estados Unidos proponía el despliegue coordinado de barcos estadounidenses y aliados para frenar posibles ataques y asegurar el libre tránsito.

Sin embargo, desde su inicio, el proyecto enfrentó repetidas críticas sobre su viabilidad y eficacia.

Factores que llevaron al fracaso a la operación Libertad en Ormuz

El fracaso del Proyecto Libertad en Ormuz puede atribuirse a varios factores.

Principalmente, la falta de apoyo regional minó su impacto, ya que algunos países del Golfo temían un aumento de tensiones con Irán. Además, el alto costo operativo y las difíciles condiciones geopolíticas provocaron dudas entre los aliados de Washington.

Diversos analistas señalaron que los incidentes continuaron ocurriendo en el estrecho, poniendo en entredicho la eficacia del plan.

La experiencia del Proyecto Libertad plantea importantes lecciones para futuras intervenciones multinacionales y pone en debate la capacidad de Estados Unidos para mantener su influencia en puntos estratégicos globales.

EEUU no puede tolerar que Irán controle Ormuz

La posibilidad de que Irán controle el estrecho de Ormuz ha generado un debate que traspasa fronteras tras la guerra protagonizada por EEUU en contra de la nación islámica.

El control iraní del estrecho de Ormuz representa un desafío estratégico para EEUU, que históricamente considera esta vía un punto clave para el comercio energético global y su influencia en Medio Oriente.

Actualmente, aproximadamente un tercio del petróleo mundial que se transporta por mar pasa por el estrecho de Ormuz, lo que subraya su enorme importancia para la economía global.

El secretario de Estado, Marco Rubio, fue contundente al decir que EEUU no puede tolerar un escenario en el que Irán ejerza control sobre el estratégico estrecho de Ormuz.

“Si lo que quieren decir con ‘abrir el estrecho’ es: ‘Sí, el estrecho está abierto siempre y cuando te coordines con Irán, obtengas nuestro permiso o te volaremos por los aires, y nos pagues’, eso no es abrir el estrecho. Son vías navegables internacionales”, dijo el funcionario estadounidense.

Trump anuncia el “Proyecto Libertad”: Escoltará buques varados para que salgan de Ormuz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado que “liberará” los buques retenidos o varados en el estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes del mundo.

La liberación de Ormuz surge en medio de una nueva ola de tensiones entre Estados Unidos e Irán, después del reciente bloqueo de embarcaciones en la región.

El Estrecho de Ormuz es una vía estratégica para el comercio petrolero global, y cualquier incidente allí suele tener repercusiones económicas y políticas para todo el planeta.

En los últimos días, autoridades iraníes han confirmado la detención de varios buques bajo sospecha de violaciones marítimas, lo que ha elevado la tensión entre ambos países.

El denominado “Proyecto Libertad” comienza este lunes, según el horario de Oriente Medio, participarán destructores de misiles guiados, más de 100 aeronaves, plataformas no tripuladas multidominio, además de 15.000 efectivos de las Fuerzas Armadas.

Axios reporta que Trump, está descontento con el estancamiento de la situación con Irán en un escenario “ni de acuerdo ni de guerra”, por lo que está presionando para adoptar medidas más contundentes en el estrecho de Ormuz.

“El presidente quiere acción. No quiere quedarse quieto. Quiere presión. Quiere un acuerdo”, dijo un alto funcionario estadounidense.

Contexto de la crisis en el Estrecho de Ormuz

Según fuentes internacionales, la Casa Blanca ha respondido con firmeza a las acciones de Irán, dejando abierta la posibilidad de una escalada.

Trump afirmó que Estados Unidos tiene la capacidad de actuar si se ponen en riesgo los intereses estadounidenses en el estrecho.

Especialistas sostienen que la tensión Estados Unidos Irán en la zona puede desencadenar una crisis regional, impactando los precios del petróleo y el tránsito marítimo internacional.

En declaraciones previas, Teherán advirtió que responderá a cualquier “provocación” estadounidense.

Estas maniobras se suman a una serie de incidentes similares ocurridos en los últimos años, donde la seguridad del transporte marítimo en Ormuz ha sido motivo de preocupación global.

Trump amenaza a navieras que paguen impuesto a Irán por pasar por el estrecho de Ormuz

Estados Unidos advierte a las navieras que podrían enfrentar sanciones por hacer pagos a Irán para atravesar el estrecho de Ormuz de forma segura.

