NB NOW | Truth in the Moment

« Our Picks »
NASA reestructura Artemis y pausa estación lunar Gateway1 week ago
CHOQUE SISTÉMICO: GUERRA, WASHINGTON Y EL EFECTO GLOBAL1 week ago
« Lead Story »
Trump dice que quedan 48 horas para que Irán se rinda: “El infierno se apoderará de ellos”
El presidente Donald Trump advirtió a Irán con fuertes palabras. “Les quedan 48 horas antes de que el infierno se apodere de ellos”. Así lo expresó el mandatario estadounidense en declaraciones recientes recogidas por la
« Trending »
EE.UU. intensifica guerra con Irán y sacude la economía global1 week ago
-
« Update »
Europa: No más beneficios energéticos para el pueblo por alza del petróleo
1 day ago
-
« Update »
Irán alcanza dos helicópteros de EEUU y otro avión de combate cae en el golfo Pérsico
2 days ago
-
« Update »
Irán rechaza un alto al fuego temporal con EEUU, informa la Fars
2 days ago
Trump destituye a Pam Bondi como fiscal general de EEUU
El presidente Donald Trump sorprendió al anunciar la destitución de Pam Bondi como fiscal general de Estados Unidos. La medida ha provocado fuertes debates en torno a la independencia judicial y el uso político de
Immigration & Rights
Ejércitos de EEUU e Irán en frenética búsqueda de un piloto
Destituyen al jefe del Estado Mayor de EEUU en plena guerra contra Irán
Argentia declara persona no grata a diplomático iraní
(AP) — El gobierno argentino declaró persona no grata a un funcionario de la embajada de Irán y busca expulsarlo de Argentina. Lo anterior, tras la respuesta del gobierno islámico a la decisión argentina de declarar
La estafa más grande del Everest: Red criminal engañaba a turistas para cobrar sus seguros
Un escándalo sacude al montañismo después de que autoridades nepalíes destaparan una red criminal que operaba en el monte Everest. La organización engañaba a turistas, muchos de ellos sin la experiencia necesaria, para que protagonizaran
Zelenski quiere una tregua para la Pascua2 days ago
Macron critica fuertemente a Trump: “Esto no es un espectáculo”2 days ago
Precio del petróleo “imparable” y caídas de las bolsas son las consecuencias de la continuidad de la guerra
El precio del petróleo subió y las bolsas de valores cayeron tras el discurso de Trump, generando un clima de nerviosismo global. Tras recientes declaraciones del presidente estadounidense sobre la guerra Irán. De acuerdo a
Los mercados empiezan a ceder mientras se prolonga la guerra en Irán1 week ago
Cuba permitirá a ciudadanos en el exterior invertir y abrir negocios en la isla2 weeks ago
Google Gemma 4 código abierto: El avance Explosivo que rompe el control de la inteligencia artificial
El nuevo modelo abierto de Google cambia quién controla la inteligencia artificial.
Primeras imágenes de la histórica misión Artemis II rumbo a la Luna
La NASA ha sorprendido al mundo al presentar imágenes de la Tierra captadas desde el espacio profundo a bordo de la misión Artemis II, uno de los pasos más ambiciosos en la exploración espacial reciente.
Luna rosa, el regalo celestial por la Semana Santa3 days ago
Roban más de 400 mil barras de KitKat en Europa tras asalto a camión6 days ago
Cazador estadounidense muere tras ataque de búfalo durante safari en África1 week ago
Denuncian a la FIFA por altos precios de las entradas del Mundial 2026: “Impagables”
La Football Supporters Europe (FSE) anunció que presentó una demanda contra la FIFA. Esto ha provocado un intenso debate sobre la accesibilidad a los partidos para los seguidores del fútbol. No solo la FSE ha