La alerta publicada el viernes por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) añade otra capa de presión al enfrentamiento entre Washington y Teherán por el control del estrecho.

En tiempos de paz, aproximadamente una quinta parte del petróleo y el gas natural que se comercializan en el mundo suele pasar por el estrecho, en la desembocadura del golfo Pérsico.

Irán cerró de facto el paso al tráfico normal al atacar, y amenazar con hacerlo, a los barcos que lo cruzasen después de que Estados Unidos e Israel iniciaron una guerra el 28 de febrero.

Después, la República Islámica ofreció a algunos buques un paso seguro desviándolos por rutas alternativas más próximas a su costa, y en ocasiones cobró por el servicio.

Ese “peaje” es el foco de la advertencia de Washington sobre las sanciones.

Las exigencias de pago podrían incluir transferencias no solo en efectivo, sino también “activos digitales, compensaciones, intercambios informales u otros pagos en especie”, como donaciones benéficas y pagos en embajadas iraníes, de acuerdo con la Oficina de Control de Activos Extranjeros.

“La OFAC emite esta alerta para advertir a personas estadounidenses y no estadounidenses sobre los riesgos de sanciones por realizar estos pagos al régimen iraní, o por solicitarle garantías de paso seguro. Estos riesgos existen independientemente del método de pago”, apuntó el departamento.

Estados Unidos respondió al cierre del estrecho por parte de Irán con su propio bloqueo naval el 13 de abril, que impide zarpar a los petroleros iraníes y priva a Teherán de unos ingresos que necesita para apuntalar su debilitada economía.

Según el Comando Central de Estados Unidos, desde que comenzó el bloqueo se ha ordenado dar la vuelta a 45 buques comerciales.

Trump amenaza a navieras que paguen impuesto a Irán por pasar por el estrecho de Ormuz

Estados Unidos advierte a las navieras que podrían enfrentar sanciones por hacer pagos a Irán para atravesar el estrecho de Ormuz de forma segura.

La alerta publicada el viernes por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) añade otra capa de presión al enfrentamiento entre Washington y Teherán por el control del estrecho.

En tiempos de paz, aproximadamente una quinta parte del petróleo y el gas natural que se comercializan en el mundo suele pasar por el estrecho, en la desembocadura del golfo Pérsico.

Irán cerró de facto el paso al tráfico normal al atacar, y amenazar con hacerlo, a los barcos que lo cruzasen después de que Estados Unidos e Israel iniciaron una guerra el 28 de febrero.

Después, la República Islámica ofreció a algunos buques un paso seguro desviándolos por rutas alternativas más próximas a su costa, y en ocasiones cobró por el servicio.

Ese “peaje” es el foco de la advertencia de Washington sobre las sanciones.

Las exigencias de pago podrían incluir transferencias no solo en efectivo, sino también “activos digitales, compensaciones, intercambios informales u otros pagos en especie”, como donaciones benéficas y pagos en embajadas iraníes, de acuerdo con la Oficina de Control de Activos Extranjeros.

“La OFAC emite esta alerta para advertir a personas estadounidenses y no estadounidenses sobre los riesgos de sanciones por realizar estos pagos al régimen iraní, o por solicitarle garantías de paso seguro. Estos riesgos existen independientemente del método de pago”, apuntó el departamento.

Estados Unidos respondió al cierre del estrecho por parte de Irán con su propio bloqueo naval el 13 de abril, que impide zarpar a los petroleros iraníes y priva a Teherán de unos ingresos que necesita para apuntalar su debilitada economía.

Según el Comando Central de Estados Unidos, desde que comenzó el bloqueo se ha ordenado dar la vuelta a 45 buques comerciales.

Trump rechaza una propuesta de Irán

La advertencia se produjo luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rechazó rápidamente la última propuesta de Irán para poner fin a la guerra.

“Quieren llegar a un acuerdo, a mí no me satisface, así que veremos qué pasa”, señaló Trump en la Casa Blanca el viernes. El republicano no explicó cuáles consideraba sus deficiencias, pero expresó su frustración con el liderazgo iraní.

“Es un liderazgo muy desarticulado”, dijo. “Todos quieren llegar a un acuerdo, pero están todos desorientados”.

La agencia noticiosa estatal iraní, IRNA, reportó que Teherán entregó su plan a mediadores en Pakistán el jueves por la noche.

El frágil alto el fuego de tres semanas entre Estados Unidos e Irán parece mantenerse, aunque se han acusado mutuamente de violarlo. El conflicto presiona cada vez más a la economía global, elevando los precios y provocando escasez de combustible y otros productos vinculados a la industria petrolera.

Las negociaciones continuaron por teléfono después de que Trump cancelara el viaje de sus enviados a Pakistán la semana pasada, dijo el presidente. Esta semana, Trump planteó un nuevo plan para reabrir el crucial paso que utilizan sus aliados del golfo para exportar su petróleo y gas.

El ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi, ha informado a muchos de sus homólogos regionales sobre las iniciativas de Teherán para poner fin a la guerra, según sus redes sociales. El viernes mantuvo conversaciones con la jefa de la diplomacia de la Unión Europea, Kaja Kallas, quien está en contacto con los socios del bloque en el golfo Pérsico.

Trump presume haberse hecho una prueba cognitiva

El presidente de EEUU, Donald Trump, sorprendió a la audiencia al afirmar que es “el único presidente” que se ha sometido a una prueba cognitiva.

La prueba cognitiva Donald Trump vuelve a estar en el centro del debate público y mediático.

El mandatario, conocido por su estilo frontal, aseguró que la evaluación médica fue exigente, y que la superó “con nota perfecta”.

Enfatizó que ningún otro presidente anterior se ha sometido o hecho pública una prueba de este tipo para demostrar su capacidad mental.

“Soy el único presidente que se ha hecho una prueba cognitiva, porque no creo que Obama pudiera aprobarla. No lo creo. ¿Acaso no entró a Harvard con un promedio de C? […] No creo que pudiera aprobarla. […] y Bueno, Biden, no, ¡por favor!”, aseveró Trump.

La discusión sobre la aptitud mental de los presidentes estadounidenses ha sido un tema recurrente, aunque pocos mandatarios han divulgado detalles de su salud cognitiva.

Según expertos, las pruebas cognitivas, como la de Montreal, buscan detectar signos de deterioro que podrían afectar la toma de decisiones.

Sin embargo, no existe un protocolo oficial que obligue a los presidentes o candidatos a someterse a estas evaluaciones.

El caso de Donald Trump cobra relevancia debido al contexto político polarizado. Mientras que sus simpatizantes aplauden la transparencia, sus detractores cuestionan la motivación detrás de sus declaraciones.

El tema también se relaciona con la avanzada edad de varios candidatos, generando debates sobre la necesidad de evaluaciones médicas abiertas para todos los aspirantes.

Trump se va en contra de Europa con aranceles por no cumplir el acuerdo comercial

La administración de Donald Trump impone aranceles a carros europeos, aplicando un impuesto del 25% sobre la exportación de vehículos fabricados en la Unión Europea.

Esta medida, anunciada la última semana de abril, intensifica las tensiones comerciales entre Estados Unidos y Europa, despertando preocupación en la industria automotriz mundial y en países latinoamericanos con intereses comerciales en ambas regiones.

La nueva política Estados Unidos implica que, desde el levantamiento arancelario, cualquier automóvil europeo importado a suelo estadounidense aumentará sustancialmente su precio, impactando tanto a fabricantes europeos como a concesionarios norteamericanos.

Autoridades europeas han calificado la medida de imponer aranceles como “injusta y proteccionista”, y han advertido sobre posibles represalias comerciales.

Analistas prevén una disminución en las exportaciones europeas, lo que podría afectar el empleo y la estabilidad de la industria automotriz en países clave como Alemania, Francia y España.

Reacciones internacionales y posibles consecuencias de los aranceles para Latinoamérica

Mientras que la Unión Europea analiza sus próximos pasos, expertos alertan que la escalada de aranceles podría repercutir también en Latinoamérica.

México, por ejemplo, es un fuerte exportador de autopartes hacia Estados Unidos y Europa; cambios en las reglas del comercio internacional podrían alterar cadenas de suministro y acuerdos bilaterales.

A nivel global, la industria automotriz teme una “guerra de aranceles” que complique aún más el contexto económico.

Trump pide a los empresarios que no reclamen el reembolso por los aranceles

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, volvió a ocupar titulares tras pedir abiertamente a las empresas que no reclamen reembolsos por aranceles.

Según la información revelada por agencias, el mandatario pretende que las compañías estadounidenses se abstengan de solicitar devoluciones por los impuestos adicionales a las importaciones, lo que supone una presión adicional sobre el sector privado.

«Sería genial que no lo hicieran», dijo Trump el martes en CNBC en respuesta a una pregunta sobre si empresas como Amazon.com y Apple deberían solicitar reembolsos por aranceles que ahora se consideran ilegales. «Si no lo hacen, me acordaré de ellos».

Las declaraciones de Trump se producen un día después de que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos lanzara un portal web para que los importadores presenten solicitudes de reembolso que podrían ascender a más de 160 mil millones de dólares.

Impacto en el comercio y reacciones del sector privado por el reembolso de los aranceles

El llamado a no reclamar reembolsos por aranceles podría profundizar tensiones internacionales y desencadenar protestas comerciales.

Expertos advierten que esta política afecta tanto a grandes consorcios como a pequeñas y medianas empresas, muchas de las cuales ya operan bajo una carga financiera significativa derivada de los aranceles.

Las cámaras de comercio han manifestado inquietud ante este tipo de llamados, considerando que podrían redundar en pérdidas económicas y menor competitividad internacional.

Corte de EEUU anula aranceles de Trump: ya no aplican a ningún país

La administración de Donald Trump ha recibido un duro golpe legal este miércoles por el fallo judicial del Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos (EEUU) que determina que los aranceles excedieron su autoridad.

El dictamen tiene como objetivo bloquear la aplicación de los gravámenes impuestos por el mandatario estadounidense como parte de su política económica.

“El fallo se dio con la decisión de tres jueces”, se detalló sobre la decisión de los tribunales con sede en Nueva York, y que desafían a Donald Trump.

De acuerdo con la resolución, los aranceles ya no aplican en ningún país, dejando sin efecto los famosos y cuestionados impuestos del líder republicano.

“La Constitución estadounidense otorga al Congreso la autoridad exclusiva para aprobar o no este tipo de impuestos, incluso en el marco de una ley de emergencia en la que Trump justificó sus decretos arancelarios“, cita el dictamen que implicaría una nueva guerra, ahora entre el Tribunal de Comercio Internacional y el mandatario estadounidense.

Los tres jueces señalan que la decisión de declarar ilegales los aranceles no es por imprudencia o por ser ineficaces, sino por que la ley no lo permite.

“El tribunal no se pronuncia sobre la prudencia ni la probable eficacia del uso de aranceles por parte del presidente como herramienta de presión. Dicho uso es inadmisible no porque sea imprudente o ineficaz, sino porque [la ley federal] no lo permite”.

Sobre el argumento de Trump de una emergencia nacional se estableció que “exceden cualquier autoridad otorgada al presidente por la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) para regular la importación mediante aranceles”.

Corte Suprema de EEUU dictamina como ilegales los aranceles de Trump

La Corte Suprema de Estados Unidos determinó que los aranceles de Donald Trump son ilegales, sentando un precedente sin igual en la política comercial de ese país.

La sentencia, que invalida el polémico mecanismo arancelario instaurado durante el mandato del expresidente, podría cambiar el curso de las relaciones económicas internacionales.

En el fallo, divulgado este 20 de febrero, los jueces manifestaron que el ejecutivo sobrepasó los límites legales al fijar tributos unilaterales a las importaciones, una medida que fue ampliamente criticada por empresarios y gobiernos extranjeros.

Según se explicó, la Corte Suprema interpretó que esas decisiones carecieron de la aprobación del Congreso, violando normas fundamentales establecidas en la Constitución estadounidense.

“El estrecho de Trump”, el presidente de EEUU renombra Ormuz

El presidente estadounidense, Donald Trump, vuelve a generar controversia global al sugerir un nuevo nombre para el Estrecho de Ormuz.

El mandatario estadounidense publicó en Truth Social un mapa de la vía marítima con el nuevo nombre: Estrecho de Trump.

La noticia ha causado impacto tanto en círculos políticos estadounidenses como internacionales, intensificando el debate sobre la influencia de Estados Unidos en la región.

El Estrecho de Ormuz es uno de los pasos marítimos más importantes del mundo, por donde transita alrededor del 25% del petróleo global.

Este canal ha sido escenario frecuente de tensiones geopolíticas entre Irán, Estados Unidos y otros actores.

EEUU no puede tolerar que Irán controle Ormuz

La posibilidad de que Irán controle el estrecho de Ormuz ha generado un debate que traspasa fronteras tras la guerra protagonizada por EEUU en contra de la nación islámica.

El control iraní del estrecho de Ormuz representa un desafío estratégico para EEUU, que históricamente considera esta vía un punto clave para el comercio energético global y su influencia en Medio Oriente.

Actualmente, aproximadamente un tercio del petróleo mundial que se transporta por mar pasa por el estrecho de Ormuz, lo que subraya su enorme importancia para la economía global.

El secretario de Estado, Marco Rubio, fue contundente al decir que EEUU no puede tolerar un escenario en el que Irán ejerza control sobre el estratégico estrecho de Ormuz.

“Si lo que quieren decir con ‘abrir el estrecho’ es: ‘Sí, el estrecho está abierto siempre y cuando te coordines con Irán, obtengas nuestro permiso o te volaremos por los aires, y nos pagues’, eso no es abrir el estrecho. Son vías navegables internacionales”, dijo el funcionario estadounidense.

Trump envía un nuevo ultimátum a Irán: “¡Más les vale espabilar pronto!”

Donald Trump volvió a generar controversia tras publicar en su red social una imagen en la que aparece armado y acompañado de un fuerte mensaje dirigido a Irán.

Con este gesto, el mandatario estadounidense elevó la tensión en un contexto ya complejo para las relaciones entre ambos países.

La publicación de Trump imagen armado advertencia Irán se volvió rápidamente viral, atrayendo la atención de medios y gobiernos internacionales.

La fotografía en cuestión muestra a Trump sosteniendo un rifle, acompañada del texto: “Más les vale espabilar pronto”.

El mensaje ha sido interpretado como una advertencia directa hacia el gobierno de Irán, en medio de recientes confrontaciones en Medio Oriente.

Analistas políticos señalan que este tipo de declaraciones desde un líder de alto perfil tienen potencial para escalar situaciones delicadas, como la actual tensión Estados Unidos Irán, que no solo impacta a ambos países, sino a la estabilidad de la región.

Reacciones internacionales tras el mensaje de Trump a Irán

Distintos gobiernos y organismos internacionales han manifestado su preocupación ante la publicación. Voceros en la Unión Europea y analistas independientes coinciden en que este tipo de mensajes complican la búsqueda de salidas diplomáticas entre EEUU e Irán.

Al interior de EEUU, sectores políticos critican a Trump por incitar la hostilidad en un momento sensible.

En la comunidad latina y centroamericana la noticia también provoca debate, dada la influencia geopolítica estadounidense en la región.

Trump asegura que no está ansioso por terminar la guerra: “Tengo todo el tiempo del mundo”

En medio de las constantes tensiones entre Estados Unidos e Irán, Donald Trump sorprendió con una afirmación contundente: “tengo todo el tiempo del mundo”.

Al abordar la crisis, el presidente enfatizó que no se siente presionado por tomar decisiones inmediatas ante las amenazas y acciones recientes provenientes de Irán, manteniendo viva la atención internacional en el conflicto.

“Para aquellos que leen el decadente [The] New York Times o ven la cadena de noticias falsas CNN y piensan que estoy ‘ansioso’ por terminar la guerra (¡si es que se le puede llamar así!) con Irán, les informo que posiblemente soy la persona con menos presión en esta posición. Tengo todo el tiempo del mundo, pero Irán no. ¡El tiempo corre!”, escribió en su perfil de Truth Social.

Con lo anterior, Trump quiere descartar que EEUU no está preparada para una guerra larga, como lo ha planteado también el gobierno iraní.

Las repercusiones de la guerra contra Irán no solo han afectado a EEUU, el mundo entero es víctima de una guerra iniciada por EEUU en Medio Oriente.

Declaraciones de Trump y su impacto internacional

Trump sostuvo que prefiere actuar con calma y estrategia. Sus palabras llegan en un contexto donde Irán ha intensificado sus advertencias y movimientos militares, situación que los analistas consultados consideran peligrosa tanto para la estabilidad regional como para la política exterior de Estados Unidos.

Además, Trump descarta estar apresurado por sus opositores internos o por las expectativas globales, dejando claro que la paciencia será su principal estrategia

Las relaciones entre ambos países viven uno de sus momentos más delicados en los últimos años, recordando crisis previas pero con un liderazgo ahora marcado por la resistencia a la presión mediática.

Trump vuelve con sus amenazas contra Irán: Ordena destruir barcos iraníes

La noticia de que Donald Trump ordenó disparar contra barcos iraníes ha causado impacto internacional y suma tensión a la ya delicada relación entre Estados Unidos e Irán.

El presidente de Estados Unidos (EEUU) confirmó en sus redes sociales que instruyó a las fuerzas navales estadounidenses a atacar embarcaciones de Irán que coloque minas en el estrecho de Ormuz.

Esta orden, dada durante un periodo de alta tensión en la región, fue comunicada por Trump en redes sociales.

De inmediato, la declaración encendió las alarmas no solo en Irán, sino también entre los aliados de Washington y analistas internacionales, que advierten sobre un posible incremento en el riesgo de confrontaciones marítimas.

“He ordenado a la Armada de Estados Unidos que dispare y destruya cualquier embarcación, por pequeña que sea (¡todos sus 159 buques de guerra están hundidos en el fondo del mar!), que coloque minas en las aguas del estrecho de Ormuz“, declaró.

La decisión agrava la situación en Medio Oriente tras una guerra que se ha extendido por más de dos meses.

“No debe haber vacilación alguna. Además, nuestros dragaminas están despejando el estrecho en este preciso momento. Por la presente, ordeno que continúe esta actividad, ¡pero a una intensidad tres veces mayor! Gracias por su atención a este asunto”, agregó.

Amnistía Internacional llama “depredadores” a Trump, Netanyahu y Putin

Amnistía Internacional presentó un informe en el cual se califica como depredadores a Donald Trump, Benjamin Netanyahu y Vladimir Putin.

En el documento llama a los líderes de las naciones a resistir frente a los llamados “líderes depredadores” en el mundo; advirtiendo sobre el grave retroceso en materia de derechos humanos que sus políticas pueden provocar.

Según Amnistía Internacional, el avance de estos mandatarios representa una amenaza sin precedentes, especialmente en regiones que ya enfrentan situaciones de conflicto y represión.

“No debe haber vacilación alguna. Además, nuestros dragaminas están despejando el estrecho en este preciso momento. Por la presente, ordeno que continúe esta actividad, ¡pero a una intensidad tres veces mayor! Gracias por su atención a este asunto”, agregó.



“Impulsaron una estrategia de dominación económica y política mediante la destrucción, la represión y la violencia global generalizada”, dijo el informe sobre los “depredadores” políticos.

Para Amnistía Internacional Trump, Putin y Netanyahu actúan desafiando las normas y las entidades internacionales establecidas tras la Segunda Guerra Mundial, creando un mundo en el que “la guerra sustituye a la diplomacia“.

“Para 2025, Donald Trump, Vladimir Putin y Benjamin Netanyahu, por nombrar solo algunos, impulsaron una estrategia de dominación económica y política mediante la destrucción, la represión y la violencia global generalizada”.

Trump vuelve con sus amenazas contra Irán: Ordena destruir barcos iraníes

La noticia de que Donald Trump ordenó disparar contra barcos iraníes ha causado impacto internacional y suma tensión a la ya delicada relación entre Estados Unidos e Irán.

El presidente de Estados Unidos (EEUU) confirmó en sus redes sociales que instruyó a las fuerzas navales estadounidenses a atacar embarcaciones de Irán que coloque minas en el estrecho de Ormuz.

Esta orden, dada durante un periodo de alta tensión en la región, fue comunicada por Trump en redes sociales.

De inmediato, la declaración encendió las alarmas no solo en Irán, sino también entre los aliados de Washington y analistas internacionales, que advierten sobre un posible incremento en el riesgo de confrontaciones marítimas.

“He ordenado a la Armada de Estados Unidos que dispare y destruya cualquier embarcación, por pequeña que sea (¡todos sus 159 buques de guerra están hundidos en el fondo del mar!), que coloque minas en las aguas del estrecho de Ormuz“, declaró.

La decisión agrava la situación en Medio Oriente tras una guerra que se ha extendido por más de dos meses.